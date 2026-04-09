Desligue o cérebro e mergulhe na emoção: ação com Wesley Snipes acaba de chegar à Netflix

Em “O Atirador”, protagonizado por Wesley Snipes e dirigido por Marcus Adams, a missão parece simples demais para alguém do calibre do protagonista. Ele é conhecido apenas como Atirador (Snipes), um operador de forças especiais dos Estados Unidos acostumado a entrar, cumprir e sair sem deixar vestígios. O objetivo agora é infiltrar uma usina nuclear na Chechênia e marcar o local para um ataque cirúrgico antes que terroristas façam algo pior. A justificativa oficial é urgente, direta e, aparentemente, incontestável.

O problema começa quando a realidade não se encaixa perfeitamente no plano. Ao entrar na instalação, o Atirador percebe que há algo fora do lugar. A movimentação não corresponde ao cenário de ameaça imediata descrito pelos superiores. Não há caos, nem sinais evidentes de que um grupo esteja prestes a detonar o reator. Ainda assim, a ordem é seguir adiante. E ele segue, porque foi treinado para isso — obedecer primeiro, questionar depois.

Mas esse “depois” chega rápido.

Algo errado

Ao marcar o alvo para o míssil americano, ele cumpre sua parte. A operação, em teoria, está encaminhada. Só que é justamente nesse momento que a engrenagem começa a ranger. Informações desencontradas, respostas vagas e um certo excesso de pressa do outro lado da comunicação fazem o Atirador desacelerar. Não é hesitação, é instinto. Algo não fecha, e ele começa a agir como alguém que percebe que pode estar sendo usado.

É aí que o filme encontra seu melhor ritmo.

O personagem de William Hope surge como uma peça importante dentro da cadeia de comando, mas também como um ponto de dúvida. Ele representa a autoridade, mas não necessariamente a transparência. As ordens continuam vindo, mas agora carregam um peso diferente. O Atirador passa a filtrar o que ouve, o que vê e, principalmente, o que não lhe dizem. E isso muda completamente o jogo.

No meio desse quebra-cabeça, entra a personagem de Emma Samms, que funciona como um contraponto mais racional dentro do caos crescente. Ela não está ali para trocar tiros ou invadir instalações, mas sua presença ajuda a dar forma às suspeitas do protagonista. É através dela — e das informações que circulam ao redor, que o Atirador começa a entender que o verdadeiro perigo talvez não esteja dentro da usina, mas no próprio ataque que ele ajudou a viabilizar.

E quando essa ficha cai, não há tempo para discursos.

Contra o tempo

O filme vira uma corrida contra o relógio. O que antes era uma missão ofensiva se transforma em uma tentativa desesperada de impedir uma detonação. O Atirador precisa se movimentar dentro de um espaço que já não é seguro, enfrentando soldados, sistemas de segurança e, claro, o próprio tempo. Cada escolha importa mais do que a anterior, e cada erro pode ser definitivo.

Há um detalhe interessante aqui: o filme não tenta transformar o protagonista em um herói invencível. Pelo contrário, ele erra, hesita e, em alguns momentos, parece tão perdido quanto quem está assistindo. E isso aproxima. Não é sobre alguém que controla tudo, mas sobre alguém tentando consertar algo que já saiu do controle.

A direção de Marcus Adams aposta em uma narrativa direta, sem floreios desnecessários. A câmera acompanha o personagem de perto, quase como se estivesse dentro da missão junto com ele. Não há espaço para grandes discursos ou reflexões longas, tudo é resolvido na prática, no movimento, na urgência. E isso funciona, especialmente dentro de um filme que depende tanto da sensação de tempo se esgotando.

Incerteza

O thriller se sustenta mais pela dúvida do que pela explosão, mais pela desconfiança do que pela ação pura. E talvez seja exatamente isso que mantém o interesse até o fim: a sensação de que, a qualquer momento, a missão pode mudar de novo, e, dessa vez, sem aviso prévio.