Adaptação de clássico da literatura de Flaubert, drama francês com Isabelle Huppert está na MUBI

Ambientado na França do século 19, “Madame Bovary” acompanha Emma Bovary (Isabelle Huppert), uma jovem que decide se casar com o médico Charles Bovary (Jean-François Balmer) para mudar de vida, mas descobre rapidamente que ascensão social não resolve o vazio que ela tenta esconder. Dirigido por Claude Chabrol, o filme investiga como escolhas práticas, feitas quase sem emoção, podem gerar consequências difíceis de conter.

Emma entra nesse casamento como quem aceita uma proposta de estabilidade. Charles é respeitado, tem renda fixa e oferece uma vida confortável, pelo menos no papel. O problema é que, no dia a dia, ele é previsível, metódico e emocionalmente limitado. Ele fala de consultas, de rotina, de obrigações. Ela quer intensidade, quer novidade, quer sentir que a vida está acontecendo de verdade. Esse descompasso aparece cedo e não demora a virar um incômodo constante.

Ausência de emoção

A convivência entre os dois não chega a ser explosiva, mas também não oferece nenhum tipo de calor. É um casamento funcional, quase burocrático. Emma tenta, em alguns momentos, provocar mudanças: reorganiza a casa, busca algum refinamento na rotina, cria pequenas expectativas. Charles, no entanto, não percebe o problema, ou prefere não perceber. Ele se acomoda, e essa acomodação vira um obstáculo silencioso, mas firme.

Com o passar do tempo, o tédio deixa de ser apenas um sentimento e vira um motor de decisão. Emma começa a buscar fora de casa aquilo que não encontra dentro. Primeiro, através de pequenas experiências sociais, contatos, olhares. Depois, com mais clareza, através de relações amorosas. Os amantes surgem como promessa de uma vida mais vibrante, mas nenhum deles resolve de fato o vazio que ela carrega. Eles funcionam mais como fuga do que como solução.

Consumismo

Paralelamente, Emma passa a consumir mais do que pode. Roupas, objetos, detalhes que dão a impressão de elegância e sofisticação. É como se ela tentasse construir, com dinheiro, a vida que imaginou antes de se casar. Só que essa conta não fecha. O dinheiro não acompanha o desejo, e o que começa como um gesto de afirmação pessoal rapidamente se transforma em problema financeiro.

O interessante na forma como Claude Chabrol conta essa história é que não há grandes explosões dramáticas. Tudo acontece em camadas. Emma não toma uma decisão radical de uma vez; ela vai cedendo, passo a passo. Um gasto aqui, um encontro ali, uma mentira pequena que vira outra maior. Quando percebe, já está envolvida em uma rede de escolhas que exigem manutenção constante.

Ambiguidade

Isabelle Huppert constrói uma Emma que não pede simpatia fácil. Ela não é apresentada como vítima, nem como vilã. É uma mulher consciente do que quer, mas que não mede bem o custo das próprias decisões. Há momentos em que ela parece no controle, segura do caminho que escolheu. Em outros, fica evidente que ela apenas reage às circunstâncias que ajudou a criar.

Jean-François Balmer, como Charles, faz o contraponto essencial. Ele não é cruel, nem negligente no sentido clássico. Ele simplesmente não enxerga. Sua limitação é mais de sensibilidade do que de caráter. E isso torna a situação ainda mais desconfortável, porque não há um culpado óbvio, apenas duas pessoas que não conseguem se encontrar.

Desequilíbrio

O filme avança mostrando como esse desequilíbrio afeta tudo ao redor: o casamento, as finanças, a imagem social de Emma. Cada tentativa de manter as aparências exige um novo esforço, um novo risco. E ela segue, insistindo, como se recuar fosse admitir um erro que já ficou grande demais.

“Madame Bovary” não trata ambição como algo grandioso. Pelo contrário. Mostra como ela se infiltra no cotidiano, nas pequenas escolhas, nas decisões aparentemente inofensivas. E como, aos poucos, essas escolhas vão apertando o cerco.

Emma nunca quis exatamente mais, ela quis diferente. O problema é que tentou construir esse “diferente” com ferramentas que só reproduziam o mesmo. E aí não tem muito para onde correr.