Thriller biográfico da Segunda Guerra Mundial está na Netflix e você não vai conseguir tirar os olhos da televisão

Gösta Engzell ganha corpo em “A Conexão Sueca”, interpretado por Henrik Dorsin sob direção de Thérèse Ahlbeck e Marcus Olsson, ao assumir o risco de transformar um cargo burocrático em instrumento ativo de resgate durante a Segunda Guerra Mundial. Dentro do Ministério das Relações Exteriores, Engzell organiza pastas e responde a demandas rotineiras, mas começa a reter documentos que indicam risco direto a judeus fora do país. Ele não tem autoridade formal para alterar políticas, e colegas mais graduados impõem limites claros ao seu alcance. Ainda assim, ele contorna protocolos ao priorizar pedidos urgentes e encaminhá-los com justificativas discretas, o que lhe garante acesso inicial a canais diplomáticos que antes ignoravam seu nome.

A presença de colegas como Karin (Sissela Benn) adiciona pressão interna, já que ela acompanha de perto as decisões e questiona a exposição crescente do gabinete. Engzell aposta em respostas rápidas e menos rastreáveis, o que reduz o tempo de análise institucional, mas aumenta o risco pessoal. Cada documento que ele segura ou acelera altera o prazo de resposta para quem aguarda fora do país, e esse encurtamento vira sua primeira ferramenta real de intervenção.

Negociações sob neutralidade

Quando surgem solicitações mais diretas, Engzell passa a negociar com representantes estrangeiros por vias indiretas, evitando registros formais. Ele precisa justificar cada concessão dentro de um país que insiste em manter neutralidade, o que interdita decisões abertas. Ao mesmo tempo, ele amplia a rede de contatos, usando telefonemas e intermediários para contornar recusas oficiais, o que aumenta seu alcance, mas também o coloca sob vigilância crescente dentro do ministério.

Jonas (Jonas Karlsson), um superior mais pragmático, observa a movimentação e começa a restringir acessos a arquivos sensíveis. Engzell recua em algumas frentes para não perder completamente sua posição, mas compensa ao acelerar outros pedidos menos visíveis. Esse jogo de avanço e contenção redefine sua atuação: ele perde espaço formal, mas ganha eficiência em rotas paralelas, mantendo um fluxo mínimo de autorizações.

Há um momento em que ele precisa escolher entre seguir um protocolo recém-imposto ou liberar um conjunto de documentos que podem garantir saída imediata para um grupo em risco; ele não diz, mas a decisão encurta o tempo de resposta e expõe seu nome em registros internos, o que altera sua posição dentro da hierarquia.

Risco crescente e vigilância

A pressão interna aumenta quando inconsistências começam a aparecer nos registros do gabinete. Engzell passa a lidar com revisões mais frequentes e pedidos de explicação, o que reduz sua margem de manobra. Ele responde com organização ainda mais rígida dos arquivos, encobrindo algumas ações dentro de rotinas aparentemente banais. Esse controle minucioso mantém suas operações funcionando, mas encurta o tempo disponível para cada intervenção.

Karin, antes observadora, passa a intervir diretamente, impondo limites mais claros para proteger o departamento. Engzell negocia com ela, cedendo em casos menos urgentes para preservar aqueles que considera críticos. Essa troca constante redefine prioridades e estabelece um ritmo mais tenso de trabalho, onde cada decisão precisa justificar o risco imediato que carrega.

Expansão das rotas de saída

Com o tempo, as ações de Engzell deixam de ser pontuais e começam a formar um padrão reconhecível. Ele identifica caminhos mais rápidos para autorizações e passa a replicá-los, o que amplia o número de pessoas beneficiadas. O problema é que essa repetição aumenta a chance de detecção, já que padrões são mais fáceis de rastrear. Ele então altera procedimentos, muda interlocutores e fragmenta solicitações para manter o controle.

O ministério reage com novas regras, tentando centralizar decisões e reduzir desvios. Engzell perde parte de sua autonomia, mas adapta sua estratégia, distribuindo responsabilidades e mantendo a operação em movimento. Esse ajuste constante garante continuidade, ainda que sob pressão, e mantém abertas rotas que poderiam ser fechadas a qualquer momento.

Custo pessoal e permanência

Em determinado ponto, o acúmulo de decisões começa a cobrar um preço direto. Engzell enfrenta isolamento dentro do próprio ambiente de trabalho, já que colegas evitam associação com suas ações. Ele reduz contatos e concentra esforços em poucos aliados, o que limita recursos, mas aumenta a confiança nas operações. Essa redução de equipe torna cada erro mais caro, elevando o risco imediato de interrupção.

O filme acompanha esse desgaste sem dramatização excessiva, mostrando como escolhas administrativas ganham peso concreto ao longo do tempo. Engzell continua ajustando rotas, revisando documentos e negociando prazos, mantendo um fluxo mínimo de ação mesmo quando a estrutura ao redor tenta contê-lo. É a continuidade dessas pequenas decisões que, somadas, sustentam acesso, mantêm rotas abertas e preservam sua posição suficiente para agir no dia seguinte.