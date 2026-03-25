Com Hugh Grant e Sandra Bullock: filme no Prime Video vai te lembrar que as comédias românticas de 20 anos atrás eram muito melhores

Lucy Kelson, interpretada por Sandra Bullock, é daquelas advogadas que não conseguem olhar para um prédio antigo sem pensar em sua função social. Em “Amor à Segunda Vista”, dirigido por Marc Lawrence, ela constrói sua carreira defendendo causas urbanas, ambientais e comunitárias, até cruzar o caminho de George Wade, vivido por Hugh Grant, um milionário que herdou uma construtora e trata decisões importantes como quem escolhe o que vai almoçar.

O encontro entre os dois não tem nada de romântico no início. Lucy aparece para impedir que George derrube um centro comunitário em Coney Island, um espaço importante para o bairro. Ela argumenta, pressiona, insiste. Ele, meio entediado, meio curioso, percebe que talvez precise de alguém como ela por perto. Surge então um acordo: Lucy aceita trabalhar para a empresa dele, desde que o centro seja preservado. Parece simples, mas já nasce torto, porque cada um entende esse acordo de um jeito diferente.

No papel, Lucy assume um cargo de peso dentro da Wade Corporation. Na prática, vira uma espécie de “resolutora oficial” da vida de George. Ele não decide nada sozinho. Não lê documentos. Não organiza a própria agenda. E, pior, não vê problema nenhum nisso. Lucy passa a ser chamada para tudo: reuniões, contratos, crises empresariais e até questões pessoais completamente banais. O que era para ser uma posição estratégica vira um acúmulo de tarefas que ninguém mais quer assumir.

Esse desequilíbrio começa a cobrar seu preço. Lucy tenta manter o foco nas causas que a levaram até ali, mas percebe que está cada vez mais distante delas. O centro comunitário, que deveria ser a prioridade, vira apenas mais um item em uma lista de decisões adiadas ou renegociadas por George. Ele não chega a quebrar o acordo de forma direta, mas também não demonstra pressa em cumpri-lo. Vai empurrando, ajustando, contornando, como se tempo fosse um recurso infinito.

E é justamente nesse atrito que o filme encontra seu humor. George é caótico, distraído, quase infantil em alguns momentos. Lucy é organizada, prática e claramente cansada de ter que pensar por dois. As interações entre eles têm um ritmo próprio, feito de interrupções, pedidos absurdos e respostas atravessadas. Há algo de engraçado na forma como ela tenta manter a compostura enquanto resolve problemas que definitivamente não deveriam ser dela.

Mas o riso não esconde o desgaste. Lucy começa a perceber que perdeu o controle da própria rotina. Seus dias são definidos pelas demandas de George, e não pelas escolhas dela. Há uma cena recorrente em que ele a chama para resolver algo urgente, apenas para revelar que se trata de uma trivialidade. Esse tipo de situação se repete até o ponto em que deixa de ser apenas irritante e passa a ser insustentável.

O momento de virada não vem com um grande discurso, mas com uma decisão prática: Lucy considera sair. Ela revisa contratos, organiza pendências e começa a se preparar para encerrar sua participação na empresa. É um movimento silencioso, mas firme. Pela primeira vez, ela age pensando em recuperar algo que foi se perdendo ao longo da convivência: sua autonomia.

George sente o impacto quase imediatamente. Acostumado a depender dela para tudo, ele se vê diante da possibilidade concreta de ter que assumir responsabilidades que sempre evitou. E aí o jogo muda um pouco. Ele tenta negociar, ajustar, convencer. Não por altruísmo, mas porque entende, ainda que tardiamente, o quanto Lucy sustenta o funcionamento da sua vida profissional.

“Amor à Segunda Vista” acompanha esse processo com leveza, sem transformar tudo em um grande drama. O filme sabe que o charme está justamente nesse contraste entre duas formas de viver: uma guiada por propósito, outra por conveniência. E, no meio disso, surge algo que nenhum dos dois planejou exatamente, mas que vai se construindo aos poucos, entre uma reunião desastrosa e um telefonema fora de hora.

Lucy não está apenas decidindo se fica ou sai de um emprego. Ela está tentando entender até que ponto vale a pena ceder, negociar ou insistir quando o ambiente ao redor insiste em funcionar de outro jeito. E George, mesmo sem admitir claramente, começa a aprender que depender de alguém não é o mesmo que valorizar essa pessoa.