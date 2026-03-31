O filme mais lindo do ano vai rasgar seu coração

Em “Hamnet”, dirigido por Chloé Zhao, Jessie Buckley vive Agnes Shakespeare e Paul Mescal interpreta William Shakespeare, um casal que constrói sua vida em uma vila inglesa do século 16 até que a morte do filho Hamnet (Zac Wishart) impõe uma ruptura irreversível na dinâmica familiar.

Antes de qualquer tragédia, o filme se detém no encontro entre Agnes e William. Ela surge como uma mulher de presença firme, intuitiva, alguém que lê o mundo por sinais e pequenas alterações do cotidiano. Ele aparece mais deslocado, tentando encontrar posição em uma estrutura social que não o acomoda com facilidade. Quando os dois se aproximam, há uma negociação silenciosa: ela aceita dividir espaço com alguém instável; ele aposta na força dela como eixo de sustentação. O casamento não resolve suas diferenças, mas cria um território comum onde ambos conseguem operar.

A casa que constroem passa a funcionar como centro dessa relação. Agnes organiza o ambiente, administra tarefas e estabelece regras práticas para manter tudo em funcionamento. William circula mais, alternando períodos dentro e fora, o que já cria um padrão de presença intermitente. Ainda assim, existe um equilíbrio possível, sustentado por afeto e por uma divisão de responsabilidades que, embora desigual, se mantém estável.

A chegada dos filhos muda o eixo

Com o nascimento dos filhos, incluindo Hamnet, a rotina ganha outra camada de exigência. Agnes intensifica sua atuação dentro da casa, acompanhando de perto cada detalhe da criação, enquanto William se vê pressionado a buscar meios de sustento fora dali. A relação entre os dois passa a depender de uma logística delicada: ela mantém o cotidiano funcionando; ele tenta garantir recursos, ainda que com resultados irregulares.

Hamnet cresce nesse ambiente, entre a presença constante da mãe e a oscilação do pai. A ligação entre Agnes e o filho se estabelece de forma imediata, quase instintiva. Ela observa, protege, antecipa necessidades. William, quando está presente, participa, mas sua ausência recorrente cria um descompasso que nunca é totalmente resolvido.

O filme acompanha esse cotidiano sem pressa, deixando claro que a família não vive isolada de tensões externas. A vila enfrenta instabilidades, e a circulação de doenças começa a aparecer como uma ameaça difusa, ainda distante, mas cada vez mais difícil de ignorar.

A chegada da doença não acontece de forma abrupta. Ela começa como um rumor, depois como um caso isolado, até se tornar uma presença concreta na região. Agnes percebe os sinais antes de muitos e tenta ajustar o funcionamento da casa, reduzindo contatos e controlando o ambiente dentro do possível.

William, ao mesmo tempo, precisa lidar com a pressão de continuar trabalhando fora, o que o coloca em uma posição contraditória. Sair de casa significa buscar recursos essenciais. Voltar pode significar trazer risco. Ele passa a conviver com o dilema, o que limita suas escolhas e aumenta a tensão dentro da família.

Quando a doença finalmente atinge o núcleo doméstico, Agnes assume o controle imediato. Ela reorganiza espaços, separa objetos, tenta conter o avanço do que já não pode ser revertido com facilidade. Cada decisão precisa ser tomada com rapidez, e os recursos disponíveis são limitados, o que encurta o tempo de reação e amplia a sensação de impotência.

A morte de Hamnet não é tratada como um ponto isolado, mas como um evento que desencadeia uma série de ações práticas. Agnes precisa lidar com o corpo do filho, com a reorganização da casa e com a continuidade da vida cotidiana, mesmo quando tudo parece suspenso.

William retorna a esse cenário transformado e encontra uma estrutura que já não depende dele da mesma forma. Durante a crise, Agnes ocupou um espaço de decisão que agora se mantém. Ele tenta se reinserir, mas encontra resistência no próprio ambiente, que foi redefinido pela ausência.

O luto não aparece como um sentimento abstrato, mas como algo que interfere diretamente nas tarefas diárias. Comer, dormir, organizar a casa, tudo exige esforço redobrado. E, ainda assim, precisa ser feito.

Diante da perda, William passa a investir mais no trabalho. Escrever se torna uma forma de reorganizar o próprio pensamento, uma tentativa de dar forma ao que não encontra resolução na vida prática. Ele não abandona a família, mas desloca parte de sua energia para fora, buscando algum tipo de estrutura.

Agnes segue em outro movimento. Ela permanece no espaço onde tudo aconteceu, lidando com a memória de forma direta, sem a possibilidade de distanciamento. Cada objeto da casa carrega um vestígio, e reorganizar esses elementos se torna parte do processo de continuar.

Existe um desencontro entre os dois, mas não um rompimento explícito. Eles continuam ligados, ainda que operando em ritmos diferentes. Ele tenta avançar. Ela ainda negocia com o passado recente.

A casa continua de pé, as tarefas continuam existindo, mas tudo funciona sob outras regras. A ausência de Hamnet não se dilui. Ela se instala como um dado permanente, que redefine o alcance de cada decisão e limita o que ainda pode ser reconstruído.