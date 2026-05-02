Drama francês no Prime Video prova que o amor pode ser a pior decisão possível

Em “Entre Dois Amores”, dirigido por Raphaël Jacoulot, François (Jalil Lespert) vive com a esposa Noémie (Mélanie Doutey) em uma pequena cidade do interior francês, onde administra a serraria da família enquanto tenta lidar com a frustração de não conseguir ter filhos, situação que se complica quando ele se envolve com Patricia (Louise Bourgoin) e vê surgir a possibilidade de paternidade fora do casamento.

François conduz a serraria com disciplina. Ele conhece cada etapa do trabalho, cada cliente, cada prazo. A empresa é herança e também compromisso, algo que ele mantém funcionando com rigor. Em casa, a parceria com Noémie segue estável, mas há um vazio difícil de contornar. O casal tenta engravidar há anos, sem sucesso, e essa ausência começa a pesar mais do que qualquer problema financeiro ou profissional.

Noémie insiste em manter o projeto de família vivo. Ela se informa, propõe alternativas, mantém a conversa em andamento. François, por outro lado, prefere se refugiar na rotina. Ele trabalha mais, fala menos e evita entrar em discussões que não têm solução clara. Essa diferença de comportamento cria um desgaste silencioso, que não explode, mas também não desaparece.

Um encontro que complica tudo

A chegada de Patricia muda esse equilíbrio. François se aproxima dela sem planejamento, primeiro em encontros casuais, depois em algo mais constante. O que começa como curiosidade vira envolvimento. Ele passa a dividir seu tempo, sua atenção e até sua energia emocional entre duas relações que exigem coisas diferentes.

Patricia não aceita um papel discreto. Ela fala o que quer, estabelece limites e não tem interesse em permanecer escondida por muito tempo. François tenta manter o controle da situação, mas logo percebe que não consegue sustentar esse arranjo sem consequências. A relação extraconjugal deixa de ser um segredo confortável e passa a exigir decisões.

Quando o desejo vira fato

A gravidez de Patricia muda completamente o cenário. O que era um caso passa a ter peso concreto. François, que nunca conseguiu ser pai com Noémie, se vê diante dessa possibilidade com outra mulher. A notícia não permite ser protelada. Ele precisa decidir o que fazer, e rápido.

Patricia espera reconhecimento. Ela não aceita ambiguidade. Noémie, por sua vez, começa a perceber que algo está errado. As ausências, as mudanças de comportamento e o distanciamento emocional levantam suspeitas. François tenta equilibrar as duas pontas, mas cada tentativa de manter tudo como está só aumenta a pressão.

Casamento sob pressão real

Quando Noémie confronta a situação, o casamento entra em uma fase mais tensa. Não há mais espaço para silêncio. Ela exige respostas, quer entender o que está acontecendo e até onde aquilo pode ir. François não consegue oferecer segurança. Ele hesita, evita decisões claras e acaba agravando a crise.

A serraria, que sempre foi um ponto de estabilidade, também sofre impacto. François perde foco, comete pequenos erros e já não consegue separar vida pessoal e trabalho. O lugar que antes funcionava como refúgio passa a refletir o desgaste interno. A tentativa de manter tudo funcionando começa a falhar.

Há um momento em que fica evidente que não existe mais solução que preserve tudo. Ou melhor, François até tenta acreditar que consegue, mas as circunstâncias mostram o contrário com bastante clareza. Cada escolha implica abrir mão de alguma coisa, e ele demora mais do que deveria para aceitar isso.

Sem saída confortável

O filme acompanha esse impasse sem pressa, observando como cada personagem reage às consequências. Patricia mantém sua posição firme, esperando que François assuma o que começou. Noémie redefine seus próprios limites, recusando permanecer em uma situação que a diminui.

François precisa agir, mas não há opção que o mantenha intacto. O que ele construiu com Noémie, o que iniciou com Patricia e o que deseja como pai entram em choque direto. As decisões deixam de ser teóricas e passam a ter impacto real na vida de todos.

“Entre Dois Amores” aposta em uma narrativa simples, sustentada por atuações seguras. Jalil Lespert constrói um protagonista hesitante, às vezes difícil de defender, mas compreensível. Mélanie Doutey transmite com precisão o desgaste de quem vê um projeto de vida escapar. Já Louise Bourgoin traz uma presença firme, que não permite que a história siga pelo caminho mais fácil.

O filme se mantém próximo dos personagens e das consequências de suas escolhas. Não há soluções convenientes nem discursos elaborados, mas um conjunto de decisões mal resolvidas que, aos poucos, deixam de caber na mesma vida.