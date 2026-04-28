Johnny Depp, Michelle Pfeiffer e Eva Green em história bizarra de Tim Burton, na Netflix

Em “Sombras da Noite”, dirigido por Tim Burton, Johnny Depp vive Barnabás Collins, ao lado de Eva Green e Michelle Pfeiffer, em uma história sobre um herdeiro transformado em vampiro que tenta recuperar sua família enquanto enfrenta a mulher que o destruiu.

A história começa em 1752, quando Joshua Collins (Ivan Kaye) e Naomi Collins (Susanna Cappellaro) deixam a Inglaterra com o filho Barnabás em busca de uma nova vida nos Estados Unidos. Eles chegam a Collinsport e constroem uma fortuna sólida, baseada em negócios e influência local. O sobrenome Collins passa a abrir portas, garantir contratos e sustentar uma posição privilegiada na cidade.

Barnabás cresce nesse ambiente de poder e se acostuma a conseguir o que quer sem esforço. Adulto, interpretado por Johnny Depp, ele se torna um playboy arrogante, que usa charme e dinheiro como ferramentas. Ele seduz, descarta e segue em frente, sem considerar o impacto das próprias escolhas. Esse comportamento sustenta sua posição por um tempo, mas também planta o conflito que muda completamente sua trajetória.

A vingança que não esquece

Angelique Bouchard (Eva Green), inicialmente uma funcionária da família, se envolve com Barnabás e acredita ter encontrado uma forma de ascensão. Quando ele a rejeita, tratando o relacionamento como algo descartável, ela reage de forma direta e definitiva. Angelique revela ser uma bruxa e decide punir Barnabás não apenas emocionalmente, mas de forma irreversível.

Ela o transforma em vampiro e organiza sua captura, garantindo que ele seja enterrado vivo em uma tumba. A decisão retira dele qualquer poder: Barnabás deixa de ser o homem mais influente da cidade para se tornar um segredo enterrado. Angelique, por outro lado, mantém controle sobre o cenário, consolidando sua posição ao longo dos anos.

Um retorno fora de época

Duzentos anos depois, Barnabás é libertado acidentalmente por trabalhadores e retorna ao mundo completamente deslocado. Ele encontra Collinsport transformada e, principalmente, a antiga mansão da família em decadência. O que antes era símbolo de poder agora revela abandono, dificuldades financeiras e uma reputação fragilizada.

Na casa, ele conhece Elizabeth Collins Stoddard (Michelle Pfeiffer), que tenta manter o que restou da família funcionando. Ela administra a propriedade, lida com problemas financeiros e mantém as aparências, mesmo com recursos limitados. Barnabás assume rapidamente uma postura de comando, decidido a restaurar o prestígio dos Collins, mesmo sem entender totalmente o novo contexto em que está inserido.

Segredos que sustentam a casa

A rotina na mansão revela uma família marcada por segredos e relações frágeis. Cada membro guarda informações e toma decisões isoladas para proteger a própria posição. Barnabás tenta reorganizar tudo, mas encontra resistência e desconfiança, o que dificulta qualquer tentativa de controle.

Victoria Winters (Bella Heathcote), contratada como governanta do jovem David (Gulliver McGrath), entra nesse ambiente como uma observadora externa. Barnabás se interessa por ela quase instantaneamente, enxergando ali algo familiar, embora não compreenda completamente o motivo. A presença de Victoria altera o equilíbrio interno da casa e amplia as tensões já existentes.

Humor no meio do caos

Grande parte do humor surge do deslocamento de Barnabás no tempo. Ele tenta se adaptar aos costumes modernos, mas reage com estranhamento a situações simples, criando momentos cômicos que aliviam a tensão. Sua formalidade exagerada e sua visão antiquada do mundo transformam interações cotidianas em pequenas cenas de constrangimento.

Ao mesmo tempo, a ameaça nunca desaparece. Angelique continua presente, agora inserida na sociedade moderna e com ainda mais recursos para manter seu domínio. Ela observa cada movimento de Barnabás e reage rapidamente, usando influência e estratégia para impedir que ele recupere o que perdeu.

Barnabás insiste em reconstruir a fortuna da família, retomar negócios e reafirmar o nome Collins na cidade. Ele age com confiança, muitas vezes ignorando as mudanças do mundo ao seu redor, o que cria oportunidades e novos riscos. Cada tentativa de avanço chama a atenção de Angelique, que não está disposta a perder o controle que construiu ao longo dos séculos.

“Sombras da Noite” acompanha esse embate entre passado e presente, orgulho e vingança, enquanto Barnabás tenta recuperar um lugar que já não existe da mesma forma. A cada decisão, ele dá um passo à frente, mas também reabre conflitos que nunca foram realmente encerrados, mantendo a disputa viva dentro e fora da mansão Collins.