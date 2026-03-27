Drama de Clint Eastwood, com Matt Damon, nos faz confrontar a própria mortalidade, na HBO Max

Quando “Além da Vida” chegou aos cinemas em 2010, dirigido por Clint Eastwood, a proposta parecia simples à primeira vista: acompanhar três pessoas, em lugares diferentes do mundo, tentando lidar com a morte de maneiras muito particulares. Mas o que o filme constrói, com uma calma quase teimosa, é algo mais incômodo, uma espécie de investigação íntima sobre o que fazer quando a vida continua, mesmo depois de experiências que deveriam encerrá-la.

A história se divide entre três trajetórias que avançam paralelamente. Nos Estados Unidos, George Lonegan (Matt Damon) carrega um dom que ele nunca pediu: desde criança, consegue se comunicar com pessoas mortas apenas pelo toque. O problema é que, longe de ser algo reconfortante, essa habilidade virou um peso. George evita usá-la, recusa clientes e tenta levar uma vida comum, trabalhando, pagando contas e, principalmente, tentando não se envolver. Só que o “normal”, no caso dele, exige esforço constante, qualquer aproximação humana pode virar um pedido impossível de recusar.

Do outro lado do oceano, em Paris, Marie LeLay (Cécile de France) vive uma virada brusca. Jornalista respeitada, acostumada a lidar com fatos concretos, ela sobrevive a um tsunami durante uma viagem e retorna com algo que não cabe em reportagem nenhuma: a lembrança de ter estado, ainda que por instantes, em um lugar entre a vida e a morte. De volta à redação, Marie tenta retomar sua rotina, mas percebe rapidamente que não consegue mais tratar o mundo com o mesmo distanciamento. A experiência não só a assombra, como passa a exigir um tipo de resposta que o jornalismo tradicional não sabe dar.

Em Londres, a história ganha um contorno mais direto e doloroso. Marcus (interpretado pelos irmãos Frankie McLaren e George McLaren) perde alguém fundamental em sua vida e, sem aceitar o vazio que fica, decide buscar respostas por conta própria. Não há metáfora aqui: ele quer falar com quem morreu. E quer uma prova. Não uma sensação, não um consolo genérico, algo concreto o suficiente para sustentar sua crença de que a ausência não é definitiva.

O que une essas três histórias não é apenas o tema da morte, mas a forma como cada personagem tenta negociar com ela. George se afasta para não ser engolido pelo sofrimento alheio. Marie se aproxima, quase obsessivamente, tentando entender o que viveu. Marcus corre atrás, com a urgência de quem não tem tempo para dúvidas filosóficas. Cada um reage de um jeito, e o filme respeita essas diferenças sem forçar respostas fáceis.

Há algo de curioso na maneira como Eastwood conduz tudo isso. Ele não transforma o sobrenatural em espetáculo. Pelo contrário: trata como um problema logístico. Como encaixar esse tipo de experiência na vida cotidiana? Como manter um emprego, sustentar relações ou simplesmente atravessar o dia sabendo o que esses personagens sabem? Em vez de grandes revelações, o que vemos são pequenas decisões, aceitar ou recusar um pedido, insistir ou desistir de uma busca, falar ou se calar.

E é justamente aí que o filme encontra sua força. George, por exemplo, não é um “escolhido” confortável. Ele parece cansado o tempo inteiro, como alguém que já entendeu demais e gostaria, sinceramente, de saber menos. Já Marie enfrenta um tipo diferente de desgaste: o de tentar transformar uma experiência profundamente pessoal em algo público, correndo o risco de perder credibilidade no processo. Marcus, por sua vez, é talvez o mais direto de todos, ele não teoriza, não romantiza, apenas insiste.

Quando esses caminhos finalmente começam a se cruzar, não há uma sensação de destino grandioso, mas de inevitabilidade silenciosa. Como se todas aquelas decisões, tomadas em momentos distintos, estivessem empurrando os personagens para um mesmo ponto de encontro. E, quando isso acontece, o que está em jogo não é exatamente “provar” o que existe depois da morte, mas entender o que fazer com essa possibilidade.

“Além da Vida” nunca se apressa em responder, e, em alguns momentos, parece até evitar respostas definitivas. Mas isso não soa como fuga. Pelo contrário, reforça a ideia de que certas perguntas não desaparecem com uma explicação clara. Elas continuam ali, interferindo nas escolhas mais práticas: em quem confiar, no que acreditar, até onde insistir.

O filme não trata a morte como um ponto final, nem como um mistério glamouroso. Trata como um acontecimento que bagunça a vida dos que ficam, e que exige, deles, algo muito mais difícil do que entender: seguir em frente, mesmo sem garantias.