Thriller de ação com Bruce Willis que mantém a tensão por 90 minutos, no Prime Video

“Emboscada” acompanha Roy (Rob Gough), recém-saído da prisão, que se une a Grace Baker (Anna Hindman) e ao irmão dela, Toby (Johann Urb), para investigar a morte suspeita de uma jovem ligada a eles, o que leva o trio a sequestrar um médico e forçar o xerife Ben Watts (Bruce Willis), sob ordens superiores, a resolver o caso antes da chegada dos federais.

Roy deixa a prisão com uma ideia fixa: resolver algo que ficou pendente antes de ser preso. Ele encontra Grace e Toby, e a conversa entre os três rapidamente revela um histórico comum marcado por perda e suspeitas. Eles acreditam que a morte da jovem não foi investigada como deveria e decidem agir por conta própria.

Sem acesso a provas ou apoio oficial, escolhem um atalho perigoso. Sequestram o médico Dr. Keats (Cullen G. Chambers), convencidos de que ele sabe mais do que aparenta. A lógica é pressionar até conseguir respostas. O problema é que, na prática, nada sai como esperado. Keats não entrega informações úteis, e o controle que o trio imagina ter começa a escapar logo nas primeiras horas.

O xerife

A notícia do sequestro chega ao xerife Ben Watts (Bruce Willis), que patrulha a cidade com uma rotina ligada no automático. Ele assume o caso porque é sua função, mas enfrenta limitações. Sua equipe é inexperiente e pouco confiável. Kyle (Trevor Gretzky), por exemplo, demonstra despreparo em situações básicas, enquanto Marissa (Janet Jones) atua mais como apoio do que como reforço real.

A situação complica quando Watts recebe ordens diretas de resolver tudo rapidamente e evitar que o caso chegue aos federais. Não há tempo para erro. Ele precisa agir, mas também percebe que a história pode ser maior do que parece. Em vez de partir para o confronto, tenta ganhar tempo, avaliando quem está envolvido e o que está sendo escondido. Essa escolha mantém a situação sob controle por um momento, mas aumenta a pressão sobre todos os lados.

Negociação sob pressão

O contato entre Watts e os sequestradores cria uma dinâmica tensa. Toby assume a linha de frente nas exigências, pedindo respostas sobre a jovem desaparecida, enquanto Roy tenta manter a situação minimamente organizada. Grace pressiona por resultados rápidos, sem paciência para negociações longas.

Watts aceita dialogar porque precisa evitar uma escalada de violência, mas encontra obstáculos dentro da própria cidade. Há sinais de que pessoas influentes podem ter interesse em manter o caso abafado. Ele não confronta diretamente essas figuras, mas reduz o ritmo das ações enquanto tenta entender melhor o cenário. Isso cria um efeito imediato: os sequestradores ficam mais impacientes, e o risco de erro aumenta a cada nova conversa sem resposta concreta.

Fora de controle

A chegada de Silas (Johnny Messner) e seu grupo muda completamente o rumo da história. Diferente do xerife, eles não estão interessados em negociar. Entram em cena com uma abordagem direta, prontos para eliminar o problema de forma rápida.

Para Roy, Grace e Toby, isso significa perder o pouco controle que ainda tinham. O sequestro, que começou como uma tentativa de obter respostas, se transforma em uma situação de sobrevivência. Watts, por outro lado, precisa decidir se segue as ordens recebidas ou se tenta evitar uma solução violenta que pode encerrar o caso sem esclarecimentos.

Ele opta por observar antes de agir, tentando medir as consequências. Essa hesitação revela mais do que estratégia: mostra um homem que entende que qualquer movimento pode custar caro, seja em termos de autoridade ou de verdade.

Mais conversa do que ação

“Emboscada” avança mais por diálogos do que por acontecimentos. Os personagens discutem bastante, levantam suspeitas e trocam acusações, mas poucas ações realmente mudam o rumo da história. Bruce Willis, que já devia estar passando por problemas de saúde à época das gravações, aparece pouco e adota um tom contido, quase distante, o que combina com o perfil do personagem, mas também faz o filme ter um ritmo irregular. O trio central tenta mantém a tensão, mas nem sempre consegue equilibrar intensidade e clareza.

O filme apresenta uma base interessante, com temas como corrupção local e justiça improvisada, mas não desenvolve essas ideias com a força necessária. A história se resolve de forma direta, sem grandes surpresas, deixando a sensação de que havia mais ali, mas que ficou pelo caminho.