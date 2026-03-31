Woody Harrelson, Alice Braga e Liam Hemsworth: quando o faroeste se mistura ao suspense investigativo no Prime Video

Em “O Duelo” (2016), dirigido por Kieran Darcy-Smith, a história acompanha David Kingston (Liam Hemsworth), um Texas Ranger que retorna à fronteira anos após testemunhar a morte do pai, decidido a investigar o homem que pode estar por trás de uma série de assassinatos e daquele trauma antigo. Um confronto físico entre Abraham Brand (Woody Harrelson) e Jesse Kingston (Jimmy Lee Jr.), pai de David. Os dois se enfrentam em um ritual violento, com as mãos amarradas e facas em punho, até que apenas um saia vivo. O jovem David assiste à cena sem poder agir, e o que ele leva dali não é só o luto, mas uma espécie de compromisso silencioso. Anos depois, já adulto e investido de autoridade como ranger, ele transforma essa memória em missão, aceitando investigar crimes que, por coincidência ou destino, apontam para o mesmo homem.

A investigação leva David até uma pequena cidade na fronteira com o México, onde corpos vêm sendo encontrados próximos ao rio. O caso ganha urgência quando uma das vítimas tem ligação com o general Calderón (José Zúñiga), que deixa claro que não pretende esperar respostas indefinidamente. David chega acompanhado de sua esposa, Marisol (Alice Braga), e logo percebe que ali as regras são outras. O primeiro contato com Isaac (Emory Cohen), filho de Abraham, já indica que estrangeiros não são exatamente bem-vindos, e qualquer passo em falso pode fechar portas importantes.

Para circular sem levantar suspeitas, David omite sua identidade oficial. A estratégia funciona no curto prazo, permitindo que ele observe a dinâmica local, mas cria um risco constante: quanto mais ele se aproxima da verdade, mais difícil fica sustentar a farsa. E, naquela cidade, mentiras costumam ter consequências rápidas.

Abraham Brand não é apenas um suspeito; ele é o centro gravitacional da cidade. Chamado de “O Pregador”, conduz cultos religiosos e exerce influência direta sobre os moradores, misturando fé, medo e autoridade em doses difíceis de separar. Quando recebe David, o faz com uma hospitalidade que parece generosa demais para ser desinteressada.

O gesto mais curioso vem em forma de poder: Abraham nomeia David como xerife local. À primeira vista, é um sinal de confiança. Na prática, funciona como um movimento calculado. Ao assumir o cargo, David ganha acesso a informações e circulação oficial, mas também passa a operar dentro das regras impostas por Abraham. É como ser promovido e vigiado ao mesmo tempo, uma combinação que limita mais do que ajuda.

A presença de Marisol complica ainda mais a situação. Longe de casa e cercada por um ambiente instável, ela reage à influência de Abraham de forma que David não consegue prever ou controlar. O que era para ser uma investigação objetiva começa a invadir o espaço íntimo do casal, criando atritos e decisões impulsivas.

David tenta equilibrar as duas frentes, mas o trabalho exige ausências, e cada saída deixa Marisol mais exposta à dinâmica da cidade. É uma escolha que cobra seu preço rápido: quanto mais ele se aprofunda no caso, mais perde controle sobre o que acontece dentro da própria casa.

É fora dos círculos de poder que surgem as pistas mais concretas. Naomi (Felicity Price), uma prostituta constantemente maltratada, oferece ajuda em troca de uma saída daquele lugar. Ela conhece rotas, horários e pessoas que evitam aparecer, e sua proposta dá a David um caminho mais direto para entender o destino dos corpos encontrados no rio.

Ele aceita a negociação, ciente de que está mexendo em uma estrutura que não tolera desvios. Cada passo nessa direção aumenta a chance de ser descoberto, e Naomi, ao tentar escapar, também se coloca em perigo imediato. A investigação avança, mas sempre acompanhada de perdas e recuos.

“O Duelo” constrói um embate que vai além da simples vingança. David não está apenas atrás de respostas; ele precisa decidir até onde está disposto a ir para obtê-las sem se tornar parte do mesmo sistema que tenta derrubar. E, naquela cidade, qualquer decisão vem com um custo claro, seja em autoridade, em relações ou na própria segurança.