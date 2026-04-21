Jackie Chan estrela filme de ação e ficção científica na Netflix para quem gosta do entretenimento completo

Em “Bleeding Steel”, dirigido por Leo Zhang, o agente Lin Dong (Jackie Chan) assume a missão de proteger Nancy (Nana Ouyang), uma jovem perseguida por uma organização criminosa liderada por Andre (Show Lo), enquanto tenta entender por que sente que já teve uma ligação com ela no passado.

A história começa com Lin Dong atuando como um agente disciplinado, acostumado a seguir ordens e manter o controle das situações. Ele organiza a proteção de Nancy com cuidado, define rotas seguras e evita exposição desnecessária. O plano, no papel, parece sólido. O problema é que o inimigo não joga limpo. Andre e seu grupo não esperam, não observam à distância. Eles atacam direto, em locais abertos, criando caos e obrigando Lin a improvisar.

Personagens

Nancy, por outro lado, não é uma figura passiva. Ela não entende por que está sendo perseguida e reage como qualquer pessoa reagiria: questionando, tentando escapar, buscando respostas. Isso complica o trabalho de Lin, que precisa protegê-la e, ao mesmo tempo, lidar com sua resistência. Em alguns momentos, dá a impressão de que ele está tentando segurar alguém que não quer ser salva, e isso, naturalmente, aumenta o risco de tudo dar errado.

Andre (Show Lo) é um antagonista que acelera a narrativa. Ele não negocia, não recua e parece sempre um passo à frente. Seus ataques são diretos e constantes, o que transforma a missão em uma corrida contra o tempo. Lin até tenta equilibrar defesa e contra-ataque, mas a pressão cresce a cada confronto. E, como em toda boa perseguição, o desgaste começa a aparecer.

No meio dessa tensão, surge um elemento que muda o tom da história: a conexão entre Lin e Nancy. Não é algo explicado de rapidamente, mas aparece em pequenos gestos, olhares e decisões. Lin passa a agir de forma diferente, mais protetora, quase pessoal. Ele não trata Nancy apenas como alguém que precisa ser mantida viva, mas como alguém que, de alguma forma, já fez parte da sua vida.

Superproteção

Essa mudança de postura tem consequências. Lin começa a assumir riscos maiores, hesita em situações em que antes agiria rápido e insiste em manter Nancy por perto mesmo quando seria mais seguro afastá-la. É como se a missão tivesse deixado de ser uma tarefa e virado uma responsabilidade emocional. E, convenhamos, esse tipo de envolvimento nunca facilita nada.

No centro da disputa está uma tecnologia avançada, capaz de alterar capacidades físicas e que se torna o principal motivo da perseguição. Lin entende o perigo de deixar isso cair nas mãos erradas e tenta manter o controle da situação. Só que o grupo de Andre já tem acesso a parte desse recurso, o que eleva o nível dos confrontos.

As cenas de ação deixam isso evidente. Os embates são intensos, prolongados e exigem muito do protagonista. Jackie Chan entrega o que se espera dele: movimentação eficaz, improviso e uma presença física que ainda chama atenção. Mas o interessante aqui é que a ação não vem sozinha. Ela está sempre ligada a uma decisão, a uma tentativa de proteger alguém ou de impedir que algo saia do controle.

Ritmo

Há momentos em que a narrativa quase desacelera para deixar o lado humano aparecer. Lin observa Nancy, hesita antes de agir, parece carregar um peso que não explica totalmente. Não é um drama escancarado, mas está ali, funcionando como uma camada extra em meio ao barulho das explosões e perseguições.

Quando percebe que apenas reagir não é suficiente, Lin muda de estratégia. Ele passa a enfrentar Andre de forma mais direta, buscando encerrar a ameaça em vez de apenas fugir dela. Essa virada traz um novo ritmo à história, mais agressivo e mais arriscado. Ao mesmo tempo, coloca Nancy em uma posição ainda mais vulnerável.

“Bleeding Steel” segue um caminho conhecido dentro do gênero, mas encontra seu diferencial na forma como mistura ação com um vínculo emocional que, embora não totalmente explicado, sustenta o comportamento do protagonista. Jackie Chan conduz o papel com segurança, equilibrando momentos físicos e silenciosos, enquanto Nana Ouyang dá a Nancy uma inquietação que ajuda a mover a trama.

O filme é uma corrida constante entre proteger e perder. Lin não tem tempo para pensar demais, e talvez por isso suas decisões carreguem tanto peso. Ele não diz tudo o que sente, mas deixa claro, em cada escolha, que aquela missão deixou de ser apenas trabalho. E, quando isso acontece, o risco nunca é só físico, é também pessoal, e bem mais difícil de controlar.