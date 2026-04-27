O amor está no ar: romance com Julia Roberts, Jennifer Garner e Ashton Kutcher, na Netflix, vai te deixar apaixonado de novo

Em Los Angeles, no Dia dos Namorados, diferentes personagens cruzam suas rotinas em busca de amor, respostas e algum sentido para suas próprias escolhas, é nesse cenário que “Idas e Vindas do Amor”, dirigido por Garry Marshall, acompanha, ao longo de um único dia, uma série de histórias conectadas por encontros, expectativas e frustrações.

A trama começa com Reed Bennett (Ashton Kutcher), dono de uma floricultura que enfrenta o dia mais movimentado do ano. Antes mesmo de abrir a loja, ele decide dar um passo importante e pede sua namorada, Morley Clarkson (Jessica Alba), em casamento. Ela aceita, e Reed sai para trabalhar tomado por uma empolgação quase infantil, querendo compartilhar a novidade com todos, especialmente com sua melhor amiga, Julia Fitzpatrick (Jennifer Garner). O problema é que, enquanto Reed celebra, Julia vive sua própria incerteza: apaixonada pelo médico Harrison Copeland (Patrick Dempsey), ela tenta entender até que ponto o relacionamento deles é sério de verdade.

Diferentes histórias

A partir daí, o filme se espalha por diferentes histórias que acontecem ao mesmo tempo, criando um mosaico de relações que vão do entusiasmo ao desconforto. Julia, por exemplo, tenta equilibrar sua rotina como professora com a ansiedade de esperar um gesto mais claro de Harrison, que parece sempre ocupado demais para oferecer respostas. O que começa como uma paixão promissora logo se torna uma espera incômoda, e isso muda completamente a forma como ela encara o dia.

Enquanto isso, Reed continua lidando com pedidos, entregas e clientes ansiosos, transformando sua floricultura em um pequeno centro de operações afetivas. Entre esses clientes está Edison (Bryce Robinson), um garoto que decide comprar flores para sua namorada. É um gesto simples, mas tratado com a seriedade de quem está vivendo seu primeiro grande sentimento. O cuidado na escolha do buquê e do cartão revela um esforço genuíno de fazer dar certo, e também o risco de tudo parecer exagerado ou não ser correspondido.

Na casa dos avós de Edison, Estelle (Shirley MacLaine) e Edgar (Hector Elizondo), o amor aparece de forma mais silenciosa, quase como um hábito construído ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, a babá Grace (Emma Roberts) vive o extremo oposto. Ela organiza minuciosamente um plano para perder a virgindade com o namorado Alex (Carter Jenkins). Tudo precisa acontecer no horário certo, sem interrupções, como se fosse uma tarefa a ser cumprida. Só que, como o filme faz questão de mostrar, nem tudo segue o roteiro, especialmente quando envolve sentimentos.

No ambiente de trabalho, as relações também passam por teste. Liz (Anne Hathaway), secretária de uma empresária poderosa, tenta levar adiante seu relacionamento com Jason (Topher Grace), que ainda parece inseguro com o pouco tempo de namoro. Ela aposta na sinceridade para fortalecer o vínculo, mas encontra resistência. Jason prefere ir com calma, o que deixa Liz em uma posição desconfortável, sem saber exatamente onde está pisando.

A chefe dos dois, Paula Thomas (Queen Latifah), está ocupada administrando a carreira do jogador Sean Jackson (Eric Dane), que também precisa lidar com sua imagem pública justamente em uma data carregada de expectativas. Ao lado dele está Kara Monahan (Jessica Biel), sua assessora de imprensa, que detesta o Dia dos Namorados, não por acaso, já que costuma passá-lo sozinha. Ela mantém tudo sob controle no trabalho, mas fora dele a sensação é de vazio, o que acaba influenciando suas decisões.

Paralelamente, um encontro improvável acontece dentro de um avião. Holden Bristow (Bradley Cooper) e Kate Hazeltine (Julia Roberts) se conhecem durante um voo longo e desenvolvem uma conexão inesperada. Ali, entre conversas e confidências, eles constroem uma intimidade que só existe porque o tempo é limitado. Quando o avião pousa, a pergunta deixa de ser “quem são eles ali dentro” e passa a ser “o que fazer com isso do lado de fora”. E essa mudança exige uma decisão.

Costurando todas essas histórias está Kelvin Moore (Jamie Foxx), um repórter esportivo que recebe a tarefa curiosa de cobrir o Dia dos Namorados. Ele percorre a cidade em busca de histórias que possam virar matéria, transformando momentos íntimos em conteúdo público. Ao fazer isso, ele acaba funcionando como um observador privilegiado desse conjunto de relações, conectando situações que, à primeira vista, parecem isoladas.

Narrativa multiplot

“Idas e Vindas do Amor” aposta nesse formato múltiplo para mostrar diferentes estágios e visões do amor: o entusiasmo de quem está começando, a dúvida de quem espera mais, o cansaço de quem já viveu muito e a solidão de quem ainda não encontrou espaço. Com leveza e algum humor, o filme evita grandes discursos e prefere mostrar como pequenas decisões, um pedido, uma ligação, um encontro, podem mudar completamente o rumo de um dia.

O filme não deixa uma resposta absoluta ou uma receita do amor, mas a sensação de que ele raramente segue um plano. E talvez seja isso que mantém todos esses personagens em movimento, tentando, errando e recomeçando antes que o dia termine.