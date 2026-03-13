Sequência de fenômeno cultural com Joaquin Phoenix chega à Netflix

Quando uma figura marginalizada vira símbolo de revolta, cada gesto passa a carregar um peso inesperado. É exatamente desse ponto delicado que parte “Coringa: Delírio a Dois”, continuação do fenômeno dirigido por Todd Phillips que acompanha as consequências da explosão social causada por Arthur Fleck, novamente interpretado por Joaquin Phoenix. Agora isolado dentro do hospital psiquiátrico de Arkham e aguardando julgamento, Arthur já não é apenas um homem perturbado tentando sobreviver em Gotham. Ele virou um símbolo perigoso, alguém que parte da cidade vê como vilão e outra parte enxerga como porta-voz de uma raiva coletiva. É nesse ambiente carregado que surge Harleen Quinzel, vivida por Lady Gaga, uma mulher que começa observando o caso com curiosidade e acaba mergulhando profundamente na mente de Arthur.

O filme acompanha essa aproximação com uma mistura curiosa de tensão, romance distorcido e espetáculo. Arthur continua sendo uma figura imprevisível, alguém que oscila entre fragilidade emocional e um senso de identidade construído em cima do caos que provocou. Joaquin Phoenix mantém aquela energia inquietante que marcou o primeiro filme, dando ao personagem uma presença que domina cada cena mesmo quando ele está quieto. A chegada de Harleen muda completamente o clima da história. Lady Gaga interpreta a personagem com uma intensidade que mistura fascínio, empatia e algo mais sombrio, criando uma relação que nunca parece totalmente saudável ou previsível.

A dinâmica entre os dois vira rapidamente o coração do filme. Harleen não trata Arthur apenas como paciente ou criminoso. Ela se interessa pela história dele, pela forma como ele se vê e, principalmente, pela imagem que Gotham construiu em torno do Coringa. Esse vínculo cresce em meio ao isolamento de Arkham, um lugar onde cada conversa parece vigiada e cada decisão pode influenciar o julgamento que se aproxima. A sensação é de que Arthur vive preso não apenas por causa dos crimes, mas também porque virou uma figura pública impossível de ignorar.

Todd Phillips aposta em uma direção que amplia o tom do primeiro filme, mas também arrisca algo diferente. Em vários momentos, a narrativa se aproxima de um espetáculo musical, transformando emoções e fantasias dos personagens em performances inesperadas. Essas sequências aparecem como uma espécie de fuga da realidade dura em que Arthur está preso, e ajudam a mostrar como ele e Harleen passam a compartilhar um mundo próprio, meio delirante, meio romântico, sempre instável. O resultado pode surpreender quem espera apenas um drama psicológico tradicional.

Ao mesmo tempo, Gotham continua reagindo ao que aconteceu no filme anterior. O julgamento de Arthur paira sobre toda a história como uma ameaça constante. A cidade discute o que ele representa, enquanto autoridades tentam decidir qual destino dar a alguém que virou símbolo de revolta popular. Esse contexto político e social permanece no fundo da narrativa, lembrando que a história não é apenas sobre duas pessoas perturbadas se encontrando, mas também sobre o impacto que um personagem pode ter quando vira ícone de uma frustração coletiva.

Brendan Gleeson aparece em um papel ligado à estrutura institucional que cerca Arthur, representando justamente essa tentativa de controlar ou compreender alguém que já escapou de qualquer definição simples. A presença dele reforça a sensação de que existe uma disputa silenciosa entre o sistema e a figura caótica que Arthur se tornou.

O que torna “Coringa: Delírio a Dois” interessante é justamente essa mistura de romance torto, drama psicológico e espetáculo musical. O filme não tenta repetir exatamente o mesmo impacto do original, mas prefere explorar o que acontece depois que um personagem vira mito. Arthur Fleck continua sendo um homem perdido dentro da própria mente, enquanto Harleen Quinzel surge como alguém disposta a entrar nesse labirinto ao lado dele. O resultado é uma história estranha, provocadora e às vezes desconfortável, que observa de perto como duas pessoas quebradas podem se reconhecer uma na outra e como esse encontro pode ser tão fascinante quanto perigoso.