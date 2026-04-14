O filme mais hilário que você vai assistir hoje e que vai melhorar seu humor instantaneamente, na Netflix

Em “Special Correspondents” (2016), dirigido por Ricky Gervais, dois profissionais de rádio em Nova York decidem inventar uma cobertura internacional para salvar suas carreiras, mas acabam presos em uma mentira que cresce rápido demais. A história acompanha Frank Bonneville (Eric Bana), um jornalista de rádio que já teve prestígio, mas começa a perder espaço dentro da emissora depois de reportagens sem impacto. Pressionado por audiência e pela necessidade de se manter relevante, ele vê sua posição ameaçada. Ao seu lado está Ian Finch (Ricky Gervais), técnico de som competente, porém inseguro, que conhece melhor do que ninguém os bastidores e limitações da profissão.

Quando surge a oportunidade de cobrir um conflito na América do Sul, Frank enxerga ali uma chance de recuperação. O problema é que ele não consegue viabilizar a viagem. Sem dinheiro, sem apoio e com o tempo correndo contra ele, toma uma decisão radical: fingir que foi até o local e criar, junto com Ian, uma cobertura falsa. Para dar mais impacto à história, eles vão além e inventam o próprio sequestro.

Em vez de embarcarem, os dois se escondem em um apartamento em Nova York. De lá, passam a produzir boletins de rádio como se estivessem no meio de uma zona de guerra. Com efeitos sonoros improvisados e descrições dramáticas, conseguem enganar a emissora e, mais importante, o público. A audiência sobe, o nome de Frank volta a circular com força e o plano, à primeira vista, parece funcionar melhor do que o esperado.

Manter a mentira

O que cria o humor do filme é justamente esse contraste entre o que eles narram e o que realmente acontece. Enquanto Frank descreve situações de perigo iminente, Ian tenta reproduzir sons de conflito com o que tem à mão, lidando com interrupções banais do cotidiano. Há momentos em que a farsa fica por um fio, mas ainda assim passa despercebida por quem está do outro lado do rádio.

Só que manter uma mentira exige disciplina, e, nesse caso, criatividade constante. A cada nova transmissão, eles precisam inventar detalhes que não contradigam o que já foi dito. O problema é que a história começa a ganhar proporções maiores do que eles imaginavam. A emissora passa a tratar o caso como uma cobertura especial, outras pessoas se envolvem, e o suposto sequestro deixa de ser apenas uma estratégia de audiência para se tornar um evento com consequências reais.

É nesse ponto que entra Eleanor Finch (Vera Farmiga), esposa de Ian, que acaba sendo puxada para o centro da situação. A presença dela aumenta o alcance da mentira e adiciona uma camada de pressão emocional. Não passa a ser mais sobre manter uma narrativa no ar, mas lidar com as reações de pessoas próximas, que acreditam estar diante de um perigo verdadeiro.

Exageros

Frank, cada vez mais empolgado com o retorno profissional, insiste em aumentar o tom das histórias. Ele quer manter o protagonismo e garantir que a audiência não caia. Ian, por outro lado, começa a sentir o peso da situação. Ele entende que quanto mais a mentira cresce, mais difícil será controlá-la. Essa diferença de postura entre os dois cria um desequilíbrio que se reflete diretamente na execução do plano.

O filme acerta ao mostrar como uma decisão aparentemente simples pode sair do controle quando depende de manutenção constante. Não há um grande plano sofisticado por trás da farsa, apenas improviso e oportunismo. E é justamente isso que torna tudo mais frágil. Qualquer detalhe fora do lugar pode comprometer a história inteira.

Escolhas técnicas

Ricky Gervais, como diretor, mantém a história com um humor que não precisa de exageros. As situações são engraçadas porque são reconhecíveis: a pressão por resultados, o medo de fracassar, a tentação de escolher o caminho mais fácil. Ao mesmo tempo, há um certo desconforto em acompanhar personagens que sabem exatamente o que estão fazendo, e ainda assim continuam.

O melhor de “Special Correspondents” é a dinâmica entre Frank e Ian. Eric Bana interpreta um homem movido por vaidade e desespero profissional, enquanto Ricky Gervais traz um personagem mais hesitante, que entra no plano quase por inércia e depois não consegue sair. A química entre os dois sustenta o ritmo da história, mesmo quando a trama começa a se esticar.

O que prende é acompanhar até onde essa mentira pode ir, e quanto tempo eles conseguem sustentá-la antes que a realidade, inevitavelmente, bata à porta.