Reese Witherspoon precisa escolher entre um amor do passado e um amor do futuro em comédia romântica na Netflix

Em “Doce Lar”, Reese Witherspoon interpreta Melanie, uma estilista que deixa o Alabama para viver em Nova York e começa um relacionamento com Andrew, vivido por Patrick Dempsey, mas precisa retornar à cidade natal para se divorciar de Jake, personagem de Josh Lucas, depois que o novo namorado decide pedi-la em casamento.

Melanie constrói em Nova York uma versão mais sofisticada de si mesma, circula em ambientes elegantes e se aproxima da família de Andrew, cuja mãe, Kate Hennings (Candice Bergen), ocupa um cargo político relevante. Ela aposta nesse novo relacionamento como forma de consolidar sua posição social e profissional. Quando Andrew formaliza o pedido de casamento, o que parecia um detalhe escondido se torna um problema: ela ainda é legalmente casada com Jake, e isso precisa ser resolvido com rapidez.

Retorno ao Alabama

O retorno ao Alabama não acontece por nostalgia, mas por necessidade. Melanie chega determinada a obter o divórcio rapidamente, tratando a situação como um procedimento simples. O plano, porém, não acontece assim. Jake não aceita assinar os papéis e impõe um ritmo mais lento, obrigando-a a permanecer na cidade e a encarar diretamente uma relação que ela tentou encerrar à distância.

A cidade natal também interfere. Amigos antigos, conhecidos e a própria atmosfera do lugar funcionam como um lembrete constante de quem Melanie era antes de partir. O passado não aparece como memória distante, mas como presença ativa, que interfere nas decisões e limita o controle que ela imaginava ter sobre a situação. Cada tentativa de resolver o divórcio rapidamente encontra algum tipo de resistência, seja emocional, seja prática.

Amor que não acabou

Jake, por sua vez, não se comporta apenas como um obstáculo burocrático. Ele mantém um vínculo afetivo que não foi totalmente rompido e usa isso para prolongar a situação. Ao recusar solucionar tudo rapidamente, ele força Melanie a revisitar escolhas antigas e a reconhecer que o casamento não foi encerrado de forma clara. Esse movimento muda a posição dela. De alguém que acreditava ter o controle para alguém que precisa negociar.

Enquanto isso, Andrew permanece em Nova York, esperando que Melanie resolva a situação. A distância cria tensão. Ele não tem acesso direto ao que acontece no Alabama e depende das informações que ela decide compartilhar. Isso enfraquece a relação e transforma o noivado em uma promessa incerta, sujeita a atrasos e dúvidas.

Humor

A comédia surge justamente desse desequilíbrio. Melanie tenta manter duas realidades ao mesmo tempo, improvisa explicações e se vê em situações constrangedoras ao tentar sustentar uma versão coerente dos fatos. O humor não vem de grandes eventos, mas de um comentário fora de hora, uma justificativa que não convence, um encontro inesperado que complica ainda mais o cenário. Cada momento desse tipo aumenta o desgaste e diminui as opções dela.

O contraste entre Nova York e o Alabama também estrutura a narrativa. De um lado, a cidade grande oferece possibilidades, status e um futuro planejado. Do outro, o interior traz relações mais diretas, memórias compartilhadas e um passado que não pode ser simplesmente apagado. Melanie circula entre esses dois espaços tentando decidir onde realmente pertence, mas percebe que não pode manter os dois sem fazer escolhas claras.

Ao longo desse processo, “Doce Lar” constrói sua história mostrando que decisões afetivas têm consequências. O divórcio não é apenas um documento, e o novo casamento não é apenas uma promessa romântica. Cada escolha exige posicionamento e produz efeitos sobre as relações envolvidas. Quando Melanie finalmente se vê diante da necessidade de decidir, ela entende que não basta apenas resolver um problema legal, mas ela precisa definir qual vida está disposta a sustentar dali em diante.