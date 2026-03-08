Com Idris Elba e Charlie Hunnam, ficção científica de Guillermo Del Toro está na Netflix

Quando monstros gigantes começam a surgir do oceano e destruir cidades inteiras, a humanidade descobre que sobreviver exige soluções tão absurdas quanto o próprio problema. Dirigido por Guillermo del Toro, “Círculo de Fogo” parte de criaturas colossais chamadas Kaiju emergem das profundezas do Pacífico e passam a atacar centros urbanos ao redor do mundo. Diante de um inimigo impossível de deter com armas convencionais, os governos decidem apostar em algo ainda mais radical: robôs gigantes chamados Jaegers, máquinas enormes pilotadas por dois humanos conectados mentalmente por uma interface neural. A ideia é tão exagerada quanto o próprio espetáculo, mas o filme abraça essa grandiosidade com entusiasmo e transforma o conceito em uma aventura visualmente poderosa.

No centro da história está Raleigh Becket, personagem de Charlie Hunnam, um piloto que já enfrentou Kaijus no passado e conhece bem o peso desse combate. Após um evento traumático, ele se afastou do programa Jaeger e tentou deixar aquela guerra para trás. Só que a situação do planeta piora rapidamente, e o comandante Stacker Pentecost, vivido por Idris Elba, decide chamá-lo de volta. Pentecost lidera uma das últimas bases militares que ainda operam Jaegers, e ele sabe que cada piloto experiente pode fazer diferença quando cidades inteiras estão em risco.

O problema é que pilotar um Jaeger nunca foi tarefa para uma única pessoa. As máquinas exigem dois pilotos conectados pelo chamado Drift, um sistema que une as mentes dos dois para que possam controlar o robô como se fosse um único corpo. Essa ligação mental cria um desafio enorme: memórias, medos e emoções ficam expostos dentro da cabine. Encontrar alguém compatível não depende apenas de habilidade técnica, mas de confiança e equilíbrio emocional.

É nesse ponto que surge Mako Mori, interpretada por Rinko Kikuchi. Reservada e extremamente dedicada, Mako trabalha na base comandada por Pentecost treinando pilotos, mas carrega o desejo de ocupar um lugar dentro de um Jaeger. Quando Raleigh retorna ao programa, os dois acabam formando uma parceria improvável. A conexão entre eles não nasce apenas da necessidade militar, mas também da sensação de que ambos carregam experiências difíceis ligadas aos ataques dos Kaiju.

Guillermo del Toro constrói o filme equilibrando duas forças que raramente convivem tão bem no cinema blockbuster: espetáculo e emoção. As batalhas entre Jaegers e Kaijus são enormes, barulhentas e cheias de impacto visual, com robôs do tamanho de arranha-céus enfrentando monstros que parecem ter saído de um pesadelo marinho. Mas o diretor nunca deixa o público esquecer que, dentro dessas máquinas gigantes, existem pessoas tentando manter o controle enquanto tudo ao redor desmorona.

O que torna “Círculo de Fogo” especialmente divertido é o carinho evidente que Del Toro tem por esse tipo de história. O filme bebe claramente da tradição dos clássicos japoneses de monstros gigantes e das animações de robôs colossais, mas transforma essas referências em algo acessível e empolgante para o público moderno. Cada Jaeger tem personalidade própria, cada batalha parece carregar peso físico real, e cada decisão dos pilotos pode significar a diferença entre salvar uma cidade ou assistir a mais um desastre.

Charlie Hunnam funciona bem como protagonista relutante, alguém que precisa reencontrar coragem dentro de um cenário que parece cada vez mais desesperador. Rinko Kikuchi traz uma intensidade silenciosa para Mako Mori, enquanto Idris Elba domina a tela com a autoridade natural de quem lidera um grupo que sabe estar lutando contra o tempo.

“Círculo de Fogo” entende algo que muitos blockbusters esquecem: o público pode até ir ao cinema pelos monstros e explosões, mas permanece pela história das pessoas que precisam enfrentar tudo isso. E quando esses pilotos voltam ao cockpit de um Jaeger para encarar mais uma ameaça surgindo do oceano, o filme deixa claro que a batalha não é apenas contra criaturas gigantes, mas também contra o medo de que talvez a humanidade já esteja ficando sem tempo.