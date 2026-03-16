Nova estreia no Prime Video junta irmãos rivais, pancadaria e uma conspiração absurda

Dirigido por Ángel Manuel Soto, com Jason Momoa, Dave Bautista, Claes Bang e Temuera Morrison, “Dupla Perigosa” parte de um encontro que ninguém ali queria. Walter Hale, investigador particular, morre num aparente atropelamento no Havaí, e o funeral força os meio-irmãos Jonny e James a dividir o mesmo espaço depois de anos de afastamento, mágoa e silêncio. Já começa em atrito. Antes mesmo de qualquer pista ganhar forma, o filme arma um choque entre luto, desconfiança e uma família que mal consegue ficar junta sem reabrir ferida antiga.

Funeral, irmãos e pancadaria

Jonny chega de Oklahoma com fama de policial caótico, alcoolizado e ainda preso ao trauma do assassinato da mãe, enquanto James aparece como o oposto, instalado no Havaí com disciplina militar, esposa, filhos e rotina sob controle. Eles se estranham de cara. Quando os dois se encontram no funeral de Walter e a presença do governador Peter Mahoe pesa sobre a cerimônia, a despedida perde a compostura e vira o primeiro passo de uma investigação tocada mais no susto do que no planejamento. O caso cresce dali, sempre misturando a dor da perda com o ressentimento que um irmão guarda do outro.

Soto filma essa distância entre os dois de um jeito muito físico, sem esconder o tamanho dos corpos, do cansaço e da raiva acumulada. Jonny surge já em crise, e logo homens da Yakuza partem para cima dele por acreditarem que Walter lhe enviou um pacote importante, o que instala uma ameaça concreta antes mesmo de o quebra-cabeça ser montado. A pancadaria pesa bastante. Mais tarde, quando Jonny e James também saem na mão, a briga deixa de ser só exibição de força e vira descarga de humilhação, ciúme e abandono, coisas que os dois conhecem bem, mas não conseguem dizer sem partir para o ataque.

Terra, poder e segredo

A investigação avança por lugares bem definidos, e isso ajuda a dar corpo ao caso. O apartamento de Walter aparece revirado, os irmãos chegam ali por caminhos separados e, a partir dessa busca, entram em cena documentos escondidos, capangas da Yakuza, sindicatos locais e um projeto de cassino e resort ligado à disputa por terras havaianas. Tudo tem endereço. Quando Marcus Robichaux aparece como magnata imobiliário no centro da confusão e Nani, prima dos irmãos, circula perto do gabinete de Mahoe, o filme amarra crime, dinheiro e poder sem precisar empurrar explicação demais.

Há um dado interessante no modo como o Havaí deixa de ser simples paisagem e passa a ser o próprio terreno da disputa. Walter não estava só correndo atrás de criminosos espalhados pela ilha, mas mexendo num elo entre propina, autorização estatal e exploração de terra, e esse detalhe dá outro peso ao governador, ao escritório, aos encontros e às ameaças. O barulho cresce. Mesmo nas cenas em que a ação se alonga e as lutas ocupam quase tudo, o que sustenta a atenção é o fato de Jonny e James não estarem apenas tentando descobrir quem matou o pai, mas também o que lhes foi escondido dentro da família e em volta dela.

Jonathan Tropper escreve uma história em que o caso criminal e a relação entre os irmãos seguem grudados do começo ao fim. O atropelamento de Walter, o apartamento vasculhado, o pacote cobiçado, o nome de Robichaux e a sombra constante do governador empurram a trama para a frente, mas o que dá vida ao filme é ver dois homens sem intimidade dividindo carro, pista, funeral e perigo como se cada passo exigisse um acordo que nenhum dos dois sabe fazer. Eles seguem aos trancos. “Dupla Perigosa” às vezes cresce além da medida, mas encontra uma força boa nessa mistura de luto, pancadaria e segredo de família, até fechar tudo no calor da ilha, com documentos amassados na mão, suor colado na camisa e o brilho duro do asfalto.