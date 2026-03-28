História do homem que mudou a visão da classe trabalhadora está no Prime Video

Karl Marx tinha 26 anos quando decidiu que escrever não bastava, era preciso intervir. É esse momento específico, na Europa turbulenta de meados do século 19, que “O Jovem Karl Marx” escolhe acompanhar: quando, em meio ao exílio, à censura e à precariedade, um pensamento ainda em construção começa a se transformar em ação concreta.

Dirigido por Raoul Peck, o filme segue Marx, interpretado por August Diehl, desde sua expulsão da Alemanha até sua instalação em Paris, onde tenta sobreviver como jornalista enquanto enfrenta o cerco político que limita tudo, do que pode escrever ao tempo que pode permanecer no país. Ao seu lado está Jenny (Vicky Krieps), mais do que companheira: ela organiza a vida prática, segura as pontas financeiras e, em muitos momentos, impede que a realidade engula de vez o idealismo do marido.

A Paris de 1844 não é exatamente acolhedora. Marx tenta publicar textos mais incisivos, mas esbarra em editores que recuam diante da pressão estatal. Cada artigo vira uma negociação: o que pode ser dito, o que precisa ser suavizado, o que será simplesmente cortado. O trabalho intelectual, aqui, não tem glamour, tem prazo, risco e contas acumulando. E é justamente nesse cenário meio sufocado que surge uma peça fundamental.

O encontro com Friedrich Engels, vivido por Stefan Konarske, muda o rumo da história. Engels chega com algo que Marx ainda não tem de forma tão concreta: observação direta da classe trabalhadora industrial inglesa. Filho de um industrial, ele conhece por dentro o sistema que critica, o que dá às suas ideias um peso prático imediato. A conexão entre os dois não é instantaneamente harmoniosa, mas é produtiva desde o início.

Engels oferece dados, relatos e uma visão mais empírica; Marx responde com estrutura teórica e rigor crítico. Um provoca o outro, ajusta, contesta, insiste. Não é uma parceria tranquila, mas é justamente essa fricção que faz o pensamento avançar. E, pouco a pouco, o que era disperso começa a ganhar forma mais clara, e mais perigosa.

Enquanto isso, Jenny segue sendo peça-chave. Ela administra a escassez, mantém contatos ativos e, principalmente, garante que Marx continue trabalhando quando tudo ao redor parece conspirar contra. Há algo de silenciosamente heroico na forma como ela sustenta o cotidiano, sem o qual nenhuma grande ideia sairia do papel.

O filme também mostra que pensar diferente não é o único desafio, convencer os outros é outra batalha. Marx e Engels entram em conflito com outros líderes e correntes políticas da época, que disputam espaço dentro do movimento operário. As reuniões são tensas, cheias de divergências e egos. Ninguém ali está disposto a ceder facilmente, e cada decisão pode significar ganhar influência ou ser deixado de lado.

É nesse ambiente que os dois começam a estruturar textos mais ambiciosos, tentando transformar discussões em algo que circule, mobilize e organize. A escrita deixa de ser apenas reflexão e passa a ser ferramenta de intervenção direta. Cada palavra importa, não só pelo que diz, mas pelo efeito que pode provocar.

“O Jovem Karl Marx” não tenta transformar seus personagens em figuras intocáveis. Pelo contrário: mostra um Marx jovem, às vezes teimoso, às vezes impulsivo, frequentemente pressionado por circunstâncias bem pouco românticas. E isso aproxima. Afinal, antes de virar nome de livro, ele foi alguém tentando pagar contas, publicar textos e não ser expulso de mais um país.

Há até momentos de leveza, especialmente nas interações entre Marx e Engels, que trocam ironias e comentários afiados. Nada que quebre o tom do filme, mas o suficiente para lembrar que, mesmo em meio a ideias pesadas, ainda há espaço para humor, e talvez até para sobrevivência emocional.

O que o filme constrói não é apenas a origem de um pensamento, mas o retrato de um processo: lento, cheio de impasses, negociações e riscos. Ideias não surgem prontas, nem avançam sozinhas. Elas precisam de encontro, confronto, insistência, e, às vezes, de alguém disposto a bancar o aluguel enquanto tudo isso acontece.