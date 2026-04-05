Dirigido por múltiplos talentos, como Paolo Sorrentino, Fernando Meirelles e John Turturro, sequência de filme sobre o amor chega à Netflix

Em “Rio, Eu Te Amo”, dirigido por nomes como Vicente Amorim, Guillermo Arriaga e Stephan Elliott, e com participações de Rodrigo Santoro, Emily Mortimer e Basil Hoffman, o espectador é conduzido por diferentes bairros da cidade enquanto personagens tentam resolver questões íntimas que, por algum motivo, ficaram mal resolvidas. A estrutura em episódios não fragmenta tanto quanto parece; pelo contrário, cria um fluxo onde cada história se conecta pelo modo como o Rio interfere diretamente nas decisões.

No segmento de Andrucha Waddington, Leandro encontra Dona Fulana, sua avó, que ele acreditava estar morta. O impacto inicial rapidamente vira frustração: ela vive na rua e não demonstra qualquer interesse em voltar para casa. Ele insiste, tenta negociar, apela para o passado, mas ela simplesmente recusa. Em vez de aceitar ajuda, conduz o neto por um passeio inesperado pela cidade, invertendo completamente a lógica da situação. Leandro chega com a intenção de resgatar; sai sendo guiado. Ao final desse percurso, ele não recupera a avó, mas perde a autoridade que imaginava ter sobre ela.

Relações que não se sustentam

No episódio de Paolo Sorrentino, um casal em férias revela um desgaste difícil de esconder. A mulher mantém um comportamento controlador, organizando cada detalhe, enquanto o marido acumula incômodo em silêncio. A viagem, que deveria funcionar como pausa, vira catalisador. Ele decide interromper a dinâmica, não com uma grande cena, mas com um gesto firme que rompe o acordo implícito entre os dois. A casa de praia, antes refúgio, se transforma em território de separação, e a relação não encontra mais espaço para continuidade.

Situação semelhante aparece em Paquetá, no segmento dirigido por John Turturro. Um casal chega à ilha já sabendo que o casamento terminou, mas decide passar um último dia juntos. Eles caminham, conversam, tentam manter uma leveza quase artificial. Só que o isolamento da ilha reduz as distrações e obriga os dois a encarar o que evitaram por muito tempo. Não há briga explosiva, apenas uma despedida organizada, quase protocolar, que encerra o vínculo sem margem para retorno.

Trabalho, desejo e risco

Em Copacabana, o escultor Zé trabalha reproduzindo obras famosas na areia, garantindo renda com o que já é reconhecido. Tudo muda quando ele vê uma jovem passar e decide criar algo original inspirado nela. É uma escolha simples, mas arriscada: ele abandona o seguro para apostar no novo. O resultado não é imediato, e ele passa a depender do olhar alheio sem a proteção do reconhecimento prévio. O gesto revela mais do que inspiração; expõe a fragilidade de quem decide sair do automático.

Já Texas, personagem do segmento de Guillermo Arriaga, enfrenta um problema concreto: precisa de dinheiro para a cirurgia da esposa, que ficou sem mobilidade após um acidente que também lhe custou um braço. Sem alternativas formais, ele entra em lutas clandestinas. Cada combate é uma tentativa de resolver a situação, mas também aumenta o risco físico. Ele avança porque não vê outra saída, e a cada luta o prazo encurta, ou ele consegue o dinheiro, ou perde o que ainda resta do próprio corpo.

Entre o acaso e o deslocamento

O episódio de Stephan Elliott traz um dos momentos mais leves. Jay, um ator estrangeiro, quer apenas encerrar um compromisso e voltar ao hotel. O motorista, no entanto, insiste em conversar, alonga o trajeto, ignora a pressa do passageiro. Quando passam pelo Pão de Açúcar, Jay se rende ao impacto da paisagem e aceita parar. É uma quebra simples, quase banal, mas que altera completamente o ritmo do personagem. Ele não controla mais o tempo, e, curiosamente, é nesse desvio que o Rio começa a fazer sentido para ele.

Há um humor discreto nessa situação, que nasce do incômodo inicial. Jay não quer interação, muito menos turismo improvisado. Mas a insistência do motorista e a força visual do lugar desmontam sua resistência. Ele perde o controle da agenda, mas ganha uma experiência que não estava prevista.

Segredos e escolhas

No Vidigal, Fernando trabalha como garçom e observa Isabel, sua vizinha, que sustenta a filha com dificuldades. Ele guarda um segredo que interfere diretamente na forma como se aproxima dela. Quando decide se expor mais, assume o risco de perder a estabilidade que construiu. Não há garantias, apenas a possibilidade de mudança, que pode tanto aproximá-los quanto afastá-los de vez.

Em outro ponto da cidade, um casal de bailarinos ensaia enquanto surge uma oportunidade internacional para ele. A decisão precisa ser rápida, e o convite ameaça o equilíbrio da relação. Eles discutem pouco antes de entrar em cena, levando a tensão para o palco. A apresentação acontece, mas o impasse permanece, agora com prazo definido: aceitar e partir, ou ficar e renegociar o vínculo.

“Rio, Eu Te Amo” companha personagens no exato momento em que precisam agir, mesmo sem garantias. A cidade não resolve os conflitos, ela acelera, complica e, às vezes, apenas muda o caminho. Cada um segue com o que conseguiu sustentar, seja uma escolha, uma perda ou apenas a consciência de que não dá mais para adiar.