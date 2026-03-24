Fenômeno nos anos 90 ganha reboot: romance sombrio com Bill Skarsgård e FKA Twigs está no Telecine

Quando um homem perde tudo de forma brutal, inclusive a chance de se despedir, a dor deixa de ser só memória e vira ação, e é exatamente daí que parte “O Corvo”, dirigido por Rupert Sanders, que acompanha o retorno impossível de Eric Draven (Bill Skarsgård) em um presente urbano marcado por violência e segredos, motivado por um único objetivo: vingar a morte de Shelly Webster (FKA Twigs).

Eric não começa como herói, longe disso. Ele aparece fragilizado, tentando se manter sóbrio dentro de uma clínica de reabilitação, um ambiente onde cada decisão é vigiada e cada recaída cobra caro. É ali que ele conhece Shelly, e o que poderia ser só mais uma conexão passageira vira algo urgente, quase imprudente. Os dois se reconhecem na falha, no excesso, na tentativa constante de recomeçar. Não é exatamente um romance idealizado, é mais um acordo silencioso entre duas pessoas que querem sair vivas daquele lugar.

E eles saem. Não de forma bonita, nem planejada com calma. Saem porque acreditam que lá fora ainda existe alguma chance de vida real. Só que o mundo que os espera não é exatamente acolhedor. Shelly carrega algo perigoso: provas que comprometem um homem poderoso, interpretado por Danny Huston. E nesse tipo de jogo, informação não é só poder, é sentença.

A morte dos dois vem rápida e violenta, sem espaço para reação ou heroísmo. É seca, quase burocrática, como se fosse só mais um problema resolvido por quem está acostumado a apagar rastros. E, por um instante, parece que a história termina ali. Só que não termina.

Eric volta.

E aqui o filme muda de chave sem pedir licença. O retorno dele não vem com explicações longas ou regras confortáveis. Ele simplesmente está de volta, atravessando um espaço estranho entre o mundo dos vivos e algo que nunca é totalmente explicado, o que, curiosamente, funciona melhor do que qualquer tentativa de racionalização. Eric entende rapidamente o básico: ele não voltou para recomeçar, voltou para terminar algo.

A partir daí, o filme entra em um ritmo mais direto, quase físico. Eric começa a caçar os responsáveis, um por um, reconstruindo o caminho que levou à morte dele e de Shelly. Não é uma investigação elegante, cheia de diálogos brilhantes. É mais visceral do que isso. Ele invade, confronta, pressiona. E cada encontro deixa marcas, nele e nos outros.

Há uma insistência interessante na forma como o corpo de Eric responde a tudo isso. Ele não é invencível. Ele aguenta mais do que deveria, sim, mas cada confronto cobra um preço. E isso dá um peso maior às decisões: avançar ou parar não é só estratégia, é sobrevivência. Ou melhor, o que quer que isso signifique naquele estado intermediário em que ele existe.

O vilão de Danny Huston funciona menos como uma figura caricata e mais como um centro de controle. Ele não precisa aparecer o tempo todo para ser sentido. Está nos intermediários, nas ordens que circulam, no medo que organiza tudo ao redor. E Eric vai desmontando essa estrutura peça por peça, o que torna a jornada mais sobre acesso, chegar até ele, do que apenas sobre confronto final.

No meio disso tudo, Shelly continua presente. Não como lembrança distante, mas como motor constante. É ela que organiza o caos da vingança, que impede Eric de se perder completamente nesse processo. E há algo quase irônico nisso: quanto mais violento ele se torna, mais claro fica que tudo aquilo nasce de algo profundamente afetivo.

“O Corvo” tenta equilibrar essa dualidade o tempo todo. De um lado, a brutalidade quase crua dos confrontos. Do outro, uma história de amor que nunca teve tempo de acontecer direito. Nem sempre esse equilíbrio é perfeito, às vezes o filme parece mais interessado na estética da dor do que nas consequências dela, mas há momentos em que as duas coisas se encontram com força.

E talvez seja isso que sustente o filme até o fim: a sensação de que Eric não está ali porque quer, mas porque não teve escolha. Ele não volta por heroísmo. Volta porque ficou algo em aberto. E quando uma história começa assim, ela não pede licença para ser bonita, só precisa ser concluída.