A história de sobrevivência da Segunda Guerra Mundial que poucos conhecem, no Prime Video

Em 1940, no momento em que o regime nazista começa a transformar Auschwitz em um dos seus principais instrumentos de extermínio, um jovem boxeador polonês chega ao local sem saber exatamente como continuará vivo, e, mais do que isso, por que ainda deveria lutar. É nesse cenário brutal que “O Lutador de Auschwitz” acompanha a trajetória de Tadeusz “Teddy” Pietrzykowski, interpretado por Piotr Głowacki, um atleta que vê sua habilidade no ringue ser transformada em uma moeda cruel de sobrevivência.

Teddy não entra no campo como herói, nem como símbolo. Ele chega como mais um corpo exausto, empurrado por guardas, tentando entender rapidamente as regras daquele novo mundo onde qualquer erro custa caro. O filme dirigido por Maciej Barczewski não romantiza esse início: o protagonista observa, mede, calcula. Ele fala pouco, age menos ainda, mas pensa o tempo todo. E isso já faz diferença. Enquanto muitos ao redor tentam resistir frontalmente ou simplesmente se resignam, Teddy procura brechas, e encontra uma.

Quando os oficiais descobrem seu passado como boxeador, a situação ganha um contorno perverso. Ele passa a ser forçado a lutar contra outros prisioneiros para entretenimento dos nazistas. A princípio, a proposta é simples e cruel: vencer ou sofrer as consequências. Só que Teddy entende rapidamente que não está apenas lutando por si. Cada vitória sua garante não só comida extra ou algum tipo de proteção imediata, mas também altera o clima ao redor. Os outros prisioneiros passam a olhar para aquelas lutas como um raro momento de suspensão do horror, ainda que isso custe caro demais.

Os combates não são tratados como espetáculo esportivo tradicional. Aqui, o ringue improvisado é quase um tribunal físico, onde cada golpe tem peso de decisão. Teddy precisa dosar força, resistência e inteligência. Ele não pode simplesmente nocautear rápido, porque precisa preservar o próprio corpo para as próximas lutas. Também não pode demonstrar fragilidade, porque isso o tornaria descartável. É um jogo de equilíbrio constante, e o filme faz questão de mostrar esse cálculo em cada movimento.

Aos poucos, Teddy deixa de ser apenas um sobrevivente e passa a ocupar um espaço delicado dentro do campo. Ele conquista certa visibilidade, o que, naquele contexto, é tanto vantagem quanto ameaça. Os guardas o mantêm por perto porque ele “funciona”, porque entretém, porque mantém a ordem de uma forma distorcida. Já os outros prisioneiros oscilam entre admiração e desconfiança. Afinal, até que ponto alguém pode se destacar ali sem pagar um preço invisível?

É nesse ponto que o filme ganha força emocional. Teddy não faz discursos, não lidera revoltas, não se coloca como mártir. Ele luta. E, ao lutar, acaba oferecendo algo raro naquele ambiente: a sensação de que ainda existe alguma margem de escolha, por menor que seja. Há momentos em que ele compartilha comida, em que troca olhares silenciosos com outros detentos, em que ajusta o ritmo da luta como quem tenta proteger o outro lado sem chamar atenção. São gestos pequenos, quase invisíveis, mas que carregam um peso enorme.

O elenco de apoio, com nomes como Jan Szydłowski e Grzegorz Małecki, contribui para construir esse ambiente de tensão constante. Não há personagens excessivamente explicativos; todos parecem economizar palavras, como se falar demais também fosse um risco. E talvez seja mesmo. O silêncio, ali, não é vazio, é estratégia.

O filme também sabe dosar bem sua progressão. Cada luta não é apenas uma repetição da anterior, mas uma escalada de dificuldade, de pressão, de expectativa. Teddy precisa se reinventar a cada confronto, não só tecnicamente, mas emocionalmente. E isso cansa nele e em quem assiste. Há uma exaustão que se acumula, uma sensação de que o tempo está sempre contra, de que qualquer deslize pode encerrar tudo de forma abrupta.

Sem excessos melodramáticos, “O Lutador de Auschwitz” constrói uma narrativa firme, centrada em escolhas práticas e consequências imediatas. Não há espaço para grandes discursos, mas há espaço para humanidade, e isso, naquele cenário, já é muito. Teddy não se torna invencível, nem pretende ser. Ele apenas continua. E, às vezes, continuar já é a forma mais difícil, e mais poderosa, de resistência.