Philip Seymour-Hoffman, Joaquin Phoenix e Amy Adams: a obra-prima indicada a mais de 170 prêmios, no Prime Video

“O Mestre”, dirigido por Paul Thomas Anderson, acompanha o retorno de um ex-combatente à vida civil após a Segunda Guerra Mundial, nos Estados Unidos, e investiga por que esse homem, perdido e instável, acaba se entregando à influência de um líder carismático que promete controle e sentido. Freddie Quell, interpretado por Joaquin Phoenix, volta da guerra sem conseguir se adaptar à rotina comum.

Ele tenta trabalhar como fotógrafo em uma loja de departamento, depois em uma fazenda, mas sempre perde tudo por causa de seu comportamento explosivo, do alcoolismo improvisado e de impulsos que ele não consegue controlar. Freddie não conduz sua vida, ele apenas reage ao que acontece. Cada emprego perdido reduz suas opções e o empurra para um estado cada vez mais errático, quase como se ele estivesse sempre fugindo de si mesmo.

Novo rumo

É nesse ponto que surge Lancaster Dodd, vivido por Philip Seymour Hoffman. Freddie o encontra por acaso ao embarcar escondido em um barco, e Dodd, ao contrário de quem o rejeitou antes, decide acolhê-lo. Mas esse acolhimento não é gratuito. Dodd é o líder de um movimento chamado A Causa, uma espécie de doutrina que mistura espiritualidade, pseudociência e controle psicológico. Ele enxerga em Freddie não apenas um homem quebrado, mas alguém moldável, alguém que pode ser tanto discípulo quanto prova viva de seu método.

Freddie aceita ficar, primeiro pela conveniência, depois pela sensação de pertencimento. Dodd passa a submetê-lo a sessões intensas de perguntas e respostas, um tipo de “tratamento” que exige disciplina e obediência absoluta. Freddie tenta acompanhar, mas sua instabilidade interfere. Ainda assim, retorna às sessões, porque ali existe algo que ele não encontra em nenhum outro lugar: uma promessa de ordem, mesmo que artificial.

Amy Adams interpreta Peggy Dodd, esposa de Lancaster, que observa tudo com atenção. Diferente do marido, que seduz com palavras, Peggy impõe limites claros. Ela dita as regras do ambiente, protege a estrutura da organização e garante que Freddie não ultrapasse certos limites. Quando ele ameaça sair do controle, é ela quem intervém, reorganizando as funções dentro do grupo.

Braço direito

À medida que acompanha Dodd em viagens e eventos, Freddie passa a agir como uma espécie de braço direito instável. Ele defende o líder em discussões, reage com agressividade a críticos e cria situações que Dodd precisa contornar publicamente. Essa dinâmica revela um paradoxo interessante: Freddie fortalece a imagem de lealdade, mas ao mesmo tempo expõe as fragilidades da Causa. Cada surto dele obriga Dodd a reafirmar sua autoridade.

O filme avança nesse vai e volta. Freddie tenta se encaixar, mas não consegue se transformar completamente. Dodd tenta guiá-lo, mas também depende dele para sustentar sua própria narrativa de poder. A relação entre os dois deixa de ser apenas mestre e discípulo e passa a funcionar como uma troca constante, quase um jogo de necessidade mútua.

Relação de troca mútua

“O Mestre” não transforma Freddie em um caso resolvido, nem Dodd em uma figura totalmente desmontada. Em vez disso, mostra um homem que precisa desesperadamente de direção e outro que oferece essa direção, mas cobra um preço alto: submissão. No meio disso, o que se vê é menos uma cura e mais um acordo frágil, sustentado por interesse, carência e controle.

Paul Thomas Anderson conta essa história com calma, sem pressa de explicar tudo. Ele observa os personagens, deixa silêncios falarem e constrói tensão a partir do comportamento, não de grandes reviravoltas. O drama é denso, mas profundamente humano. Ele entende que algumas relações não se resolvem, apenas continuam, de formas diferentes, mantendo cada um exatamente onde consegue permanecer.