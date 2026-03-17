Na Mubi: filme genial de um dos cineastas mais aclamados da atualidade e que o Oscar sempre esnoba por causa das críticas afiadas ao capitalismo

Um funcionário veterano perde o cargo que ocupou por décadas em “A Única Saída”, dirigido por Park Chan-wook, e passa a enfrentar um mercado que o recusa enquanto tenta sustentar a família com recursos cada vez mais escassos. Alguns elementos de encenação e de percurso são tratados aqui apenas em termos gerais, para preservar precisão e não extrapolar o que está estabelecido.

Man-Su deixa o escritório após o anúncio da venda da empresa e recolhe poucos objetos pessoais, tentando manter a rotina diante da esposa e dos filhos. Ele decide esconder a gravidade da situação por alguns dias, enquanto envia currículos e faz ligações que não retornam. O tempo funciona contra ele, e cada resposta negativa reduz a margem financeira disponível, empurrando a casa para um ajuste forçado.

Em casa, ele reorganiza despesas, corta serviços e tenta negociar prazos com bancos e credores. A família percebe a mudança de comportamento, e o silêncio começa a gerar desconfiança. Ele insiste em aparentar controle, mas a falta de renda concreta limita qualquer promessa, deslocando sua posição dentro da própria casa.

Tentativas frustradas de retorno

Man-Su percorre entrevistas e encontros com antigos colegas, oferecendo experiência em troca de vagas que já não existem. Ele aposta em contatos antigos, mas encontra portas fechadas por idade, custo e perfil considerado ultrapassado. Cada negativa não apenas bloqueia o acesso a trabalho, como também diminui sua autoridade nas negociações domésticas.

Ele não diz, mas ajusta o próprio discurso a cada encontro, ora reduzindo expectativas salariais, ora ampliando funções que aceita cumprir, ou melhor, tenta encaixar décadas de experiência em propostas temporárias que mal cobrem despesas básicas, e isso encurta o prazo até o próximo vencimento que não poderá pagar.

Humor em tentativas improvisadas

Diante do impasse, ele experimenta alternativas improvisadas que beiram o absurdo, tentando vender serviços que nunca exerceu e simulando confiança em reuniões improvisadas. Há momentos em que sua tentativa de parecer especialista em áreas desconhecidas provoca situações constrangedoras, arrancando um humor desconfortável que nasce do desespero.

Essas tentativas falham rapidamente e expõem ainda mais sua fragilidade, reduzindo sua credibilidade em círculos que poderiam oferecer ajuda. O efeito é imediato: cada erro fecha uma nova porta e amplia a urgência por uma solução menos convencional.

Primeiro desvio concreto

Sem renda e com contas acumuladas, Man-Su cruza uma linha prática ao considerar formas de eliminar concorrência no mercado que o rejeita. Ele passa a observar outros candidatos e profissionais ativos, avaliando rotinas e oportunidades de intervenção. A decisão nasce de cálculo direto, não de impulso, e estabelece um risco que ele não consegue mais ignorar.

Ao transformar concorrentes em obstáculos físicos, ele cria um novo tipo de controle sobre a situação, ainda que instável. A consequência é dupla: ele ganha uma sensação imediata de vantagem, mas também entra em um território onde qualquer erro pode encerrar sua liberdade.

Escalada sob pressão crescente

A sequência de ações aumenta a complexidade de sua rotina, que passa a incluir ocultação de rastros e planejamento de movimentos. Ele alterna entre tarefas domésticas e decisões clandestinas, tentando manter as duas esferas separadas. O esforço cobra um preço, e pequenos deslizes começam a ameaçar o equilíbrio que ele tenta sustentar.

A pressão externa cresce à medida que seu comportamento chama atenção, seja por mudanças na rotina, seja por ausências inexplicadas. Ele precisa reagir rápido a cada novo indício de suspeita, o que reduz o tempo disponível para qualquer tentativa legítima de retorno ao mercado.

Man-Su tenta reorganizar sua estratégia, avaliando até onde pode avançar sem perder completamente o controle. Cada escolha exige abandonar uma alternativa anterior, e o espaço de manobra diminui. O risco deixa de ser eventual e passa a ser constante, impondo decisões cada vez mais radicais.

No limite, ele encara as consequências imediatas das próprias ações, com menos recursos, menos aliados e mais exposição. A história mantém o foco nesse encadeamento de decisões práticas, onde cada passo não resolve o problema inicial, apenas o desloca, até que o próximo movimento se torne inevitável.