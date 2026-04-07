Suspense de terror no Prime Video transforma bailarinas em protagonistas de um pesadelo elegante e brutal

Diante de tramas como a de “Lindas e Letais”, nos damos conta de que o mundo às vezes parece um imenso palco, deserto e escuro, durante uma madrugada chuvosa, e quanto mais nos habituamos a ele, menos certeza temos quanto ao ponto em que estamos. Resta-nos apenas tatear e ir avançando na ponta dos pés, torcendo para que uma alma caridosa venha em nosso socorro, como se cada segundo fosse o derradeiro e não pudéssemos desperdiçar nem um átimo, esperando atingir a redenção. Vicky Jewson e a roteirista Kate Freund unem dança, luta e garotas bonitas numa equação delicada e vigorosa, como fosse um balé. Aos poucos, o terror também vai entrando, com a intenção de discutir assuntos banais à primeira vista, mas que contêm descobertas relevantes.

Moças de fino trato

Bones, Princess, Grace, Chloe e Zoe ensaiam pliés, ronds de jambe e arabesques numa sala ampla, de chão liso e paredes forradas de espelhos, quando recebem a notícia de que irão à Hungria para um festival com bailarinas de todo o planeta. A empolgação, porém, não é capaz de aplacar as desavenças entre elas, e há até quem recorra à violência para sair por cima, como faz Bones contra Princess, ninguém menos que a filha de um dos mecenas do grupo. Jewson usa essa introdução para delinear o caráter das moças, reservando para os próximos segmentos uma ou outra surpresinha. Deslocando-se pela estrada que leva a Budapeste, o ônibus em que viajam pifa, obrigando-as a andar por uma enorme floresta, densa e erma, sem sinal de ocupação humana, até chegarem à Estalagem Teremok, abrigo nada cômodo. Frequentada pela escória das redondezas, a Estalagem Teremok é a menina dos olhos de Devora Kasimer, uma ex-bailarina de meia-idade aparentemente inofensiva, mas que não tarda a dar vazão a seu ímpeto bestial. No momento em que Thorna, a coordenadora da companhia, é morta num episódio bizarro, Bones, a líder natural, toma a frente e o longa assume seu lado tétrico, com Maddie Ziegler e Uma Thurman em papéis estereotipados, mas que funcionam. E o cenário também ajuda muito nisso.