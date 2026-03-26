Romance épico com Charlie Hunnam e Anne Hathaway baseado em livro de Charles Dickens está no Prime Video

Na Inglaterra do século 19, um jovem recém-órfão decide atravessar o país para proteger a própria família, mesmo sabendo que a ajuda disponível pode cobrar um preço alto demais. Em “O Herói da Família”, dirigido por Douglas McGrath, a história de Nicholas Nickleby (Charlie Hunnam) começa com um golpe direto: a morte do pai deixa ele, a mãe e a irmã Kate (Romola Garai) sem dinheiro e sem perspectiva.

A solução mais óbvia, e talvez a única, é ir até Londres procurar o tio Ralph (Christopher Plummer), um homem rico, influente e pouco afeito a gestos generosos sem retorno. Nicholas vai porque precisa. E vai rápido, porque a urgência não dá espaço para hesitação.

A chegada à cidade já deixa claro que Ralph não é exatamente o tipo de parente que acolhe. Ele ajuda, sim, mas ajuda do jeito dele: distribuindo funções, impondo regras e mantendo todos sob controle. Kate recebe um emprego que, na teoria, garante estabilidade, mas na prática a coloca em ambientes desconfortáveis, cercada por homens que testam limites o tempo todo. Nicholas percebe o jogo, tenta proteger a irmã dentro do possível, mas ainda está em desvantagem. Ele depende daquele sistema, e isso muda tudo.

Para afastar o sobrinho do centro das decisões, Ralph arranja um trabalho para Nicholas em um internato distante. Parece uma solução organizada: emprego, moradia e uma função clara. Só que, ao chegar lá, Nicholas encontra algo bem diferente do que imaginava. O lugar é comandado com rigidez excessiva, e o tratamento dado aos alunos passa longe de qualquer ideia de cuidado. Ele tenta se adaptar, observa antes de agir, mede as consequências. Mas há coisas que não se encaixam, e fingir que não vê começa a pesar.

É nesse cenário que surge Smike (Jamie Bell), um jovem marcado pelos maus-tratos e pela exclusão. A relação entre os dois não nasce de discursos grandiosos, mas de convivência. Nicholas enxerga em Smike alguém que não tem escolha alguma, e isso acelera sua própria decisão. Permanecer no internato significaria aceitar aquela realidade como regra. Sair significaria perder tudo outra vez. Ele escolhe sair.

A fuga não é heroica no sentido tradicional. Não há plano elaborado nem garantia de sucesso. Nicholas simplesmente decide que não pode continuar ali e leva Smike com ele. A partir desse momento, a história muda de ritmo. Eles deixam para trás uma estrutura opressiva, mas entram em um mundo onde cada passo depende de improviso. Trabalho, comida, abrigo, tudo precisa ser conquistado no curto prazo. A liberdade aparece, mas vem acompanhada de incerteza.

No meio dessa travessia, eles encontram uma trupe de teatro itinerante. E aqui o filme ganha um respiro inesperado. Nicholas, que até então lidava com decisões duras o tempo inteiro, precisa aprender algo completamente novo: atuar. E não, ele não nasce pronto para isso. Ele erra, entra no momento errado, exagera onde não deveria, e, curiosamente, é justamente aí que a leveza aparece. Há um certo humor nesses tropeços, uma sensação de que, pela primeira vez, ele pode falhar sem que isso destrua tudo ao redor.

A trupe funciona com regras mais simples e, ao mesmo tempo, mais justas: quem trabalha, permanece. Quem não acompanha, fica para trás. Nicholas se adapta, aprende rápido e encontra ali uma forma de sustento que não depende de favores envenenados. É um pequeno avanço, mas significativo. Ele passa a ter algum controle sobre o próprio caminho, algo que parecia impossível no início.

Enquanto isso, a situação de Kate continua delicada em Londres. Longe do irmão, ela precisa lidar sozinha com o ambiente criado por Ralph, um espaço onde elegância e desconforto caminham lado a lado. Quando Nicholas percebe que a irmã segue exposta, a distância deixa de ser opção. Ele precisa voltar.

O retorno não tem o mesmo tom da primeira chegada. Nicholas já não é o jovem que aceita qualquer condição para sobreviver. Ele mudou, não por discursos, mas pelas escolhas que fez e pelo que enfrentou no caminho. O reencontro com Ralph carrega tensão, porque agora há confronto. Nicholas não pede, ele impõe limites dentro do que consegue sustentar.

“O Herói da Família” constrói sua força justamente nesse movimento: cada decisão gera um efeito concreto, quase imediato. Não há atalhos fáceis nem soluções milagrosas. Nicholas erra, aprende, recua quando precisa e avança quando encontra brecha. E talvez seja isso que torna a jornada tão envolvente, ela não depende de grandes gestos, mas de pequenas escolhas que, somadas, mudam o rumo de tudo.

O que está em jogo nunca foi apenas dinheiro ou posição social. Era sobre manter algum nível de dignidade quando tudo ao redor tenta negociar exatamente isso. E Nicholas, entre perdas e improvisos, encontra um jeito de seguir, não perfeito, mas suficiente para não se perder completamente no processo.