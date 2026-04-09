Aventura épica baseada em história real, com Tom Hanks, de tirar o fôlego — na Netflix

Quando três astronautas deixam a Terra rumo à Lua, em 1970, ninguém imagina que a missão vai se transformar em uma corrida desesperada pela sobrevivência, conduzida entre o espaço profundo e uma sala de controle em NASA. Em “Apollo 13”, dirigido por Ron Howard, o que começa como mais uma operação técnica bem ensaiada rapidamente sai do script. Jim Lovell (Tom Hanks), comandante experiente e já acostumado ao espaço, lidera a missão ao lado de Fred Haise (Bill Paxton) e Jack Swigert (Kevin Bacon). Eles partem confiantes, com cada etapa calculada, cada botão previsto, cada erro aparentemente impossível.

A nave avança com a tranquilidade inicialmente no desconhecido. Há pequenos ajustes, conversas técnicas, aquele tipo de rotina que, no cinema, costuma ser apenas a preparação para algo maior. Durante um procedimento aparentemente simples, uma explosão rompe o equilíbrio interno da nave. De repente, o que era rotina vira emergência, e o espaço, silencioso, distante, se transforma em um problema imediato.

A partir daí, o filme abandona qualquer ilusão de controle absoluto. Lovell (Tom Hanks) precisa reorganizar prioridades em segundos. Haise (Bill Paxton) começa a lidar com as limitações físicas e técnicas que se acumulam. Swigert (Kevin Bacon), que entrou na missão quase de última hora, assume funções cruciais em meio ao caos. Não há tempo para heroísmo clássico; há apenas decisões práticas sendo tomadas com o que ainda funciona.

Sucessão de problemas

O roteiro acerta ao mostrar que o maior inimigo não é a explosão em si, mas tudo o que vem depois dela. Falta energia, falta oxigênio, falta margem para erro. Cada escolha precisa considerar o que será sacrificado em seguida. Desligar um sistema pode salvar combustível, mas compromete a temperatura. Preservar oxigênio pode significar abrir mão de conforto básico. É uma equação constante, onde ninguém tem todas as variáveis.

Enquanto isso, na Terra, a equipe da NASA trabalha com a mesma urgência. O filme alterna entre o interior apertado da nave e a sala de controle cheia de engenheiros, criando um contraste interessante: lá em cima, três homens tentando sobreviver; aqui embaixo, dezenas tentando pensar por eles. A comunicação entre esses dois mundos se torna vital. Cada instrução enviada precisa funcionar, porque não existe segunda tentativa.

Há momentos em que o filme desacelera, quase como se desse espaço para o espectador respirar junto com os personagens. E isso não é um erro de ritmo, é uma escolha inteligente. O silêncio, o frio, o cansaço começam a pesar. Lovell mantém a postura de líder, mas o desgaste aparece. Haise sofre fisicamente. Swigert segura a parte técnica. Eles não dizem tudo o que sentem, mas o corpo e o olhar denunciam o que está em jogo.

Escolhas técnicas

Ron Howard mantém essa história com uma sobriedade que evita exageros. Ele não transforma a missão em espetáculo vazio, nem em drama melodramático. O foco permanece nas ações: ligar, desligar, calcular, esperar. Pode parecer pouco, mas é justamente aí que o filme ganha força. O suspense nasce da precisão, ou da falta dela.

Existe também um tipo de humor discreto, quase involuntário, que surge em meio à tensão. Não são piadas explícitas, mas pequenas reações humanas diante do absurdo da situação. Um comentário seco, um olhar resignado, uma tentativa de manter a normalidade onde ela já não existe. Esse tipo de leveza impede que o filme se torne pesado demais, sem nunca diminuir a gravidade do que está acontecendo.

“Apollo 13” transforma um evento técnico em uma experiência humana muito concreta. Não é só sobre o espaço como conquista grandiosa, mas também sobre pessoas tentando voltar para casa com os recursos que têm. Cada decisão importa, cada erro custa caro, e cada acerto empurra a história um pouco mais perto da sobrevivência. Mesmo sabendo que tudo depende de cálculos e máquinas, o que realmente sustenta a narrativa são as escolhas humanas: feitas sob pressão, com informação incompleta e um relógio que não para de correr.