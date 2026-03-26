Faroeste com Kevin Costner está na Netflix e é um dos clássicos favoritos dos cinéfilos

Logo no início de “Silverado” (1985), dirigido por Lawrence Kasdan e estrelado por Scott Glenn, Kevin Kline e Kevin Costner, Emmett (Scott Glenn) tenta apenas seguir viagem pelo interior do Oeste americano quando é atacado por três homens. Reagindo para sobreviver e, sem saber ainda, dando início a uma cadeia de eventos que o levará a enfrentar uma cidade inteira para salvar o irmão.

A sequência inicial já define o tom: Emmett está sozinho, em um lugar isolado, quando percebe que foi cercado. Ele não discursa, não hesita — resolve. O confronto é rápido, direto, e termina com três corpos no chão. Só que o detalhe importante não está na luta, mas no depois. Um dos cavalos que sobra carrega uma marca que não deveria estar ali por acaso. Emmett decide levá-lo consigo. É quase um gesto automático, mas revela algo essencial: ele não ignora pistas, mesmo quando poderia simplesmente seguir em frente.

A estrada logo apresenta outra surpresa. Emmett encontra Paden (Kevin Kline) em uma situação, no mínimo, constrangedora: abandonado pelos próprios parceiros, sem roupa adequada e sem qualquer recurso. Paden, com um humor meio resignado, explica o ocorrido, e Emmett, sem fazer julgamento, oferece ajuda. Não há grande construção emocional ali — apenas duas pessoas entendendo que, juntas, têm mais chance de chegar a algum lugar. A parceria nasce prática, quase seca, mas funciona.

Quando chegam à cidade de Turley, o ambiente muda completamente. O saloon concentra tudo: bebida, descanso e, principalmente, tensão. É ali que eles conhecem Mal (Danny Glover), um homem exausto que só quer uma refeição e uma cama depois de dias na estrada. O problema é que o dono do lugar e seus homens não estão interessados em facilitar. O motivo é claro, ainda que ninguém precise dizer em voz alta. Mal é provocado, testado e, eventualmente, reage. A briga acontece, e ele vence — com eficiência e sem espetáculo.

A chegada do xerife John Langston (John Cleese) traz uma falsa sensação de ordem. Ele escuta os envolvidos, entende que Mal não começou a confusão, mas decide resolver tudo de forma prática: manda Mal embora da cidade. Não há punição para quem provocou, apenas uma reorganização silenciosa de quem pode ocupar aquele espaço. Emmett e Paden percebem rapidamente que a justiça ali depende mais de conveniência do que de fatos.

A situação se complica quando Langston conduz os dois até a prisão local. Ele quer saber o que Emmett procura, e a resposta leva diretamente ao condenado do dia: Jake (Kevin Costner). Ao vê-lo, Emmett reconhece o irmão. Jake será enforcado por um crime que, na prática, foi legítima defesa. Ainda assim, a execução está marcada, e ninguém parece interessado em rever o caso. Emmett mantém a calma, diz que não pode fazer nada — mas a decisão já está tomada internamente.

Paden, enquanto isso, tenta circular pela cidade como se ainda tivesse alguma autonomia. O plano dura pouco. Um antigo conhecido aparece, reage com violência e acaba morto no confronto. Resultado imediato: Paden é preso e colocado na mesma cela de Jake. O que parecia um problema isolado se transforma em uma situação coletiva. Agora, os dois estão trancados, com tempo limitado e nenhuma alternativa evidente.

Do lado de fora, Emmett resolve agir. Sem plano sofisticado, ele aposta no básico: criar caos suficiente para abrir espaço. Incendeia a estrutura da forca, chamando atenção de todos. Funciona. Dentro da cadeia, Jake e Paden aproveitam a distração, enganam um auxiliar e escapam. A fuga é rápida, imperfeita e cheia de risco — mas acontece.

O confronto que se segue é inevitável. Tiros, correria, decisões tomadas em segundos. Emmett surge com cavalos, e os três conseguem deixar Turley antes que a situação se feche completamente contra eles. Não há vitória, apenas saída. E, logo atrás, vem a perseguição liderada por Langston, que precisa recuperar o controle da situação.

É nesse momento que Mal retorna. Mesmo depois de ter sido expulso, ele interfere na perseguição com tiros calculados que obrigam o grupo do xerife a recuar. Não resolve tudo, mas garante distância suficiente para que os fugitivos sigam adiante. É uma escolha silenciosa, mas decisiva.

Os quatro seguem então rumo a Silverado. A cidade aparece como destino, talvez refúgio, talvez problema. No caminho, fica claro que aquele grupo improvável já não funciona separado. Eles não planejaram estar juntos, mas agora dependem uns dos outros para continuar.

E quando finalmente se aproximam de Silverado, surge a informação que muda o peso da jornada: a cidade está sob controle de Cobb (Brian Dennehy), um antigo aliado de Paden que agora atua como xerife corrupto, cercado por homens armados e disposto a manter o poder a qualquer custo. O que parecia o fim da estrada se revela apenas o começo de um novo confronto — mais organizado, mais perigoso e, dessa vez, impossível de evitar.