Brutal e chocante: o filme de Park Chan-wook que foi esnobado no Oscar 2026 acaba de chegar na Mubi

Quando um homem perde o emprego que sustentou sua identidade por décadas, o que entra em jogo não é apenas dinheiro, mas orgulho, medo e a sensação incômoda de se tornar descartável. “A Única Saída” parte de uma situação simples e brutalmente reconhecível: a queda repentina de um homem que acreditava ter a vida resolvida. Man-su, interpretado por Lee Byung-hun, passa 25 anos trabalhando na mesma empresa de papel, um funcionário exemplar que conhece cada detalhe da rotina corporativa e que sempre acreditou que dedicação seria recompensada com estabilidade.

Só que a empresa é vendida para um grupo americano, a lógica muda, e ele é descartado como se fosse apenas mais um número numa planilha. O impacto é imediato. A casa confortável, a rotina organizada e a sensação de controle desaparecem de uma hora para outra. Ao lado da esposa Mi-ri, vivida por Son Ye-jin, e da família que dependia daquele salário, Man-su precisa encarar algo que nunca imaginou: a vida de alguém que ficou para trás num mercado que valoriza juventude, adaptação rápida e competitividade brutal.

Park Chan-wook conduz essa história com uma mistura curiosa de drama social, suspense e humor ácido. No início, Man-su reage como qualquer pessoa que acredita estar apenas passando por uma fase ruim. Ele atualiza currículo, procura antigos contatos, participa de entrevistas e tenta convencer recrutadores de que sua experiência ainda tem valor. Só que cada tentativa termina da mesma forma: silêncio, rejeição ou um educado “vamos entrar em contato”. Aos poucos, o filme mostra como essas negativas corroem a autoconfiança do personagem. Lee Byung-hun interpreta Man-su com uma mistura muito eficaz de orgulho ferido e desespero silencioso. Ele ainda tenta manter a aparência de alguém que tem tudo sob controle, especialmente diante da esposa, mas o espectador percebe que algo dentro dele começa a rachar.

A presença de Mi-ri na história funciona como um contraponto emocional importante. Son Ye-jin constrói uma personagem que observa a transformação do marido com crescente preocupação. Ela percebe mudanças pequenas, quase imperceptíveis no começo: respostas mais secas, saídas de casa sem explicação clara, um silêncio que vai ocupando os espaços da convivência. Ao mesmo tempo, a pressão financeira começa a se aproximar da família, e a estabilidade que parecia eterna se revela muito mais frágil do que todos imaginavam. Esse ambiente doméstico dá ao filme uma camada de humanidade que impede a história de virar apenas um exercício de suspense.

O ponto mais curioso da narrativa surge quando Man-su começa a enxergar a busca por emprego como um campo de batalha. A lógica do mercado, com poucas vagas e muitos candidatos, passa a incomodá-lo de um jeito quase obsessivo. Ele começa a observar outros concorrentes como obstáculos concretos entre ele e a vida que acredita merecer recuperar. A partir daí, “«A Única Saída»” entra numa zona narrativa estranha e fascinante, onde a comédia sombria começa a se misturar com o suspense. O plano que surge na cabeça de Man-su é tão absurdo quanto inquietante, e o filme se diverte acompanhando o personagem tentando colocar essa ideia em prática.

Park Chan-wook filma essas situações com um senso de humor muito peculiar. Há momentos em que o espectador ri não porque algo é leve, mas porque a situação é tão desconfortável que o riso vira quase um reflexo nervoso. Man-su não é um criminoso nato nem um vilão clássico; ele é um homem comum que está tentando recuperar o lugar que acredita ter perdido injustamente. Essa escolha torna a história mais interessante, porque o público acompanha cada passo do personagem com uma mistura de curiosidade, incredulidade e tensão crescente.

Lee Byung-hun domina o filme com uma atuação cheia de nuances. Ele consegue fazer de Man-su alguém ao mesmo tempo patético e perigoso, um sujeito que ainda tenta se convencer de que está tomando decisões racionais quando, na verdade, já atravessou várias fronteiras morais. Há momentos em que o personagem parece um executivo planejando uma estratégia corporativa, e essa seriedade aplicada a ideias completamente tortas cria algumas das melhores situações do filme. Woo Seung Kim também aparece em momentos importantes da história, ampliando o círculo de pessoas que acabam envolvidas nesse caminho cada vez mais arriscado que Man-su decide seguir.

O que torna “A Única Saída” especialmente interessante é que o filme nunca perde de vista o ponto de partida da história: o medo de se tornar irrelevante. A trama exagera esse sentimento até níveis extremos, mas o impulso inicial é muito reconhecível. Quem nunca sentiu que estava sendo substituído, ignorado ou ultrapassado por um sistema que valoriza sempre o próximo da fila? Park Chan-wook usa essa ansiedade contemporânea como combustível para uma narrativa que começa como drama social, escorrega para a comédia amarga e termina mergulhada num suspense desconfortável.

Ao longo do filme, a sensação é de acompanhar um homem tentando desesperadamente recuperar o controle da própria vida, mesmo quando as decisões que ele toma tornam esse objetivo cada vez mais distante. O roteiro mantém o interesse justamente porque nunca transforma Man-su em uma caricatura. Ele continua sendo um sujeito que acredita estar apenas corrigindo uma injustiça, mesmo quando o mundo ao redor começa a mostrar que a situação já saiu completamente do controle.

“A Única Saída” é um retrato ácido da insegurança que ronda o mundo do trabalho moderno. Park Chan-wook pega um tema bastante realista, a perda de estabilidade numa carreira longa, e empurra essa premissa para um território absurdo e perigoso. O resultado é um filme estranho, provocador e frequentemente engraçado de um jeito desconfortável, que acompanha um homem tentando recuperar tudo o que perdeu sem perceber que cada passo nessa direção pode custar muito mais do que ele imagina.