Essa é a melhor série de 2026, até agora, na Netflix

Na série “Algo Horrível Vai Acontecer”, criada por Haley Z. Boston, Rachel Harkin (Camila Morrone) precisa atravessar a semana do próprio casamento enquanto descobre que pode morrer caso se case com o homem errado. Rachel chega à propriedade isolada da família de Nicky Cunningham (Adam DiMarco) já em estado de alerta. A viagem até o local não foi tranquila. Em uma parada no caminho, ela encontra um homem estranho, vivido por Zlatko Burić, que observa seus movimentos e a aborda de forma direta, como se soubesse algo que ela ainda não entende. O encontro não traz respostas, mas instala um incômodo que acompanha Rachel até a cabana.

Ao conhecer os Cunningham, Rachel percebe rapidamente que há algo fora do lugar. Victoria (Jennifer Jason Leigh), mãe de Nicky, alterna momentos de lucidez com comportamentos desconexos. Outros familiares evitam perguntas simples ou mudam de assunto com rapidez. Rachel tenta estabelecer um mínimo de clareza sobre o ambiente em que está, mas encontra respostas incompletas ou silêncio.

Sem acesso a informações concretas, ela formula a própria explicação: acredita que está sendo levada para um ritual. O isolamento da casa reforça essa leitura. Não há saída fácil, não há ajuda externa e qualquer decisão depende do noivo. Isso muda sua posição dentro da história, de visitante, ela passa a agir como alguém tentando se proteger.

Reviravolta (contém spoilers a partir daqui)

A tensão muda de direção quando a família revela que Victoria está com um tumor cerebral terminal, condição que vinha sendo escondida de Nicky. Parte do comportamento estranho ganha uma justificativa prática. Rachel recua da hipótese de ritual, mas não recupera a confiança.

O problema é que o desconforto permanece. O homem que ela encontrou na estrada reaparece e decide explicar o que realmente está em jogo. Ele revela que Rachel pertence a uma família marcada por uma maldição que afeta casamentos.

A maldição

Segundo ele, qualquer membro da linhagem Harkin que se case com alguém que não seja sua alma gêmea morre ao pôr do sol no dia da cerimônia. A morte acontece por hemorragia. Não há negociação, não há segunda chance.

A origem da maldição está em um pacto antigo com a Morte, feito por uma ancestral que quis trazer o noivo de volta à vida. O acordo se expandiu para toda a família. Desde então, cada casamento funciona como um teste definitivo. Se o casal for compatível, sobrevive. Se não for, a consequência é imediata.

Rachel recebe essa informação junto de um dado ainda mais concreto: sua própria mãe morreu exatamente dessa forma no dia do casamento. A partir desse momento, a dúvida deixa de ser emocional e passa a ser uma questão de sobrevivência.

Decidir ou adiar já não funciona

Com a regra estabelecida, Rachel precisa olhar para o próprio relacionamento com Nicky. Ela revisita a história dos dois e percebe que parte do que sustentava o casal não era tão sólido quanto parecia. O encontro entre eles, antes visto como destino, começa a revelar inconsistências.

Ao mesmo tempo, o casamento continua avançando. Convidados chegam, horários são mantidos, a estrutura segue em funcionamento. Cancelar a cerimônia implica enfrentar consequências imediatas. Seguir em frente significa aceitar o risco de morte. Rachel tenta ganhar tempo, mas o prazo é fixo: o pôr do sol do dia do casamento.

Ela considera alternativas, inclusive formas de garantir que Nicky seja sua alma gêmea. Mas qualquer tentativa de controle exige abrir mão de quem ela é. No fim, Rachel decide manter o plano original e confiar no que sente. No entanto, quando a decisão acaba escapando de ser dela, consequências inadiáveis tomam conta da festa de casamento, transformando o evento em um show de horrores digno de Stephen King.