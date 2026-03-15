Sombria e inteligente, ficção científica com Michael Fassbender e Noomi Rapace para pessoas exigentes está na Netflix

Desde que o ser humano começou a olhar para o céu, a pergunta sobre quem nos criou sempre apareceu primeiro como curiosidade e depois como obsessão. É justamente essa inquietação que move “Prometheus”, ficção científica dirigida por Ridley Scott que transforma uma investigação arqueológica improvável em uma viagem espacial cheia de riscos, expectativas e conflitos humanos.

A história começa quando a arqueóloga Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) e o pesquisador Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) descobrem um padrão curioso em pinturas encontradas em cavernas espalhadas pela Terra. Mesmo separadas por milhares de quilômetros e por culturas diferentes, as imagens parecem indicar o mesmo desenho no céu, quase como um mapa. Para os dois, aquilo não é coincidência nem mito religioso repetido por acaso. A hipótese deles é muito mais ousada: talvez civilizações antigas tenham recebido um convite de seres que vieram de outro lugar do universo. Convencer alguém a financiar uma investigação desse tamanho, no entanto, não é tarefa simples.

É aí que entra Peter Weyland (Guy Pearce), o bilionário que decide apostar na teoria e financiar uma expedição científica gigantesca. O projeto resulta na nave Prometheus, enviada para um planeta distante que pode guardar pistas sobre a origem da humanidade. Shaw e Holloway embarcam na missão ao lado de uma equipe variada, que inclui pilotos, técnicos e cientistas, além da executiva Meredith Vickers (Charlize Theron), responsável por supervisionar tudo de perto e garantir que os interesses da empresa não sejam esquecidos no meio da aventura científica. Durante a longa viagem, quase toda a tripulação entra em sono criogênico enquanto a nave cruza o espaço rumo ao destino.

Quem permanece acordado durante esse período é o androide David (Michael Fassbender), encarregado de cuidar da nave e monitorar a missão. Fassbender cria um personagem silencioso e curioso, que observa os humanos com uma atenção quase clínica. Enquanto os cientistas dormem esperando o momento da descoberta, David passa os anos explorando a nave, aprendendo idiomas, assistindo filmes antigos e se preparando para o momento em que todos acordarão diante de um planeta totalmente desconhecido.

Quando a Prometheus finalmente chega ao destino, a sensação inicial é de fascínio. O lugar parece deserto, frio e misterioso, mas apresenta sinais claros de que algo importante já existiu ali. Shaw enxerga a confirmação de sua teoria: talvez estejam diante das pistas deixadas pelos criadores da humanidade. Holloway compartilha do entusiasmo e acredita que finalmente encontrarão respostas que a ciência busca há séculos. O problema é que a empolgação científica não é dividida por todos da equipe.

Meredith Vickers mantém uma postura muito mais cautelosa e pragmática. Para ela, cada nova exploração significa risco para a tripulação e para o próprio investimento da empresa. Esse contraste entre curiosidade e prudência passa a orientar boa parte das decisões dentro da missão. Enquanto alguns querem avançar rapidamente pelos corredores e estruturas encontradas no planeta, outros preferem medir cada passo antes de ir mais longe.

Ridley Scott constrói essa tensão com habilidade, lembrando constantemente que a busca por conhecimento pode ser tão perigosa quanto fascinante. A atmosfera mistura exploração científica com um clima de desconfiança crescente. A cada nova descoberta, surge também uma nova pergunta, e nem sempre os personagens estão preparados para lidar com as possíveis respostas. O diretor, que décadas antes havia revolucionado o gênero com “Alien”, retorna aqui ao mesmo universo com uma proposta um pouco diferente: menos um filme de terror direto e mais uma investigação sobre fé, ciência e ambição humana.

Noomi Rapace conduz a narrativa com uma Elizabeth Shaw determinada e profundamente curiosa, alguém que realmente acredita que entender nossas origens pode mudar tudo. Logan Marshall-Green funciona como contraponto mais impulsivo, representando aquele cientista que prefere avançar primeiro e pensar nas consequências depois. Já Michael Fassbender rouba várias cenas como David, um androide que parece observar os humanos com fascínio e certa distância emocional.

O resultado é um filme que mistura aventura espacial com reflexões bem provocativas sobre criação, religião e tecnologia. “Prometheus” talvez não entregue todas as respostas que os personagens procuram, mas esse também parece ser o ponto. Ridley Scott está mais interessado em acompanhar a jornada desses exploradores e mostrar como a busca por conhecimento pode revelar tanto sobre o universo quanto sobre a própria natureza humana. E nesse sentido, a expedição da nave Prometheus acaba sendo menos sobre encontrar de onde viemos e mais sobre descobrir até onde estamos dispostos a ir para saber.