Filme para românticos incuráveis e apaixonados por Jane Austen está na HBO Max

Em “Jane Austen Arruinou Minha Vida”, dirigido por Laura Piani, acompanhamos, na Paris contemporânea e em uma viagem à Inglaterra, a rotina e as decisões de Agathe, uma livreira que tenta reorganizar a própria vida enquanto se arrisca a escrever um romance, e, no processo, precisa escolher entre permanecer no conforto do conhecido ou enfrentar mudanças que a tiram do eixo.

Agathe, vivida por Camille Rutherford, trabalha na icônica livraria Shakespeare and Company e leva uma vida aparentemente estável, dividida entre o trabalho, a convivência com a irmã e os cuidados com o sobrinho. Há, no entanto, um detalhe que define suas escolhas práticas: ela evita carros desde um acidente traumático que matou seus pais. Isso limita seus deslocamentos e, de certa forma, também sua disposição para mudanças mais radicais. Ela se mantém em movimento, mas dentro de um perímetro seguro.

Jornada inesperada

Quem quebra esse equilíbrio é Félix, personagem de Pablo Pauly, colega de trabalho e melhor amigo de Agathe. Ele lê um trecho de romance que ela escreve quase por impulso e, sem avisá-la, envia o material para uma residência literária na Inglaterra. Quando a resposta positiva chega, Agathe se vê diante de uma escolha concreta: aceitar o convite e sair da sua rotina ou continuar onde está. A decisão não é simples, envolve atravessar o Canal da Mancha, enfrentar o medo de viajar de carro e, principalmente, se expor criativamente.

A ida já começa com tensão. Félix se oferece para levá-la até o ferry, e o trajeto vira um pequeno teste emocional. Antes do embarque, um beijo inesperado muda o tom da relação entre os dois, criando uma expectativa que ela não tem tempo de processar. Agathe embarca assim mesmo, porque perder a vaga significaria desperdiçar uma oportunidade rara.

Anfitrião melhor que encomenda

Na Inglaterra, ela é recebida por Oliver, interpretado por Charlie Anson, descendente distante de Jane Austen e responsável por conduzir os participantes da residência. O primeiro contato entre eles não é exatamente suave. Um problema no carro obriga os dois a passarem a noite parados na estrada, e a convivência forçada revela diferenças de temperamento. Agathe, irritada, fala em francês achando que não será compreendida, até descobrir que Oliver domina o idioma, o que desmonta sua estratégia de defesa e muda a dinâmica entre eles.

A residência funciona com regras claras. Os participantes devem escrever e compartilhar seus textos. E é justamente aí que Agathe trava. Apesar da empolgação inicial, ela não consegue avançar no romance. O bloqueio criativo deixa de ser uma ideia abstrata e vira um problema concreto, ela não tem o que apresentar, não cumpre as expectativas do grupo e começa a se sentir deslocada. Oliver, que organiza a rotina da casa, tenta ajudá-la de forma prática, mas sem invadir demais seu espaço.

Afeto construído

Ao mesmo tempo, a relação entre os dois evolui de forma gradual, com trocas que misturam irritação, curiosidade e uma certa atração mal disfarçada. O filme encontra aí seu tom de comédia romântica: pequenas situações constrangedoras, diálogos atravessados e um flerte que avança aos tropeços, muitas vezes mais engraçado do que grandioso.

O cenário se complica quando Félix aparece de surpresa na residência para participar do baile anual. A presença dele transforma o que era uma dúvida interna em um impasse visível. Agathe passa a dividir sua atenção entre o amigo que sempre esteve ao seu lado e o novo vínculo que começa a se formar com Oliver. A situação ganha contornos mais intensos quando ela e Félix se envolvem, mas a manhã seguinte traz uma decisão firme: ela recusa transformar aquilo em um relacionamento, deixando claro que não quer confundir carência com escolha real.

Teste de resiliência

Sem conseguir escrever e pressionada pela dinâmica da residência, Agathe decide ir embora antes do fim do programa. É uma saída que soa como recuo, mas também como tentativa de retomar o controle. Oliver a leva de volta ao ferry, e a conversa entre os dois, mais honesta do que as anteriores, aponta para um caminho: talvez seja preciso encarar as próprias perdas para conseguir escrever algo verdadeiro.

De volta à França, Agathe finalmente toma uma decisão prática importante. Ela vai até a antiga casa de veraneio dos pais, um lugar que evitava desde o acidente. Lá, longe das distrações e das expectativas externas, consegue retomar a escrita. O ambiente funciona como gatilho, não de forma mágica, mas como espaço onde ela se permite lidar com o que vinha evitando.

Conclusão do livro

O romance avança, é concluído e enviado para uma editora inglesa, que aceita o manuscrito. Ao mesmo tempo, Agathe reorganiza sua relação com Félix, agora em um registro mais estável e menos ambíguo. Quando Oliver reaparece em um evento de leitura organizado por ela, o encontro não tem mais o peso da indecisão inicial. Há ali uma nova configuração: Agathe já não está tentando se provar, mas sim sustentando o que construiu.

“Jane Austen Arruinou Minha Vida” aposta em um percurso íntimo, mas sempre ancorado em decisões concretas. Não se trata apenas de quem Agathe vai escolher, mas de como ela aprende a sair da própria inércia. Entre tropeços, ironias e pequenas vitórias, o filme constrói uma história leve, mas atenta aos detalhes, daqueles em que um gesto simples, como entrar em um carro ou terminar uma página, já representa um avanço real.