Kevin Costner e Laura Dern estrelam drama de Clint Eastwood na HBO Max

Em 1963, no interior do Texas, um criminoso em fuga cruza o caminho de uma criança e transforma um sequestro em uma convivência inesperada, é esse o ponto de partida de “Um Mundo Perfeito”, dirigido por Clint Eastwood, que também atua ao lado de Kevin Costner e Laura Dern. O filme acompanha Butch Haynes (Costner), um fugitivo da prisão, que sequestra o menino Phillip Perry (T.J. Lowther) durante sua fuga, tentando ganhar tempo enquanto é perseguido pelo experiente policial Red Garnett (Eastwood). O que começa como uma estratégia de sobrevivência rapidamente ganha outra dimensão.

Butch não planeja ser pai, muito menos improvisar esse papel no meio de uma fuga policial. Mas, ao colocar Phillip no carro, ele assume uma responsabilidade que não cabe no seu plano inicial. O menino, criado em um ambiente rígido e cheio de proibições, vê naquela situação absurda uma espécie de liberdade inédita.

Phillip pergunta, questiona e insiste. Quer saber por que não pode fazer certas coisas, por que nunca pôde antes. Butch, que deveria apenas manter o controle, acaba cedendo em pequenas decisões, como escolher o que comer, parar o carro, experimentar coisas novas. Essas concessões não são gestos de bondade pura, mas servem para manter a situação sob controle. Ainda assim, elas mudam o tom da viagem. O que era apenas fuga começa a virar uma espécie de aprendizado mútuo.

Perseguição

Enquanto isso, Red Garnett não é um policial impulsivo. Pelo contrário, ele observa, calcula e evita decisões precipitadas. Ao seu lado, Sally Gerber (Laura Dern) tenta compreender o comportamento de Butch, oferecendo uma leitura mais psicológica da situação. Juntos, eles tentam antecipar os próximos passos do fugitivo, fechando o cerco sem colocar o garoto em risco.

A perseguição avança em silêncio, com base em pistas, suposições e erros corrigidos no caminho. Garnett carrega também um passado que o liga, de certa forma, a Butch, e isso pesa nas decisões que ele toma. Ele não está apenas tentando capturar um criminoso, está tentando evitar que a história termine da pior forma possível.

Relação em evolução

Dentro do carro, a dinâmica entre Butch e Phillip continua evoluindo. Há momentos leves, quase divertidos, em que o menino descobre coisas simples com entusiasmo, e Butch observa, às vezes sem saber muito bem como reagir. Em outros, a tensão volta com força, lembrando que aquela relação nasceu de um ato violento e continua cercada de perigo.

O filme não romantiza completamente essa relação. Butch não deixa de ser um criminoso, e Phillip não esquece totalmente a situação em que está. Mas há uma troca genuína ali, construída em gestos pequenos, em conversas aparentemente banais, que aos poucos revelam camadas mais profundas dos dois.

Narrativa

Clint Eastwood conta a história com discrição. Ele não força emoção, não exagera nos conflitos. Prefere deixar que as situações falem por si. A câmera acompanha os personagens de perto, mas sem invadir demais. Há um respeito pelo tempo da história, pelo silêncio, pelas pausas. Isso faz com que cada decisão tenha peso, cada escolha tenha consequência.

“Um Mundo Perfeito” funciona justamente por não ser o que se espera de um filme sobre fuga e sequestro. Ele não corre, não grita e não tenta impressionar a qualquer custo. Em vez disso, observa. E, ao observar, revela algo simples e ao mesmo tempo difícil de encarar: que, mesmo nas situações mais improváveis, as relações humanas podem surgir de forma inesperada, e mudar o rumo de tudo, mesmo quando o destino já parece traçado.