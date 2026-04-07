Comédia com Owen Wilson que vai deixar seu dia melhor instantaneamente, na Netflix

No primeiro dia de aula no ensino médio, três garotos percebem rapidamente que crescer, naquele ambiente, não será apenas uma questão de idade, será sobrevivência. Em “Meu Nome é Taylor, Drillbit Taylor”, dirigido por Steven Brill, a história acompanha Ryan (Troy Gentile), Wade (Nate Hartley) e Emmit (David Dorfman), que, logo ao chegar à escola, se tornam alvo imediato de Filkins (Alex Frost), um veterano que transforma o bullying em rotina. Diante da ausência de proteção institucional e da urgência de se defender, eles tomam uma decisão improvável: contratar um adulto para garantir sua segurança dentro e fora dos corredores.

A escolha recai sobre Drillbit Taylor, interpretado por Owen Wilson, um homem que surge quase por acaso, oferecendo seus serviços como guarda-costas com uma confiança que parece sólida demais para ser questionada. Ele negocia rápido, aceita um pagamento modesto e promete resolver o problema com estratégia e experiência. Para os garotos, aquilo soa como um atalho necessário: alguém que possa impor respeito onde eles ainda não conseguem sequer ocupar espaço.

O treinador

O problema é que Drillbit não é exatamente o que vende. Sua autoridade é construída mais na conversa do que na prática, e seu currículo, quando pressionado, começa a mostrar rachaduras. Ainda assim, ele assume o posto e passa a comandar um treinamento que mistura conselhos vagos, exercícios estranhos e uma lógica que parece funcionar apenas na cabeça dele. Ryan leva a sério, Wade desconfia, e Emmit observa tudo como quem tenta entender se aquilo é mesmo um plano ou só uma encenação bem sustentada.

Enquanto isso, Filkins continua presente, e pior, atento. Ele percebe a movimentação, testa limites e não demora a confrontar o grupo novamente, elevando a tensão a cada encontro. O que antes era intimidação pontual vira uma disputa aberta por território, reputação e controle. E é aí que o plano de Drillbit começa a ser colocado à prova de verdade.

Tom do humor

O humor do filme nasce justamente desse descompasso: de um lado, três adolescentes tentando aplicar técnicas que não dominam; do outro, um “profissional” que improvisa mais do que ensina. Drillbit escapa de situações complicadas com piadas, muda de assunto quando pressionado e usa o carisma como escudo. Funciona por um tempo, o suficiente para manter os meninos confiando nele, mas não o bastante para resolver o problema central.

Há um momento em que a relação muda de tom. Os garotos começam a perceber que estão pagando por algo que não entrega o prometido. A confiança, antes baseada na necessidade, passa a ser questionada. Drillbit, por sua vez, sente o risco de perder sua posição e tenta se reposicionar, oferecendo novas estratégias, ajustando o discurso, prometendo resultados mais concretos. Ele não admite diretamente, mas fica claro que precisa deles tanto quanto eles precisam de proteção.

O filme avança nesse jogo de dependência mútua, onde ninguém está exatamente no controle. Ryan tenta assumir uma postura mais firme, Wade busca alternativas mais práticas e Emmit continua sendo o termômetro silencioso da situação. Já Drillbit oscila entre a figura de mentor e a de impostor, nunca totalmente um nem outro.

Hierarquia social

Em meio a isso, a escola segue funcionando como um microcosmo social impiedoso. Professores aparecem pouco, regras existem mais no papel do que na prática, e a hierarquia entre alunos se impõe na base da força e da exposição. Cada decisão, enfrentar, evitar, negociar, tem um custo imediato, e os três amigos aprendem isso na marra.

O que torna “Meu Nome é Taylor, Drillbit Taylor” interessante não é apenas a comédia, mas a forma como ela se apoia em algo reconhecível: a tentativa desesperada de controlar uma situação que parece maior do que você. A ideia de contratar um guarda-costas pode soar absurda, mas dentro daquele contexto, ela faz sentido. É uma solução prática para um problema urgente, ainda que mal executada.

E é justamente nessa execução falha que o filme encontra seu ritmo. Drillbit não é herói nem vilão; é alguém tentando se manter relevante em um papel que mal consegue sustentar. Os garotos, por sua vez, não são apenas vítimas, eles erram, insistem, aprendem aos poucos onde estão pisando.

O filme deixa a constatação de que crescer envolve negociar espaço, testar limites e, às vezes, perceber que a ajuda que você comprou não vale o preço. E essa percepção chega rápido demais para quem só queria atravessar o primeiro dia de aula em paz.