Baseado em best-seller do New York Times com mais de 10 milhões de cópias vendidas, romance acaba de chegar à Netflix

Em “Fallen: O Filme”, dirigido por Scott Hicks, a história acompanha Luce Price (Addison Timlin), uma adolescente enviada a um reformatório após ser acusada de um incêndio misterioso que resulta em morte. Sem conseguir provar sua inocência e cercada por dúvidas sobre o que realmente aconteceu, ela chega ao isolado Sword & Cross, um lugar que mistura disciplina rígida com um ar constante de estranhamento. É ali, longe da vida que conhecia, que Luce tenta entender não só o crime que a trouxe até ali, mas também as visões perturbadoras que parecem segui-la.

O reformatório não demora a mostrar suas regras e limitações. Vigilância constante, pouco contato com o mundo exterior e uma administração que prefere silêncio a explicações. Luce tenta se adaptar, mas claramente não pertence àquele ambiente. Ao mesmo tempo, começa a perceber que alguns alunos parecem saber mais do que dizem. Entre eles estão Daniel Grigori (Jeremy Irvine) e Cam Briel (Harrison Gilbertson), dois jovens que se comportam de maneira completamente oposta em relação a ela.

Daniel mantém distância, evita contato e responde com frieza sempre que Luce tenta se aproximar. Há algo no comportamento dele que mistura incômodo e reconhecimento, como se estivesse tentando impedir algo maior. Já Cam segue o caminho inverso: se aproxima com facilidade, oferece companhia, flerta sem rodeios e parece disposto a ganhar a confiança dela rapidamente. Para Luce, essa diferença cria um dilema imediato. Um a rejeita sem explicação, o outro parece bom demais para ser totalmente confiável.

Visões e ciclo anterior

Enquanto tenta entender essas relações, Luce continua sendo assombrada por sombras estranhas que surgem sem aviso. Essas visões não apenas a assustam, mas interferem diretamente em sua rotina. Em alguns momentos, causam acidentes e situações que reforçam a ideia, para quem está ao redor, de que ela pode ser instável. O problema é que, para Luce, essas aparições parecem reais demais para serem ignoradas. E quanto mais tenta entender, mais percebe que há algo sendo escondido.

Aos poucos, a narrativa revela que a ligação entre Luce, Daniel e Cam vai muito além daquele reformatório. Existe uma história anterior, antiga, que se repete de alguma forma e que coloca os três em um ciclo difícil de quebrar. O que começa como um triângulo amoroso típico ganha contornos sobrenaturais, envolvendo anjos caídos, memórias fragmentadas e uma disputa que não se limita ao presente.

Narrativa e escolhas visuais

O roteiro aposta nesse mistério, mas nem sempre consegue equilibrar bem o que revela e o que esconde. Há momentos em que a história avança com clareza, especialmente nas interações entre Luce e os dois rapazes, mas em outros a sensação é de que informações importantes são adiadas mais do que o necessário. Ainda assim, o filme mantém um certo interesse justamente por essa promessa de explicação que parece sempre próxima, mas nunca completa.

Addison Timlin sustenta o filme com uma protagonista que mistura vulnerabilidade e insistência. Luce não entende o que está acontecendo, mas também não aceita ficar parada. Já Jeremy Irvine trabalha bem a contenção de Daniel, criando um personagem que fala pouco, mas sugere muito. Harrison Gilbertson, como Cam, traz uma energia mais direta e até levemente provocadora, funcionando como contraponto imediato.

A estética do reformatório contribui bastante para o clima da história. A fotografia aposta em tons escuros e ambientes fechados, reforçando a sensação de isolamento e controle. Não é um cenário que apenas abriga a narrativa, mas que também limita os personagens, tornando cada tentativa de aproximação ou descoberta mais difícil.

“Fallen: O Filme” é o início de algo maior, claramente interessado em desenvolver sua mitologia ao longo do tempo. Nem todas as respostas aparecem, e isso pode frustrar quem espera uma conclusão mais direta. Mas o filme deixa claro o suficiente para entender o conflito central: Luce precisa escolher em quem confiar enquanto tenta descobrir quem realmente é, e essa escolha, longe de ser simples, tem consequências que ultrapassam o que ela consegue ver naquele momento.