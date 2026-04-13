Christopher Nolan fez um dos melhores filmes de guerra de todos os tempos, e ele está no Prime Video

Em 2017, ao revisitar um dos momentos mais críticos da Segunda Guerra Mundial, o diretor Christopher Nolan leva o público até a praia de Dunquerque para mostrar, com precisão e urgência, por que milhares de soldados precisaram ser retirados às pressas antes de serem capturados pelo exército alemão. “Dunkirk” acompanha três frentes dessa retirada, conhecida como Operação Dínamo: a praia, o mar e o céu.

Na areia, o jovem Tommy (Fionn Whitehead) tenta embarcar em qualquer navio que o leve de volta para casa. No mar, o civil Dawson (Mark Rylance) decide sair com seu pequeno barco para ajudar no resgate. Já no céu, o piloto Farrier (Tom Hardy) protege a operação enfrentando aviões inimigos com combustível contado. O filme mostra como essas três linhas se cruzam sob pressão constante, onde cada minuto faz diferença entre escapar ou ficar para trás.

Na praia, Tommy não tem plano sofisticado, só a urgência de sair vivo. Ele corre, se esconde, entra em filas que não andam e tenta aproveitar qualquer brecha para embarcar. O problema é que tudo falha rapidamente: barcos são destruídos, ataques aéreos interrompem o embarque e a multidão cresce sem organização. Cada tentativa frustrada não só atrasa sua saída, como aumenta o risco de permanecer ali, exposto e sem proteção.

Ele cruza com outros soldados, como Alex (Harry Styles), e juntos tentam soluções improvisadas. Em alguns momentos, chegam perto de conseguir sair, mas sempre surge um novo obstáculo, um ataque, uma ordem militar, um erro de cálculo. O filme deixa claro que não há estratégia perfeita ali, apenas tentativas sucessivas de escapar de uma situação que se deteriora a cada instante.

Dawson

Enquanto isso, no mar, Dawson toma uma decisão que parece simples, mas carrega um peso enorme: ele próprio vai conduzir seu barco até a zona de guerra. Ele poderia ficar em segurança, deixando a missão para a Marinha, mas escolhe agir. Essa escolha o coloca em risco imediato, sem proteção real contra ataques. Ainda assim, ele segue em frente, recolhendo soldados pelo caminho.

A travessia não é tranquila. Ao resgatar um sobrevivente em estado de choque, Dawson enfrenta um problema dentro do próprio barco. O homem entra em pânico ao perceber que estão voltando para o local de combate e tenta impedir a viagem. A situação foge do controle por alguns momentos, criando tensão entre quem quer salvar e quem só pensa em não voltar. Dawson mantém o rumo, mesmo com o conflito a bordo, o que mostra que ajudar também exige insistência, e nem sempre gratidão.

Farrier

No céu, Farrier vive outro tipo de pressão. Ele não tem contato direto com quem está sendo salvo, mas suas decisões impactam todos. Seu combustível é limitado, e cada movimento precisa ser calculado. Ele escolhe quando atacar, quando perseguir e quando recuar. O problema é que recuar pode significar deixar os outros vulneráveis.

Há uma economia de palavras ali. Farrier quase não fala, mas suas ações dizem tudo. Ele permanece no ar o máximo possível, mesmo quando os indicadores mostram que o tempo está acabando. Não é heroísmo exibido, é insistência silenciosa, e perigosa.

Estrutura

O mais interessante em “Dunkirk” é como essas três histórias acontecem em ritmos diferentes. A praia se desenrola ao longo de dias, o mar em horas e o céu em minutos. Nolan mistura esses tempos sem avisar, o que pode confundir no início, mas logo se transforma em parte da experiência. O espectador começa a entender que tudo está conectado, mesmo que não pareça à primeira vista.

Essa estrutura não é só um truque estilístico. Ela aumenta a sensação de urgência. Quando algo dá errado no céu, o impacto aparece no mar. Quando um barco atrasa, mais homens ficam presos na praia. Tudo se influencia, criando um efeito contínuo de tensão.

E o filme faz uma escolha interessante: não transforma seus personagens em heróis clássicos. Tommy não lidera ninguém, Dawson não busca reconhecimento e Farrier não faz discursos. Eles apenas agem. Às vezes acertam, às vezes não. Em vários momentos, o que está em jogo não é vencer, mas simplesmente sair vivo.

“Dunkirk” também evita dramatizações excessivas. Não há grandes discursos emocionais ou explicações longas. A emoção surge das situações, das decisões rápidas e das consequências imediatas. É um tipo de narrativa que confia no espectador para entender o peso do que está acontecendo sem precisar sublinhar tudo.

O filme deixa uma impressão: sobreviver já é um feito enorme quando tudo conspira contra. Cada barco que parte, cada avião que resiste mais alguns minutos, cada soldado que consegue embarcar representa um pequeno avanço em meio ao caos. E, somados, esses avanços tornam possível algo maior, não uma vitória gloriosa, mas uma retirada que, contra todas as expectativas, ainda consegue acontecer.