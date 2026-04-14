Adam Sandler como você nunca viu: drama com Don Cheadle e Jada Pinkett Smith vai tocar seu coração, na Netflix

Em “Reine Sobre Mim”, dirigido por Mike Binder, Adam Sandler e Don Cheadle protagonizam a história de Charlie Fineman e Alan Johnson, dois antigos colegas de faculdade que se reencontram por acaso em Nova York, anos depois de seguirem caminhos completamente distintos. Charlie perdeu a esposa e as filhas nos ataques de 11 de setembro, enquanto Alan construiu uma carreira sólida como dentista, com família estruturada e vida aparentemente estável.

Charlie (Adam Sandler) vive isolado, andando pelas ruas com fones de ouvido e evitando qualquer conversa que possa levá-lo de volta ao passado. Ele se recusa a falar sobre a família, muda de assunto com rapidez e, quando pressionado, simplesmente vai embora. Não se trata de distração ou excentricidade, mas de uma estratégia deliberada para manter distância de qualquer dor que ainda esteja à espreita. Esse comportamento limita suas relações ao mínimo possível e impede qualquer tentativa de aproximação mais profunda.

Alan (Don Cheadle), por outro lado, está inserido em uma rotina organizada, com consultório, esposa e filhos, mas demonstra um cansaço constante. Ele atende pacientes, cumpre horários e participa de compromissos sociais, mas parece desconectado de tudo isso. A vida funciona, mas não envolve. Esse desgaste começa a ficar mais evidente quando ele reencontra Charlie por acaso na rua e decide insistir em retomar o contato, mesmo diante da resistência inicial.

Reencontro

O reencontro entre os dois não acontece de forma rápida ou confortável. Charlie tenta encerrar a conversa rapidamente, evita contato visual e demonstra incômodo com qualquer tentativa de proximidade. Alan, no entanto, insiste. Ele propõe encontros simples, sem grandes expectativas, e aos poucos consegue quebrar essa barreira inicial. Esse esforço cria um primeiro acesso à rotina de Charlie, ainda que sob condições bastante limitadas.

À medida que passam a se ver com mais frequência, Alan percebe que a situação de Charlie é mais grave do que parecia. Ele vive preso a um presente contínuo, sem espaço para passado ou futuro. Qualquer tentativa de avançar nesse sentido gera recuo imediato. Ainda assim, Alan decide continuar presente, mesmo sem saber exatamente como ajudar. Essa decisão começa a impactar sua própria vida, já que ele passa a dedicar tempo e energia a essa relação.

Quando a presença pesa

Em casa, a esposa Janeane (Jada Pinkett Smith) percebe a mudança. Alan se mostra mais ausente, menos disponível e emocionalmente dividido. Ele tenta equilibrar as demandas, mas não consegue manter o mesmo nível de atenção em todas as áreas. A insistência em ajudar Charlie passa a gerar atritos, o que coloca em risco sua estabilidade familiar e o obriga a rever prioridades.

Há momentos em que Alan tenta intervir de forma mais direta, sugerindo ajuda profissional ou abordando o passado de Charlie. Nessas ocasiões, a reação é imediata: Charlie se afasta, interrompe o contato e reforça sua recusa em lidar com o trauma. Esse movimento cria rupturas temporárias na relação, obrigando Alan a recuar e repensar sua abordagem se quiser manter algum tipo de vínculo.

Relação delicada

O filme encontra um equilíbrio interessante ao mostrar que essa relação não avança de forma linear. Cada tentativa de aproximação traz um risco de afastamento. Cada gesto de abertura vem acompanhado de uma possível recaída. Ainda assim, há progresso. Pequenos sinais, como conversas mais longas ou a permanência em um encontro, indicam que Charlie começa, ainda que lentamente, a flexibilizar suas defesas.

Adam Sandler surpreende ao construir um personagem contido, que comunica mais pelo silêncio e pelas evasivas do que por grandes falas. Já Don Cheadle sustenta o papel de alguém que, ao tentar ajudar o outro, acaba confrontando seus próprios vazios. A dinâmica entre os dois funciona justamente porque não há uma forma rápida ou fácil de resolver.

“Reine Sobre Mim” não fecha com uma solução, e talvez esse seja seu ponto mais honesto. O que vemos é um processo em andamento, feito de tentativas, erros e ajustes constantes. A superação não é definitiva, mas a manutenção de um vínculo que impede o isolamento total. E, dentro do universo desses personagens, isso já representa uma mudança concreta.