Wesley Snipes voltou com tudo: o thriller mais bruto dos anos 2000 que ressurgiu na Netflix

Marcus Adams põe “O Atirador: Apontando para a Morte” dentro de uma situação sem margem para erro. Wesley Snipes vive Painter, agente enviado pelos Estados Unidos para entrar numa usina nuclear ocupada por rebeldes na Chechênia, marcar o alvo e preparar um ataque. Há reféns no complexo, o tempo é curto e o tamanho do estrago possível está dado desde o início. A história se move a partir daí, sem desvio.

Em vez de espalhar a ação por vários cenários, Adams mantém Painter quase sempre dentro da instalação e faz o espaço pesar sobre cada movimento. O personagem atravessa túneis, salas técnicas, passagens estreitas e pontos de observação onde silêncio e precisão valem mais do que força bruta. Cada avanço depende da informação recebida antes da missão e da confiança de que o comando, mesmo longe dali, sabe o que está fazendo. Quando o filme se concentra nisso, ganha corpo.

A armadilha

A virada vem quando a infiltração parece fácil demais. O sinal de alerta aparece ali. Painter percebe que entrou na usina apoiado em informação manipulada e que o ataque americano, já armado do lado de fora, pode provocar exatamente a catástrofe que deveria evitar. A tarefa deixa de ser apenas conter os rebeldes e passa a incluir a tentativa de interromper uma operação que continua andando sem ele.

Isso muda o peso das mesmas paredes, dos mesmos reféns e dos mesmos corredores. Painter segue preso dentro do complexo, mas agora precisa agir também contra uma cadeia de comando que comprou uma versão falsa da crise e está pronta para responder com força total. O melhor de “O Atirador: Apontando para a Morte” está nesse aperto bem concreto, de homem isolado numa instalação ocupada enquanto a resposta militar, lá fora, corre na direção errada. Snipes sustenta essa pressão no corpo do personagem, em passos medidos, pausas curtas e olhares de cálculo.

Dentro e fora da usina

Os limites aparecem quando a história tenta ganhar escala de conflito internacional. Imagens de aviões, tanques e movimentação militar têm aparência de material reaproveitado e não se encaixam com a mesma solidez ao que acontece dentro da usina. A diferença pesa porque o filme convence mais quando trabalha com portas metálicas, mapas, corredores e risco imediato do que quando precisa sugerir uma operação maior. Fora dali, tudo perde densidade.

Ainda assim, Adams encontra bons momentos quando devolve a ação ao terreno do improviso. A sabotagem do helicóptero de evacuação no ponto de extração recoloca Painter numa situação de retirada impossível e reativa a sensação de isolamento que o filme maneja melhor. Também por isso o confronto físico do clímax, breve e logo convertido em tiroteio, não soa fora de lugar. “O Atirador: Apontando para a Morte” sabe onde se sustenta melhor, com Snipes diante de uma porta de aço, revendo a rota antes de seguir.