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Thomas Jane e John Malkovich brilham em faroeste moderno cheio de ação no Prime Video Divulgação / Lionsgate

Thomas Jane e John Malkovich brilham em faroeste moderno cheio de ação no Prime Video

Helena Oliveira
Por Helena Oliveira
em Filmes

Existe um momento específico em que uma investigação aparentemente simples muda de tamanho, e, com ela, muda também quem manda, quem decide e quem corre mais risco. É exatamente esse ponto de virada que move “Um Guarda-Florestal (Na Mira)”, dirigido por Jesse V. Johnson, ao colocar um ranger texano no meio de uma ameaça que ultrapassa qualquer fronteira que ele esteja acostumado a patrulhar.

A história começa no presente, entre estradas poeirentas e paisagens áridas do Texas, onde Alex Tyree (Thomas Jane) trabalha como um homem que resolve problemas de forma direta: ele observa, persegue e age. Quando um assalto a banco termina com um criminoso em fuga, Tyree faz o que sabe fazer melhor, segue o rastro sem pedir permissão, confiando na própria leitura do terreno e na experiência acumulada. Até aqui, tudo parece parte de uma rotina dura, mas previsível.

O problema surge quando essa perseguição deixa de obedecer às regras locais. O suspeito não apenas foge, ele se desloca como alguém que sabe exatamente para onde ir e o que está fazendo. O que parecia um crime isolado começa a revelar sinais de algo maior, mais organizado e, principalmente, mais perigoso. Tyree percebe que não está lidando com um ladrão comum, mas ainda não tem todas as peças para entender o tamanho real da ameaça.

A situação piora de forma brutal quando alguém de relevância é morto durante a operação. Esse evento não é apenas um golpe emocional, ele muda completamente o lugar de Tyree dentro da história. Agora, a busca deixa de ser apenas profissional e passa a carregar um peso pessoal evidente. Ele continua avançando, mas já não opera com a mesma liberdade: perde apoio, ganha pressão e passa a tomar decisões sob um tipo de urgência que não admite erro.

É nesse cenário que entra Jennifer Smith (Dominique Tipper), uma agente de inteligência britânica que assume parte do controle da operação. A presença dela reorganiza o jogo. Enquanto Tyree trabalha com instinto e ação imediata, Smith opera com método, análise e uma cadeia de comando bem definida. Ela não impede o avanço, mas estabelece limites claros, o que pode, o que não pode e, principalmente, quando agir.

Acima dela está o superior interpretado por John Malkovich, que funciona como o filtro institucional de tudo que acontece. Ele não está ali para correr atrás de ninguém, mas para decidir até onde a operação pode ir sem causar um problema maior. Cada passo passa por ele, direta ou indiretamente, o que transforma a investigação em algo mais burocrático, mais tenso e, claro, mais lento do que Tyree gostaria.

A virada definitiva acontece quando fica claro que o alvo não está apenas fugindo, ele está executando um plano. E esse plano envolve um atentado em Londres. Nesse momento, o filme muda de eixo: a perseguição deixa de ser uma caçada e vira uma corrida contra o tempo. O espaço também muda, e com ele as regras. O que antes era deserto aberto vira cidade vigiada, cheia de protocolos, câmeras e consequências políticas.

Tyree, que até então conduzia a ação, passa a depender de acesso, autorização e informação que não controla. E isso incomoda, não só ele, mas também o ritmo da própria narrativa. Há um atrito constante entre agir rápido e agir certo, entre confiar no instinto e respeitar o sistema. Smith tenta equilibrar essa tensão, ora cedendo espaço para a urgência de Tyree, ora impondo freios quando o risco extrapola o aceitável.

O interessante é que o filme não transforma essa parceria em algo confortável. Não há uma adaptação fácil ou uma amizade imediata. O que existe é uma negociação constante: ele quer avançar, ela quer garantir; ele pressiona, ela calcula. E, no meio disso, o tempo segue correndo, sempre contra eles.

Em Londres, a pressão atinge outro nível. Cada decisão ganha peso público, cada erro pode virar uma crise. Tyree precisa aprender rápido a operar em um ambiente onde não é a autoridade principal, enquanto Smith assume a responsabilidade de manter tudo sob controle — inclusive ele. O alvo continua em movimento, sempre um passo à frente, obrigando a equipe a reagir mais do que antecipar.

“Um Guarda-Florestal (Na Mira)” se sustenta justamente nesse choque de ritmos e métodos. Não é uma história sobre um herói solitário que resolve tudo sozinho, mas sobre alguém que precisa dividir espaço, aceitar limites e, ainda assim, encontrar uma forma de agir. E talvez seja aí que o filme encontra seu melhor tom: quando mostra que, em certas situações, saber atirar não é suficiente, é preciso também saber esperar, negociar e, principalmente, confiar em quem joga um jogo completamente diferente.

Filme: Um Guarda-Florestal (Na Mira)
Diretor: Jesse V. Johnson
Ano: 2023
Gênero: Ação/Suspense
Avaliação: 8/10 1 1
★★★★★★★★★★
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