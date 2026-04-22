A nova comédia com Sadie Sandler, na Netflix, sobre amizade com rivalidade: você vai se identificar

“A Colega Perfeita”, dirigida por Chandler Levack, acompanha o conflito entre duas colegas de quarto que deixam a amizade inicial se transformar em rivalidade dentro de um dormitório universitário. Devon (Sadie Sandler) chega à Walton University tentando recomeçar depois de um ensino médio isolado, buscando amigos e uma rotina mais leve. Logo na orientação, ela conhece Celeste (Chloe East), que se apresenta como o oposto dela: segura, sociável e aparentemente aberta a tudo. As duas decidem dividir quarto, o que garante a Devon acesso imediato a um círculo social mais amplo e a sensação de pertencimento que ela não teve antes.

Nos primeiros meses, a convivência é estável. Devon organiza tarefas, paga despesas da viagem de férias com colegas e tenta manter tudo sob controle. Celeste participa, mas sem o mesmo rigor, o que passa despercebido enquanto o clima é leve. A parceria funciona porque há troca, ainda que desigual, e isso mantém o quarto como um espaço seguro.

O problema aparece quando Devon começa a assumir mais responsabilidades, inclusive acadêmicas, enquanto Celeste recua de compromissos e evita conflitos. Pequenas falhas viram irritação acumulada. O quarto deixa de ser um lugar de apoio e vira um ambiente onde cada gesto precisa ser medido, reduzindo a confiança e aumentando o desgaste.

Quebra de confiança

Durante o período de provas, Devon decide ajudar Celeste escrevendo um trabalho, acreditando que isso fortalece a amizade. A iniciativa, no entanto, expõe um desequilíbrio: Celeste não demonstra o mesmo comprometimento e ainda toma decisões importantes sem avisar. O esforço de Devon não se traduz em reconhecimento, o que transforma sua posição na relação.

Ao mesmo tempo, festas e encontros fora do dormitório intensificam o conflito. Devon se envolve com Michael, um assistente de ensino, e passa a investir nessa relação como forma de ganhar segurança. Celeste observa, comenta e interfere de maneira indireta, o que amplia a tensão e coloca as duas em competição também no campo afetivo.

Exposição vira arma

A situação sai do controle quando questões privadas começam a aparecer em público. Em sala de aula e eventos, Celeste usa comentários e atitudes para expor inseguranças de Devon, especialmente ligadas à sua ansiedade. Isso muda a forma como outros estudantes a veem e reduz seu espaço social.

Devon tenta reagir de forma e procura a assistência estudantil para trocar de quarto. A decisão parece simples, mas vira gatilho para um conflito maior quando Celeste descobre a tentativa. Em vez de deixar para lá, ela aumenta a exposição, o que transforma o problema em algo visível para toda a turma e aumenta o risco de isolamento de Devon.

Humor no constrangimento

A comédia aparece nas situações em que Devon tenta recuperar controle e acaba em cenários inesperados. Em uma viagem de férias, ela é colocada à força em uma apresentação de karaokê. Hesita, quase desiste, mas encara o momento e surpreende o grupo, ganhando aplausos e, por alguns minutos, uma posição de destaque.

O efeito positivo dura pouco. Celeste responde com uma provocação direta envolvendo Michael, usando o mesmo ambiente descontraído para criar desconforto. O que seria um momento de leveza vira mais um capítulo da disputa, com impacto na relação e no grupo ao redor.

Escalada dentro do campus

De volta à universidade, as duas deixam de esconder o conflito. Celeste passa a mexer nos pertences de Devon e a expor detalhes pessoais, enquanto Devon tenta reunir informações para se defender. O dormitório se transforma em um espaço de vigilância, onde qualquer ação pode ser usada contra a outra.

As coisas mudam quando Devon descobre inconsistências na história pessoal de Celeste. Essa informação vira ferramenta para uma apresentação acadêmica importante, onde Devon tenta recuperar controle e reposicionar sua imagem diante dos colegas e professores. A escolha aumenta a pressão, porque transforma um problema privado em confronto público com consequências.

O embate final entre as duas acontece dentro do próprio dormitório, onde nenhuma delas aceita recuar. A discussão escala rapidamente, envolvendo acusações, revelações e atitudes impulsivas. O conflito deixa de ser apenas pessoal e passa a afetar todo o ambiente ao redor, exigindo intervenção institucional e colocando em risco a permanência das duas naquele espaço.