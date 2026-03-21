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Muito além de Titanic, DiCaprio e Kate Winslet estrelam uma obra-prima emocional que está na Netflix Divulgação / Paramount Vantage

Muito além de Titanic, DiCaprio e Kate Winslet estrelam uma obra-prima emocional que está na Netflix

Amanda Silva
Por Amanda Silva
em Filmes

Sam Mendes dirige “Foi Apenas um Sonho” apoiado na química áspera de Kate Winslet, Leonardo DiCaprio, Michael Shannon e Kathy Bates. Tudo parece no lugar. Frank e April Wheeler vivem com os dois filhos num subúrbio de Connecticut, em meados dos anos 1950, cercados por gramados bem aparados, gentilezas de vizinhança e a imagem de casamento bem-sucedido que eles próprios ajudaram a fabricar. Por trás da fachada, ela carrega a frustração de ter deixado para trás suas aspirações, enquanto ele atravessa os dias num emprego corporativo sem grandeza nem consolo.

A rachadura dentro de casa

Quando os dois se conhecem numa festa em Manhattan, o encontro nasce cercado pela ideia de que seriam diferentes, mais vivos e mais corajosos do que o resto. A rachadura já existia. O salto para a casa em Revolutionary Road, para a rotina doméstica e para o fracasso da apresentação de teatro amador de April mostra que essa crença já vinha ferida havia tempo, porque a humilhação dela no palco se prolonga na discussão que o casal trava depois. Mendes encosta a câmera nesse começo sem oferecer alívio, como se a sala de estar, o palco improvisado e o silêncio do carro na volta para casa fossem partes do mesmo aperto.

Frank entra de terno no trem, cruza Grand Central e segue para um escritório que o reduz a peça repetível, enquanto April circula pela casa com a sensação de que cada cômodo mede a renúncia que fez. O dia pesa inteiro. Esse contraste não fica apenas na divisão entre homem e mulher, mas também corrói o casamento, porque redistribui a frustração entre os dois e transforma cada gesto banal em provocação muda. Por isso a proposta de Paris surge com tanta força, não como capricho exótico, mas como tentativa desesperada de escapar do bairro, dos vizinhos e da vida organizada em torno do salário dele e da clausura dela.

A partir daí, Frank e April já não discutem apenas mudança de endereço, emprego ou dinheiro, e sim a distância entre aquilo que sonhavam ser e aquilo em que se tornaram dentro daquela casa. Eles se ferem sem pausa. Frank, preso ao trabalho corporativo e ao caso com Maureen Grube, tenta se equilibrar entre o conforto que despreza e o medo de abandoná-lo; April, confinada à rotina doméstica e à memória do palco fracassado, passa a tratar Paris como a última chance de preservar algum sentido para si. Nessas brigas, cada frase parece escolhida para atingir o ponto mais exposto do outro, corroendo não só o casamento, mas a imagem idealizada que sustentava o vínculo desde o início.

Quando John Givings entra

A entrada de John Givings torna tudo mais incômodo porque ele pisa na casa dos Wheelers sem nenhuma disposição para a polidez social que rege aquele subúrbio. Ele fala reto demais. Filho institucionalizado da corretora que intermediou a venda da casa, ele encara Frank e April e diz em voz alta o que os vizinhos elegantes, a mesa posta e as conversas educadas tentam esconder, desmontando a fantasia que o casal oferece aos outros e a si mesmo. Michael Shannon faz dessa presença uma força brusca, quase agressiva, e cada aparição dele pesa mais porque encontra Frank já dividido entre a segurança do emprego e o plano de Paris, enquanto April se agarra a essa fuga como quem segura o último objeto intacto dentro de um quarto em ruínas.

Winslet e DiCaprio poderiam transformar essa relação numa vitrine de prestígio e sofrimento bonito, mas preferem sujar tudo com rancor, vergonha e desejo de ferir. Nada fica de pé. Ela expõe a humilhação de April na vida doméstica, na lembrança daquela noite no teatro amador e na obstinação com o recomeço em Paris; ele compõe um homem partido entre a covardia do cotidiano, a vaidade de parecer especial e a tentação de continuar exatamente onde está, mesmo depois do caso extraconjugal e das discussões que rasgam a casa por dentro. Quando John Givings encosta essa verdade no rosto dos dois, “Foi Apenas um Sonho” encontra sua melhor medida no barulho seco das palavras atravessando a sala, no trem da manhã, na cozinha imóvel e no peso do ar entre uma porta e outra.

Filme: Foi Apenas um Sonho
Diretor: Sam Mendes
Ano: 2008
Gênero: Drama/Romance
Avaliação: 8/10 1 1
★★★★★★★★★★
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