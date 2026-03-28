Premiado, drama histórico com Don Cheadle e Joaquin Phoenix está no Prime Video

Em 1994, em Kigali, capital de Ruanda, um conflito político rapidamente se transforma em um dos episódios mais brutais do século 20, e é nesse cenário que “Hotel Rwanda” acompanha Paul Rusesabagina (Don Cheadle), gerente de um hotel que decide usar o que tem à mão para proteger vidas quando o resto do mundo simplesmente olha para o lado.

Paul começa o filme como alguém acostumado a resolver problemas práticos: negociar com fornecedores, agradar hóspedes influentes, manter o hotel funcionando com eficiência quase invisível. Ele conhece os códigos do poder local e sabe exatamente como se portar diante de militares e autoridades. Só que esse conjunto de habilidades, que antes servia para garantir luxo e conforto, passa a ter uma função muito mais urgente quando a violência explode nas ruas.

Quando os primeiros ataques começam, vizinhos, amigos e desconhecidos batem à porta do Hotel des Mille Collines em busca de abrigo. Paul não faz um grande discurso nem assume uma postura heroica de imediato. Ele simplesmente abre a porta. E continua abrindo. Cada pessoa que entra resolve um problema imediato, mas cria outro: como alimentar todos, onde acomodar, como manter a segurança sem chamar atenção indesejada.

Tatiana (Sophie Okonedo), sua esposa, representa um contraponto essencial. Enquanto Paul tenta sustentar aquele refúgio improvisado, ela pensa na sobrevivência da própria família. A tensão entre ficar e fugir atravessa o filme de forma muito concreta. Não é uma discussão filosófica, é uma decisão prática que precisa ser tomada todos os dias, às vezes a cada hora.

Sem armas ou proteção oficial, Paul recorre ao que sabe fazer melhor: negociar. Ele oferece dinheiro, bebidas e favores a militares que cercam o hotel, tentando comprar tempo. E tempo, naquele contexto, vale mais do que qualquer moeda. Cada acordo firmado não garante segurança definitiva, mas adia o pior, o que já é suficiente para quem vive sob ameaça constante.

O telefone vira uma espécie de arma silenciosa. Paul liga para contatos internacionais, empresários, qualquer pessoa que ainda possa exercer alguma influência. Nem sempre alguém atende. E, quando atende, raramente resolve. Mas o simples ato de ligar cria a ilusão de que o hotel está sendo observado. Em um ambiente onde a percepção pode ser tão importante quanto a realidade, isso faz diferença.

É nesse ponto que entra Jack Daglish (Joaquin Phoenix), um jornalista estrangeiro que registra o que está acontecendo. Ele acredita que, ao mostrar as imagens ao mundo, algo vai mudar. Paul entende mais rápido que não é bem assim. Há um momento quase cruel em que se percebe que ver não significa agir. Ainda assim, a presença de Jack ajuda a sustentar a narrativa de que o hotel não está completamente isolado.

Conforme os dias passam, o hotel deixa de ser apenas um prédio e se transforma em uma espécie de território neutro improvisado. Lá dentro, Paul tenta manter uma ordem mínima: organiza comida, distribui quartos, acalma conflitos. Lá fora, a lógica é outra, e qualquer descuido pode custar vidas. O contraste entre esses dois espaços é constante e sufocante.

O filme não constrói Paul como um herói clássico. Ele hesita, calcula, às vezes cede mais do que gostaria. Mas é justamente nessa imperfeição que a história ganha força. Ele não está salvando pessoas por um ideal grandioso, mas porque decidiu não fechar a porta. E depois precisa lidar com tudo o que essa escolha implica.

Há momentos em que tudo parece prestes a desmoronar. A falta de recursos aperta, a pressão externa aumenta, e até quem está dentro do hotel começa a perder a esperança. Paul, então, faz o que pode: reorganiza, negocia de novo, insiste. Não há grandes viradas espetaculares, apenas uma sequência de pequenas decisões que mantêm todos vivos por mais um dia.

“Hotel Rwanda” não transforma a tragédia em espetáculo, nem simplifica o que é complexo. A história avança mostrando como, em meio ao colapso total, sobrevivência vira uma questão de gestão, coragem e, em muitos momentos, improviso.

O longa não deixa uma sensação de vitória, mas de resistência. Um homem, um hotel e uma série de escolhas feitas sob pressão extrema. E, às vezes, é exatamente isso que separa quem consegue atravessar o caos de quem fica pelo caminho.