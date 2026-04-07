Terror de M. Night Shyamalan que passou batido, pouca gente viu, na Netflix

Em “A Visita”, dirigido por M. Night Shyamalan e lançado em 2015, dois irmãos são enviados pela mãe para passar alguns dias com os avós em uma fazenda isolada, no interior dos Estados Unidos, com a intenção de reconstruir laços familiares que foram rompidos no passado. Becca (Olivia DeJonge), uma adolescente curiosa e organizada, enxerga na viagem a oportunidade de filmar um documentário sobre a própria família, enquanto Tyler (Ed Oxenbould), mais espontâneo e bem-humorado, encara a visita como uma pausa da rotina. A mãe deles, interpretada por Kathryn Hahn, acredita estar fazendo o melhor ao proporcionar esse reencontro, mas a decisão logo se mostra mais arriscada do que parecia.

A chegada à casa dos avós tem aquele clima meio estranho que ninguém consegue explicar direito. Há carinho, sim, mas também uma formalidade desconfortável, como se todos estivessem atuando um papel. A avó, aparentemente doce, estabelece regras rígidas logo de início, sendo a principal delas não sair do quarto depois das 21h30. O avô, por sua vez, mantém uma rotina física intensa e silenciosa, sempre ocupado com tarefas que parecem mais pesadas do que deveriam para alguém da sua idade. Nada disso é, isoladamente, alarmante, mas junto, começa a incomodar.

Investigação

Becca mergulha no projeto do documentário com dedicação quase obsessiva. Ela entrevista os avós, tenta organizar as histórias, busca entender o motivo do distanciamento entre eles e sua mãe. Só que, a cada tentativa de aprofundar a conversa, algo escapa: respostas evasivas, mudanças bruscas de humor, silêncios que dizem mais do que qualquer fala. Tyler, que inicialmente transforma tudo em piada, começa a perceber que há algo fora do lugar, e o humor passa a funcionar mais como mecanismo de defesa do que como leveza genuína.

O que realmente muda o tom da visita são as noites. A casa, que durante o dia parece apenas excêntrica, ganha outra energia depois do horário imposto. Barulhos estranhos, comportamentos imprevisíveis e situações difíceis de explicar fazem com que os irmãos passem da curiosidade para um estado constante de alerta. Becca, fiel à ideia de documentar tudo, começa a registrar esses momentos, ainda que isso signifique ultrapassar limites claros. Tyler, mesmo relutante, acompanha, afinal, ignorar o que está acontecendo parece ainda mais perigoso.

Há um detalhe interessante na forma como Becca usa a câmera. No início, ela é uma ferramenta de aproximação, quase um gesto de carinho. Com o tempo, vira uma espécie de proteção, um jeito de organizar o caos e dar sentido ao que não faz sentido algum. É como se registrar fosse uma maneira de manter o controle, mesmo quando a situação escapa completamente. Tyler, por outro lado, continua tentando equilibrar o medo com o humor, soltando comentários inesperados que aliviam a tensão, e, ao mesmo tempo, revelam o quanto ele também está assustado.

Isolamento

O isolamento da fazenda pesa cada vez mais. Não há vizinhos por perto, o sinal de comunicação é limitado e a dependência dos avós para qualquer deslocamento se torna um problema real. Sair dali não é simples, e permanecer passa a exigir cautela. Cada nova descoberta altera a dinâmica entre os irmãos: eles conversam mais, discutem estratégias, avaliam riscos. A visita, que deveria ser apenas uma semana fora de casa, se transforma em uma experiência que exige atenção constante.

Mesmo diante do desconforto crescente, há momentos em que eles tentam agir como se tudo fosse normal. Tyler ensaia suas rimas, provoca a irmã, tenta rir da situação. Becca insiste no documentário, como se manter o projeto fosse uma forma de não encarar totalmente o que está acontecendo. Esse contraste cria situações curiosas, às vezes até engraçadas, mas sempre com uma tensão por baixo, como se o riso viesse acompanhado de um aviso silencioso.

“A Visita” constrói seu suspense justamente nesse espaço entre o familiar e o estranho. Não há pressa em revelar tudo, e isso faz com que cada pequeno detalhe ganhe importância. O espectador acompanha Becca e Tyler na mesma posição: tentando entender, juntando pistas, desconfiando de gestos aparentemente simples. E, quando a realidade finalmente se impõe, ela não chega com alarde, chega como uma confirmação incômoda de que aquele desconforto inicial nunca foi exagero.

O longa deixa a sensação de que, às vezes, o perigo não está em grandes ameaças visíveis, e sim naquilo que parece cotidiano demais para ser questionado. E quando duas crianças percebem isso antes dos adultos, o risco deixa de ser abstrato e passa a ser imediato.