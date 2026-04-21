Apesar das críticas negativas, esse filme se tornou um dos papeis mais famosos de Demi Moore no cinema e está na HBO Max

Em “Striptease”, dirigido por Andrew Bergman, Demi Moore vive Erin Grant, uma ex-secretária do FBI que perde o emprego por conta das confusões do ex-marido, Darrell Grant (Armand Assante), e precisa lutar para recuperar a guarda da filha em meio a uma situação financeira instável.

Erin começa a história em desvantagem. Sem trabalho fixo, ela entra em um processo judicial em que estabilidade financeira pesa mais do que qualquer outro argumento. O juiz não vê apenas uma mãe dedicada, mas alguém sem renda e, portanto, sem garantias. Do outro lado, Darrell tenta se vender como opção viável, mesmo sendo claramente irresponsável. Ele fala mais do que cumpre, promete mais do que entrega e usa o sistema a seu favor sempre que pode.

A pressão não demora a apertar. Erin precisa pagar advogado, manter contato com a filha e, ao mesmo tempo, provar que consegue sustentar uma rotina minimamente estável. Sem dinheiro, ela não avança no processo; sem avançar no processo, não recupera a filha. O tempo corre contra ela.

O palco como saída possível

Sem alternativas no mercado tradicional, Erin aceita trabalhar como stripper em um clube chamado Eager Beaver. A escolha resolve o problema do dinheiro, mas cria outro ainda mais delicado: a exposição. Cada noite de trabalho pode virar argumento contra ela no tribunal.

No palco, Erin impõe limites, negocia com seguranças e aprende rapidamente como lidar com clientes insistentes. Há um esforço visível em manter o controle da situação, mesmo em um ambiente onde tudo parece desenhado para testá-lo. Ela não romantiza o trabalho, trata como meio para um fim: recuperar a filha.

Essa decisão também traz momentos de humor involuntário, especialmente quando Darrell aparece tentando tirar vantagem da nova fase da ex-mulher. Ele oscila entre oportunismo e incompetência com uma naturalidade quase cômica. Em vez de ajudar, complica. Sempre.

Um político no caminho

A situação ganha outra camada quando o congressista David Dilbeck (Burt Reynolds) entra em cena. Frequentador do clube, ele rapidamente demonstra interesse por Erin, mas não é um interesse simples ou inocente. Ele carrega poder, influência e uma certa falta de limite que transforma qualquer aproximação em potencial problema.

Erin percebe isso cedo. Cada interação com Dilbeck precisa ser medida, porque qualquer passo em falso pode afetar diretamente o caso da guarda. Ele tenta se aproximar, usa sua posição para pressionar e cria situações desconfortáveis que ultrapassam o ambiente do clube.

Ao mesmo tempo, a presença dele revela como a história deixa de ser apenas pessoal. O que começou como um conflito familiar passa a envolver interesses maiores, com riscos proporcionais. Erin não está apenas lidando com o ex-marido e o tribunal, mas com alguém que tem alcance político.

Um aliado improvável

Nesse cenário aparece o detetive Al Garcia, interpretado por Armand Assante, que tenta ajudar Erin a organizar o caos ao redor dela. Ele observa, investiga e oferece orientação prática, sem promessas exageradas. Diferente dos outros homens da história, Garcia não tenta se impor, mas colaborar.

Ele ajuda a reunir informações, confrontar versões e, principalmente, reduzir os danos que podem surgir no processo judicial. Erin aceita essa ajuda, mas mantém controle sobre suas decisões. Ela entende que qualquer passo precisa ser calculado, porque o erro custa caro.

Garcia funciona como um ponto de equilíbrio. Ele não resolve tudo, mas dá a Erin ferramentas para se defender melhor. Em um ambiente onde quase todos querem algo dela, isso faz diferença.

Entre o absurdo e a pressão real

“Striptease” transita entre o drama e a comédia. As tentativas de Darrell de parecer responsável são quase sempre desastrosas, gerando situações que beiram o ridículo. Ao mesmo tempo, o impacto dessas ações é sério e afeta diretamente a vida de Erin.

O filme mostra como decisões práticas moldam o caminho da personagem. Ela escolhe onde trabalhar, com quem falar, quando esperar. Nada é gratuito. Cada escolha altera sua posição no processo, sua imagem diante do juiz e sua relação com a filha.

“Striptease” mostra uma mulher tentando recuperar controle sobre a própria vida em um cenário que insiste em tirá-lo dela. Erin segue trabalhando, organizando provas e enfrentando quem aparece no caminho, porque parar não é uma opção quando o que está em jogo é a guarda da filha.