O thriller pós-apocalíptico que virou fenômeno na Netflix em 24 horas e já está entre os mais assistidos do mundo

R.T. Thorne dirige “40 Acres” com Danielle Deadwyler, Michael Greyeyes e Kataem O’Connor no centro de um thriller pós-apocalíptico que começa pelo chão, não pelo espetáculo da devastação. Depois de pragas e guerras que tornaram a comida escassa e a terra arável um bem disputado, a família Freeman resiste numa fazenda isolada no Canadá, onde Hailey, ex-soldado, organiza o cotidiano com treino, armas, vigilância e uma disciplina que vale tanto para o trabalho quanto para os laços dentro de casa. Tudo ali depende de ordem. Desde o início, a direção encosta na cerca, nos postos de observação e no campo cultivado para mostrar que aquele pedaço de terra é abrigo, sustento e alvo ao mesmo tempo.

A herança do terreno

Esse ponto de partida ganha peso porque os Freeman não protegem apenas uma propriedade rural cercada por ameaças. A fazenda pertence a uma linhagem negra que encontrou no Canadá uma forma de continuidade depois do pós-Guerra Civil americana, e esse dado altera o sentido de cada ronda, de cada arma empunhada e de cada reação ao perigo. Há passado nesse terreno. Ao lado de Hailey está Galen, parceiro indígena que ensina Cree à família, de modo que a manutenção da casa, da lavoura e do perímetro também aparece ligada à preservação de língua, memória e pertencimento.

Thorne entende que uma fortaleza cobra seu preço. A fazenda surge cercada, vigiada e eletrificada, e a abertura já fixa esse regime ao mostrar invasores tentando entrar no terreno e sendo repelidos com violência no entorno da casa, como se a rotina familiar estivesse sempre a um passo de virar combate. A mesma cerca que protege também comprime. Esse aperto recai sobretudo sobre Emanuel, o filho mais velho, que começa a desejar contato humano além do portão, além do campo e além da lógica de sobrevivência imposta pela mãe.

O cerco dentro da casa

Danielle Deadwyler segura esse eixo sem folga. Hailey é mãe, ex-soldado, comandante da casa e guardiã de um território cercado por bandos violentos e canibais, além das notícias de fazendas vizinhas invadidas e famílias assassinadas, e a atriz não transforma essa dureza em pose. O risco muda de lugar. Quando Emanuel conhece uma jovem na floresta além da cerca, o gesto deixa de soar como simples rebeldia adolescente e passa a bater de frente com uma vida fundada em alerta permanente, obediência e defesa armada.

É nesse ponto que “40 Acres” encontra sua melhor forma. Hailey organiza armas, treino e vigília como uma general, Emanuel desafia o fechamento ao sair do terreno, a propriedade vira fortaleza e prisão ao mesmo tempo, e a reta do filme assume de vez a forma de um cerco em que o perímetro, a casa e o campo deixam de ser pano de fundo para virar parte ativa do conflito. O perigo entra em casa. Thorne acerta ao não tratar a ameaça externa apenas como gatilho de ação, porque cada aproximação dos invasores pesa também sobre a relação entre mãe e filho, como se a defesa da fazenda cobrasse um tipo de obediência que já não cabe inteiro dentro daquela família.

Depois da eletricidade

O que distingue “40 Acres” não é só a violência da invasão nem o nervo do thriller, mas a maneira como a terra concentra passado, sobrevivência e disputa num mesmo espaço fechado. A fazenda dos Freeman aparece como lugar de cultivo, língua, herança e reparação, e por isso cada tentativa de tomada carrega uma força maior do que a simples luta por recursos num futuro devastado, sem que o filme precise transformar isso em discurso. Mesmo quando assume o barulho do cerco e da defesa armada, a direção continua puxando tudo de volta para a cerca, para a casa e para o atrito entre proteção e clausura.

Essa escolha dá ao longa um peso que vai além da ação. Hailey não protege apenas o que restou para sua família comer, mas um território que liga trabalho, memória e continuidade, enquanto Emanuel tenta abrir uma fresta num regime que já não separa disciplina de sobrevivência. A tensão entre os dois não serve como adorno dramático, e sim como medida concreta da vida naquela fazenda, onde cada gesto fora do protocolo pode custar a segurança de todos. A imagem que fica é simples e precisa, o campo depois da eletricidade, a casa ainda de pé e Hailey parada junto à cerca, escutando o vento passar pelo milharal.