Thriller de ação com Sylvester Stallone chega à Netflix e você não vai querer perder

Ray Breslin (Sylvester Stallone) construiu carreira invadindo e desmontando prisões de alta segurança, mas, em “Rota de Fuga 2: Hades”, dirigido por Steven C. Miller, ele precisa fazer isso sob pressão pessoal: seu melhor agente, Shu Ren (Xiaoming Huang), desaparece dentro de um complexo secreto que muda de forma o tempo todo, e encontrá-lo deixa de ser um trabalho técnico para virar uma corrida contra o tempo.

A situação começa a sair do controle quando Shu Ren é capturado durante uma operação e acorda dentro dessa prisão experimental, conhecida como Hades. Ali, nada é estático. As celas se reorganizam, os corredores mudam de lugar e a vigilância é comandada por um sistema automatizado que reage ao comportamento dos detentos. Shu Ren rapidamente percebe que não está lidando com uma prisão comum. Ele observa e tenta entender o padrão daquele lugar, porque qualquer erro pode isolá-lo ainda mais.

Operação

Do lado de fora, Ray Breslin precisa agir com menos informação do que gostaria. Ele sabe que está lidando com algo fora do padrão, mas não tem acesso direto ao sistema. Para avançar, recorre a Trent DeRosa (Dave Bautista), parceiro de confiança que entra na operação trazendo força e pragmatismo. A dupla tenta mapear o funcionamento da prisão e encontrar uma forma de infiltração, mas esbarra em um problema: Hades não oferece um ponto fixo de entrada. Cada tentativa é bloqueada ou redirecionada.

Enquanto isso, dentro da prisão, Shu Ren precisa se virar sozinho. Ele observa outros detentos, mede riscos e tenta construir alianças pontuais. Não há espaço para confiança plena. Cada aproximação pode ser útil ou fatal. Ele negocia, recua quando necessário e testa pequenas estratégias de sobrevivência, sempre tentando manter alguma margem de controle dentro de um ambiente que claramente não foi feito para permitir qualquer tipo de autonomia.

Ray, por sua vez, trabalha com prazos curtos e decisões cada vez mais arriscadas. Ele analisa dados fragmentados, tenta decifrar o comportamento do sistema e ajusta o plano conforme novas informações surgem. O problema é que essas informações nunca são completas. O tempo passa, e a cada minuto a chance de resgate diminui. A operação deixa de ser apenas estratégica e passa a depender de leitura rápida de situações que mudam o tempo todo.

Ritmo

A dinâmica entre Ray e DeRosa ajuda a sustentar o ritmo do filme. Enquanto Ray tenta manter uma visão mais calculada da missão, DeRosa parte para soluções diretas, muitas vezes físicas. Esse contraste funciona bem em cena, inclusive com momentos de humor mais seco, quase automático, que surgem no meio da tensão. Não chega a ser um alívio cômico tradicional, mas dá uma respirada em meio ao clima mais pesado.

Dentro de Hades, o grande diferencial está na própria estrutura da prisão. Ela não é apenas um cenário, mas um elemento ativo da história. O espaço reage, se adapta e praticamente antecipa movimentos. Isso força Shu Ren a mudar de estratégia constantemente. Ele não pode repetir ações, nem confiar em rotas que funcionaram antes. Cada tentativa precisa ser recalculada, o que torna qualquer avanço instável.

O filme aposta bastante nessa ideia de tecnologia como obstáculo, mais do que como ferramenta. E isso impacta diretamente o ritmo. Há momentos em que a narrativa avança bem, com decisões claras e consequências imediatas, mas também há trechos em que a lógica do sistema parece confusa, o que pode afastar um pouco o espectador. Ainda assim, a proposta de uma prisão que “pensa” e se reorganiza mantém o interesse.

A parte de ação entra com mais força quando o plano de resgate começa a sair do papel. DeRosa assume uma postura mais direta, enfrentando barreiras físicas, enquanto Ray tenta manter o controle estratégico da operação. Do outro lado, Shu Ren também precisa agir, e não apenas esperar. Ele improvisa, testa rotas e arrisca movimentos que podem tanto aproximá-lo da saída quanto colocá-lo em situações ainda piores.

“Rota de Fuga 2: Hades” funciona melhor quando foca nesses movimentos concretos: alguém tentando entrar, outro tentando sair, e um sistema no meio tentando impedir ambos. Não é um filme que aprofunda personagens ou relações, mas também não parece interessado nisso. A proposta é mais direta, quase operacional.

No fim, o que fica é essa sensação de luta constante contra um ambiente que não dá trégua. Ray Breslin não enfrenta apenas homens armados ou muros altos, mas um sistema que muda as regras enquanto o jogo acontece. E, nesse cenário, cada decisão precisa ser rápida, porque qualquer atraso pode significar perder completamente o controle da situação.