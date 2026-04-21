Cinema de verdade: clássico do crime com Paul Newman e Robert Redford chega à Netflix e é programa só para cinéfilos

Ambientado na Illinois dos anos 1930, “Golpe de Mestre” acompanha o momento em que um erro aparentemente pequeno coloca dois vigaristas na mira de um dos homens mais perigosos do crime organizado. Quando Johnny Hooker (Robert Redford) participa de um golpe rápido ao lado de Luther Coleman (Robert Earl Jones), ele acredita estar apenas embolsando dinheiro fácil. O problema é que a quantia pertence a Doyle Lonnegan (Robert Shaw), um chefão que não aceita prejuízo, e muito menos ser enganado.

Dirigido por George Roy Hill, depois que Luther é assassinado como resposta direta ao golpe, Hooker não tem tempo para luto nem para hesitação. Ele foge e procura Henry Gondorff (Paul Newman), um vigarista mais experiente, conhecido por executar esquemas complexos. Hooker precisa de alguém que entenda não só como enganar, mas como enganar alguém que está acostumado a não ser enganado.

Gondorff, por sua vez, não entra na história à toa. Ele avalia o tamanho do adversário e só então aceita o desafio. Não se trata de vingança no sentido emocional, mas de estratégia. Se Lonnegan reage com violência, a resposta precisa ser mais elaborada. O plano, então, não é um simples golpe, é uma encenação completa, pensada para atingir o ponto mais sensível do criminoso: o dinheiro.

Estratégia

“Golpe de Mestre” se transforma em um jogo de construção. Gondorff e Hooker montam uma operação que envolve cenário, personagens e uma rotina falsa de apostas. Tudo precisa parecer legítimo, funcional e convincente. Não há espaço para improviso descuidado. Cada detalhe tem função: atrair Lonnegan, manter sua confiança e conduzi-lo exatamente para onde eles querem.

Hooker assume a linha de frente. É ele quem se aproxima de Lonnegan, quem sustenta conversas, quem testa os limites da confiança. E aqui o filme encontra um dos seus melhores movimentos: a tensão não vem de perseguições ou explosões, mas da interação. Um olhar fora do lugar, uma resposta mal calculada, um atraso mínimo, qualquer coisa pode comprometer tudo. Hooker precisa parecer seguro o tempo inteiro, mesmo quando claramente não está.

Gondorff age nos bastidores, organizando o funcionamento da farsa. Ele distribui papéis e articula o plano conforme surgem imprevistos. Há uma inteligência artesanal na forma como o golpe é construído. Nada é grandioso por acaso; tudo depende de boa execução. E quanto mais o plano avança, mais ele se torna frágil, porque depende da repetição sem erro.

Humor é ferramenta

O interessante é que o filme não abre mão do humor, mas usa isso de forma estratégica. As situações cômicas surgem como parte do próprio golpe, como distrações calculadas. Não é um humor gratuito, é funcional. Ele ajuda a baixar a guarda de Lonnegan e, ao mesmo tempo, dá leveza a uma história que poderia facilmente se tornar pesada demais. Essa mistura de crime, tensão e ironia cria um ritmo próprio, que mantém o espectador atento sem precisar recorrer ao excesso.

Lonnegan, interpretado por Robert Shaw, é um obstáculo constante. Ele não é ingênuo, não é impulsivo. Ele observa, desconfia e testa. Isso obriga Hooker e Gondorff a operarem sempre no limite. Não basta executar bem, é preciso não levantar suspeitas.

“Golpe de Mestre” é sobre a construção paciente de um plano que precisa funcionar. Cada cena empurra a história um passo adiante, sempre com uma consequência clara. Quando alguém decide agir, algo muda, seja o nível de risco, o acesso ao alvo ou a posição dentro do jogo.

Enganar alguém poderoso exige mais do que coragem ou inteligência isolada. Exige controle, tempo e, principalmente, a capacidade de sustentar uma mentira até que ela se torne convincente o suficiente para funcionar. E o filme entende isso muito bem, conduzindo a história com precisão, sem pressa e sem subestimar o espectador.