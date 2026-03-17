O escândalo de Spinoza: Deus não está no céu, e isso muda tudo

A filosofia de Baruch Spinoza contém uma das rupturas mais decisivas da tradição ocidental no modo de pensar Deus. Não porque descarte o divino, nem porque simplesmente negue a religião, mas porque desloca o problema para outro plano. Em vez de um Deus concebido como vontade soberana, separada do mundo e acima dele, Spinoza pensa Deus como realidade infinita, necessária, imanente. Não um ente que governa a natureza de fora, como um soberano invisível que decide, intervém, recompensa e pune, mas a própria ordem do real, a substância única de que todas as coisas são expressão.

Esse ponto é conhecido. O que nem sempre se percebe com a mesma nitidez é a extensão da mudança que ele provoca. Porque, quando Deus deixa de ser pensado como um poder exterior ao mundo, não é apenas uma doutrina teológica que se desfaz. Desfaz-se, junto com ela, uma imagem inteira do homem, da liberdade, da moral e da vida coletiva. O universo já não pode ser lido como um cenário erguido para a nossa espécie. A natureza já não responde aos nossos dramas como se tivesse sido organizada para nos consolar. E o homem, que por tanto tempo se imaginou no centro da criação, perde de uma vez por todas esse privilégio metafísico.

É justamente aí que Spinoza se mostra mais duro — e, também por isso, mais moderno. Sua filosofia não concede conforto narcísico. O mundo não foi feito para nós. A realidade não obedece a expectativas humanas. Os acontecimentos não se deixam interpretar, sem mais, como sinais de favor ou de castigo. A ordem natural não se interrompe para ratificar crenças, premiar devoções ou corrigir injustiças segundo a medida estreita de nossos interesses. O que existe decorre da necessidade mesma da natureza divina. E essa necessidade nada tem de arbitrária, nada tem de teatral, nada tem de sentimental.

O homem resiste a aceitar isso. E resiste por uma razão simples: prefere imaginar intenções onde não conhece causas. Quando ignora por que algo ocorre, projeta uma vontade por trás do acontecimento. Quando não consegue compreender o encadeamento dos fatos, inventa um sentido oculto. Quando sofre, teme ou espera demais, transforma o desconhecido em desígnio. Spinoza percebeu com lucidez esse mecanismo. A superstição não nasce apenas da ignorância; nasce da ignorância excitada pelo medo e pela esperança, da consciência desorientada pelos próprios afetos.

Esse é um dos nervos mais vivos de sua obra. Os homens não se tornam supersticiosos apenas porque sabem pouco, mas porque vivem expostos à oscilação constante entre desejar e temer. Quanto mais incerta a vida, mais forte a tentação de ler o mundo como mensagem. Em épocas de instabilidade, de calamidade ou de desamparo, cresce a necessidade de acreditar que existe uma vontade secreta regulando tudo, distribuindo provas, lições e advertências. O acaso aparente converte-se em providência; a ignorância, em mistério; a vulnerabilidade, em terreno fértil para toda espécie de submissão.

Daí a força política do pensamento spinozano. Sua crítica à transcendência não é apenas especulativa. Ela atinge em cheio as formas de poder que se sustentam no medo, no segredo e na autoridade do invisível. Se Deus não fala por milagres para autenticar dogmas, se a natureza não se suspende para confirmar privilégios espirituais, então ninguém pode reivindicar legitimidade absoluta em nome de um mandato vindo do alto. A religião, quando deixa de ser prática de piedade e se transforma em instrumento de governo da consciência, torna-se mecanismo de obediência. Spinoza entendeu cedo que a superstição não é só um erro do espírito: é também um recurso de dominação.

Isso ajuda a explicar por que sua defesa da liberdade de pensar continua tão atual. Para ele, a liberdade filosófica não era luxo de eruditos nem vaidade de intelectuais. Era condição de saúde pública. Onde o pensamento é acuado, o fanatismo prospera. Onde a palavra é vigiada, a imaginação dogmática ganha força. Onde a divergência vira pecado ou crime, a política cede lugar à simples administração do medo. A vida comum se empobrece cada vez que o dissenso é tratado como ameaça à ordem, quando, na verdade, ele é uma das formas mais altas de impedir que a ordem se transforme em servidão.

Seria um equívoco, porém, concluir daí que Spinoza oferece uma visão árida ou desumanizada do real. O que ele recusa não é a grandeza de Deus, mas sua redução a uma figura antropomórfica. Seu gesto não consiste em empobrecer o divino, e sim em libertá-lo das imagens demasiado humanas que o tornavam semelhante a um déspota celeste. Deus, em Spinoza, não desaparece. Deixa apenas de ser pensado nos moldes da imaginação religiosa comum. Já não é alguém que decide; é aquilo pelo qual tudo é. Já não governa o mundo do exterior; exprime-se na ordem mesma do mundo.

Essa passagem é decisiva também para compreender sua noção de liberdade. O senso comum chama de livre quem faz o que quer. Spinoza desconfia dessa definição desde o início. Fazer o que se quer não é ainda liberdade, porque o querer pode ser apenas o nome que damos a impulsos cuja origem desconhecemos. O homem se julga livre porque tem consciência de seus desejos, mas não das causas que o levam a desejar. Sente o impulso, mas não enxerga a trama de afetos, encontros, hábitos e determinações que o produziu. Sua liberdade imaginária nasce, em larga medida, de uma ignorância de si.

O argumento é desconfortável, mas poderoso. O homem não está fora da natureza. Não paira acima dela como exceção moral ou consciência soberana. Também ele é um modo finito, submetido ao encadeamento das causas. Isso, no entanto, não significa que tudo esteja perdido, ou que a liberdade seja ilusão completa. Significa apenas que ela precisa ser pensada de outro modo. Livre não é quem age sem causa. Livre é quem age a partir da compreensão do que o determina, em vez de ser arrastado cegamente por paixões que mal conhece.

Essa é talvez uma das ideias mais finas de “Ética”. A liberdade não consiste em romper a necessidade, mas em deixar de vivê-la como escravo. Quanto mais confusos somos a respeito dos afetos que nos movem, menos livres somos. Quanto mais compreendemos as causas do que sentimos, mais capazes nos tornamos de ordenar a vida sem cair na passividade. A liberdade, aqui, não tem nada de grandioso no sentido romântico. Ela não é um gesto heroico de pura vontade. É um trabalho de esclarecimento. Um aumento de lucidez. Uma passagem da opacidade à inteligência de si.

É por isso que a moral, em Spinoza, muda inteiramente de figura. Ela já não depende de mandamentos exteriores, nem de culpa religiosa, nem de promessas de salvação. O bem e o mal deixam de funcionar como absolutos destacados da experiência concreta. Passam a designar aquilo que fortalece ou enfraquece nossa potência de existir. Bom é o que nos torna mais aptos a agir. Mau é o que nos decompõe, nos empobrece, nos diminui. A pergunta moral deixa então de ser “que regra devo obedecer?” e passa a ser outra, bem mais difícil: que tipo de vida me torna mais forte, mais lúcido, menos sujeito à servidão dos afetos tristes?

Nesse ponto, o conceito de conatus se torna central. Cada coisa se esforça por perseverar em seu ser. No caso humano, esse esforço aparece como desejo: não simples capricho, mas impulso fundamental de afirmação da existência. Nada poderia estar mais distante de uma ética da renúncia. Spinoza não admira a diminuição de si, a mortificação ou a tristeza transformada em virtude. Ele suspeita de tudo o que enfraquece a vida em nome de uma suposta elevação espiritual. Seu horizonte não é o da penitência, mas o da potência. Viver melhor é existir de modo mais ativo, não mais culpado.

Talvez por isso sua teoria dos afetos continue tão impressionante. Spinoza não idealiza o homem racional como se fosse possível expulsar de nós a vida passional. Medo, inveja, ressentimento, ambição, amor, ódio, esperança: tudo isso compõe a experiência humana. O problema não está em ter afetos, mas em ser inteiramente governado por eles sem compreendê-los. A razão não entra em cena para humilhar o corpo ou reprimir o desejo. Entra para dar forma, inteligibilidade, direção. Seu papel não é amputar a vida, mas torná-la menos cega.

Esse aspecto ajuda a aproximar Spinoza do presente. Vivemos cercados de mecanismos que exploram afetos tristes: medo difuso, indignação contínua, ansiedade coletiva, ressentimento organizado. Boa parte da política contemporânea se alimenta disso. Não persuade; excita. Não esclarece; mobiliza. Não fortalece a inteligência comum; captura a fragilidade emocional das pessoas e a transforma em adesão. Spinoza continua atual porque percebeu cedo que uma coletividade dominada por paixões tristes é mais fácil de conduzir, mais vulnerável à servidão e menos capaz de sustentar a liberdade.

Sua reflexão política nasce desse diagnóstico sem se reduzir a ele. Spinoza não acredita que os homens possam ser governados apenas pela razão, como se as paixões fossem ruído acidental. Mas tampouco aceita que a política deva se limitar a explorá-las. O desafio de uma ordem comum está justamente em criar instituições que contenham a violência sem converter o medo em fundamento permanente do poder. O melhor regime não é o que exige submissão devota, mas o que permite aos indivíduos viver com segurança suficiente para pensar melhor, falar com menos constrangimento e agir com maior autonomia.

É nesse sentido que sua defesa da democracia permanece tão forte. Não porque o povo seja idealizado, nem porque a vontade coletiva seja sempre justa, mas porque nenhum poder se legitima de fato quando precisa humilhar constantemente a potência dos governados. O medo pode arrancar obediência, mas não produz concórdia. O autoritarismo pode fabricar silêncio, mas não gera vida comum. A estabilidade comprada ao preço da servidão é sempre precária. Mais cedo ou mais tarde, a violência que sustenta a ordem corrói a própria ordem.

No fundo, tudo isso decorre da ideia central de imanência. Ao afirmar que Deus é causa imanente, e não externa, de todas as coisas, Spinoza desarticula a velha tentação de buscar fora do mundo a chave do mundo. O sentido do real não está escondido num além. Está no próprio tecido das relações, das causas, dos encontros, das transformações. Pensar deixa de ser fuga para regiões misteriosas e passa a ser exercício de compreensão daquilo que existe. Há nisso uma disciplina intelectual exigente, mas também uma forma rara de sobriedade.

Por isso sua filosofia não deve ser confundida com um fatalismo banal. Dizer que tudo decorre segundo a necessidade não equivale a defender a resignação dos impotentes. Ao contrário. A ignorância é que nos torna passivos diante do que acontece, porque nos faz reagir sem entender. Conhecer melhor as causas não elimina a necessidade; altera nossa relação com ela. Torna a ação mais lúcida, mais precisa, menos fantasiosa. Não nos faz senhores absolutos do real, mas nos livra de uma parte da servidão que nasce da confusão.

A beatitude spinozana, por fim, talvez seja uma das noções mais mal compreendidas de sua obra. Não se trata de consolo religioso nem de promessa de um além reparador. Tampouco de uma espécie de misticismo nebuloso. A beatitude é a alegria que acompanha o conhecimento mais alto, quando a mente apreende as coisas não a partir de suas feridas imediatas, mas sob a perspectiva da eternidade. Isso não quer dizer desprezar o mundo ou abandonar a experiência concreta. Quer dizer apenas vê-la sem se deixar capturar inteiramente pela desordem afetiva que costuma deformá-la.

É nesse ponto que Spinoza continua a incomodar. Sua filosofia exige que se renuncie a duas ilusões muito arraigadas: a de que o universo existe para nós e a de que somos livres sempre que obedecemos ao que sentimos no instante. Em troca, oferece uma visão mais austera e também mais forte. Conhecer, para ele, não é acumular conceitos; é diminuir a servidão. Compreender não é contemplar de longe; é ampliar a potência de existir. E viver bem não é receber favores do alto, mas aprender a habitar o real com mais inteligência, menos medo e menos ficção.

Voltar a Spinoza hoje ainda vale a pena por isso. Não apenas pela importância histórica de sua obra, mas porque ela segue sendo uma crítica dura ao fanatismo, à superstição, às políticas da obediência e às formas de consciência que preferem o conforto da ilusão ao risco da verdade. Sua lição permanece exigente, e talvez seja justamente essa a razão de sua permanência. Ela nos lembra que a dignidade do pensamento não está em inventar consolos, mas em sustentar, até onde for possível, a clareza diante do real.