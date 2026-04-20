No Prime Video, uma história real transforma um internato em cenário de fome, castigo e revolta

Philippe Niang não faz rodeios em “O Orfanato”. Uma mãe consegue trabalho em Paris e não pode levar o filho. Louise Perreau deixa Gaston nos Vermiraux, instituição que se apresenta como abrigo para crianças pobres, com estudo e disciplina. O filme, baseado num caso real de 1911, parte daí e vai direto ao ponto: por trás da fachada, há fome, exploração e castigo. Julie Ferrier, Bruno Debrandt e Théo Frilet lideram o elenco de um drama que acompanha a rotina desse lugar até a revolta das crianças e a entrada do jovem juiz Émile Guidon no caso.

“O Orfanato” é mais eficaz quando insiste no funcionamento prático do internato. As crianças comem mal, vestem trapos, trabalham, apanham, obedecem. O filme não depende de grandes cenas de crueldade para deixar claro o que está em jogo. A violência aparece em procedimentos repetidos: vigiar, separar, trancar, deixar sem comida, usar o corpo infantil até o limite. Niang acerta ao não transformar isso em discurso edificante nem em espetáculo. O que pesa é a rotina. O espectador entende como aquele regime opera pela repetição dos gestos, pela organização do espaço, pela escassez de comida, pelo medo de punição. A promessa de cuidado perde valor por contraste com o que o filme mostra em cena.

Dentro do internato

Julie Ferrier e Bruno Debrandt ajudam a sustentar esse tom. Seus personagens não são construídos como vilões espalhafatosos. A crueldade vem do hábito, da segurança de quem exerce autoridade sem ser contrariado. Isso torna a dupla mais convincente. O filme ganha quando trata os dois menos como monstros isolados e mais como administradores de um sistema de exploração amparado pelo prestígio local. Do outro lado, Théo Frilet faz de Émile Guidon um contraponto menos previsível. Seu juiz não entra em cena como herói pronto. Surge jovem, atento, ainda medindo o terreno, mas disposto a insistir quando percebe o tamanho da proteção em torno dos responsáveis. Esse contraste entre o mando consolidado e uma autoridade ainda em formação dá alguma tensão ao filme.

A reconstituição de época também funciona. O começo do século 20 aparece nos interiores, nos figurinos, na paisagem rural e no peso social dos notáveis. “O Orfanato” usa esses elementos para dar consistência ao drama, não para exibir pesquisa. O internato é filmado como espaço fechado, regido por rotina e silêncio. Aos poucos, esse isolamento se rompe. O que antes ficava contido dentro dos muros ganha outra escala com a revolta e com a investigação judicial. O filme cresce nessa passagem. Primeiro mostra a engrenagem funcionando. Depois, mostra o que acontece quando ela deixa de conter a violência que produziu. A morte de Gaston pesa porque muda a situação de fato: altera o equilíbrio do caso, empurra a revolta e obriga as instituições a reagir.

Quando o caso vai ao tribunal

É nesse trecho que o filme perde força. Niang se mostra mais seguro ao filmar a disciplina do internato, os castigos e o acúmulo de violência do que ao levar tudo isso para o tribunal. Quando a história sai dos Vermiraux e entra no terreno judicial, o drama perde parte do corpo que tinha antes. A observação feita por parte da crítica francesa é pertinente: o julgamento, que poderia concentrar a tensão acumulada até ali, passa rápido demais. Falta espessura. O espectador sente que houve compressão onde o filme mais precisava desacelerar. Também aparecem irregularidades formais apontadas na recepção da época, como alguns zooms bruscos. Não chega a comprometer o conjunto, mas expõe um limite claro.

Ainda assim, “O Orfanato” se sustenta. Não por originalidade formal, mas por saber onde insistir. Seu melhor material está nas situações que encena: a mãe que precisa deixar o filho; o internato que funciona como máquina de exploração; os adultos que tratam isso como administração normal; os corpos infantis levados ao esgotamento; a revolta que rompe o silêncio; a Justiça que chega cercada pelo peso dos influentes. Há previsibilidade de telefilme histórico, sobretudo na reta final, e o filme não escapa inteiramente disso. Mas tem consistência suficiente para não virar reconstituição ilustrativa. Seu efeito vem menos do tema em si do que da forma concreta como o tema aparece: na comida escassa, no trabalho forçado, no castigo, no confinamento, na autoridade exercida sem pressa. É aí que o filme encontra sua força.