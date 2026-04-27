O dia em que Clint Eastwood dividiu cena com Justin Timberlake: drama inclui também Amy Adams e está na Netflix

Logo nos primeiros minutos de “Curvas da Vida”, Clint Eastwood surge como Gus Lobel, um olheiro veterano que passa mais tempo em arquibancadas do que em casa, tentando fechar relatórios que ainda têm peso dentro de um sistema cada vez mais dominado por números. Dirigido por Robert Lorenz e também estrelado por Amy Adams e John Goodman, o filme gira em torno de Gus, que precisa avaliar um novo talento enquanto esconde que sua visão está falhando, o que coloca sua credibilidade em risco.

Gus recebe a missão de analisar Bo Gentry (Joe Massingill), um jovem rebatedor que vem chamando atenção antes do draft. O problema é que, naquele momento, ele já não enxerga o jogo como antes. Em vez de admitir a limitação, ele insiste em trabalhar no improviso, confiando no som da bola e em hábitos antigos. A decisão mantém sua rotina de pé por um tempo, mas aumenta o risco de erro a cada jogada observada.

Preocupado com o desempenho do amigo, Pete Klein (John Goodman) toma uma atitude prática: chama Mickey (Amy Adams), filha de Gus, para acompanhá-lo na viagem. Ela está prestes a se tornar sócia em um escritório de advocacia, o que torna a escolha complicada. Ao aceitar, Mickey interrompe um momento decisivo da própria carreira, trocando uma sala de reunião por um campo de beisebol no interior.

Pai e filha em rota de colisão

A chegada de Mickey muda o clima. Gus não pediu ajuda e deixa isso claro, ainda que sem dizer diretamente. Ele responde com silêncio, ironia e uma teimosia. Mickey, por outro lado, não está ali para fazer turismo. Ela observa, questiona e tenta entender até onde o pai consegue ir sem admitir o problema.

A convivência revela um histórico mal resolvido. Há mágoas antigas que surgem em conversas curtas, às vezes interrompidas antes de qualquer avanço. Isso afeta o trabalho dos dois. Cada ida ao campo deixa de ser apenas uma análise técnica e vira também um teste de paciência. O relatório que Gus precisa entregar começa a correr contra o tempo.

Olhares diferentes sobre o mesmo jogador

No campo, Gus observa Bo Gentry com desconfiança. Enquanto outros olheiros veem potência e futuro, ele aposta que há falhas escondidas. Sua leitura vem de detalhes que não aparecem em estatísticas, como postura e tempo de reação. O problema é que, sem enxergar com clareza, até esses sinais começam a escapar.

É aí que surge Johnny Flanagan (Justin Timberlake), um ex-jogador que agora trabalha como olheiro de outra equipe. Ele se aproxima de Mickey com naturalidade e compartilha impressões sobre o atleta. A troca abre uma nova perspectiva para ela, que passa a enxergar o processo com mais contexto. Ao mesmo tempo, cria uma tensão silenciosa, porque cada informação ali pode influenciar decisões importantes.

Entre instinto e realidade

Gus continua apostando no próprio método, mesmo quando tudo ao redor aponta para outra direção. Ele escuta mais do que vê, confia mais do que confirma. Funciona em alguns momentos, falha em outros. E é justamente nessa oscilação que o filme encontra seu ponto mais humano. Ele não é um profissional teimoso, mas alguém tentando manter a própria identidade diante de um cenário que mudou.

Mickey começa a ocupar espaço de forma mais ativa. Ela anota, observa e questiona conclusões que antes passariam sem discussão. Aos poucos, deixa de ser apenas acompanhante e se torna parte do processo. Isso altera o equilíbrio entre os dois. Gus perde controle em algumas decisões, enquanto Mickey ganha voz, o que impacta diretamente o resultado do trabalho.

Pequenos respiros no meio da pressão

Mesmo com a tensão constante, há momentos de leveza. As conversas entre Mickey e Johnny trazem um humor discreto, quase tímido, que ajuda a aliviar o clima. Não são cenas que desviam a história, mas que dão ritmo e humanidade aos personagens. Funcionam como pausas necessárias antes de novas decisões.

À medida que o prazo se aproxima, Gus precisa fechar sua avaliação e assumir uma posição. Não há mais espaço para hesitação. Mickey pressiona por clareza, não apenas como filha, mas como alguém que entende o peso daquela escolha. O que está em jogo não é só um relatório, mas a permanência de Gus em um ambiente que já começa a deixá-lo para trás.

“Curvas da Vida” constrói seu caminho com decisões pequenas, mas carregadas de consequência. O campo de beisebol vira palco de um acerto de contas silencioso, onde cada escolha define quem segue em frente e quem precisa parar.