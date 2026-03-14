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O filme com Mark Ruffalo e Reese Witherspoon na Netflix que tem tudo para virar sua escolha perfeita de fim de semana Divulgação / Dreamworks Pictures

O filme com Mark Ruffalo e Reese Witherspoon na Netflix que tem tudo para virar sua escolha perfeita de fim de semana

Amanda Silva
Por Amanda Silva
em Filmes

Dirigido por Mark Waters, com Reese Witherspoon, Mark Ruffalo e Donal Logue, “E Se Fosse Verdade” parte de uma premissa que mistura comédia romântica, fantasma e luto. David Abbott, arquiteto viúvo, aluga um apartamento em San Francisco para reorganizar a vida, mas encontra ali Elizabeth Masterson, médica que surge dizendo ser a verdadeira dona do imóvel. A situação é absurda. Ela desaparece e reaparece atravessando portas, paredes e móveis, enquanto ele tenta decidir se está diante de um espírito, de um delírio ou de algo que ainda não sabe nomear.

A força inicial do filme está nessa disputa pelo espaço. David troca a fechadura, tenta expulsá-la e observa sala, quarto e cozinha como quem perdeu o controle do próprio endereço, mas Elizabeth continua entrando e saindo dali como se nada tivesse mudado. Nada fica estável. Waters concentra o interesse nessas cenas porque entende que o apartamento é mais do que cenário: é o ponto em que comédia, solidão e estranhamento passam a dividir a mesma rotina.

Quando David conclui que talvez esteja convivendo com um fantasma, a história abre um novo eixo sem abandonar o luto que pesa sobre ele. Ele tenta exorcizar Elizabeth, procura Darryl numa livraria esotérica e ouve que a moça talvez não esteja morta. Isso complica tudo. Darryl também identifica em David um homem ainda paralisado por perdas passadas, e o sobrenatural passa a ter menos a ver com efeito e mais com suspensão afetiva. O caso deixa então de ser apenas o de uma mulher que aparece e desaparece e passa a envolver memória, identidade e tempo interrompido.

Hospital, busca e risco

Elizabeth resiste à explicação pronta que David tenta impor. Ela insiste que está viva, embora não consiga dizer como chegou àquela condição, e pede ajuda para descobrir o que lhe aconteceu. O tom muda. A busca leva os dois por San Francisco, por pistas ligadas à vida profissional dela e, sobretudo, por um hospital que devolve à história um peso mais concreto. A partir daí, o romance deixa de flutuar apenas no terreno da fantasia e ganha um contorno mais sério, ligado à possibilidade de retirada do suporte de vida.

Waters nem sempre concilia esses materiais com a mesma firmeza. De um lado, há o casal em formação, com os modos controladores de Elizabeth e a melancolia desajeitada de David; de outro, há coma, hospital, fim de vida e um homem tentando retomar a rotina depois da viuvez. Eles seguram o filme. Reese Witherspoon dá agilidade à personagem, e Mark Ruffalo compõe bem esse sujeito de passos lentos, roupas frouxas e ar permanentemente deslocado. O romance se sustenta menos por frases de efeito do que pelo contraste entre a energia dela e a fadiga dele.

Entre leveza e sombra

Nem tudo se encaixa. O uso cômico do ocultismo, do exorcismo improvisado e do conselheiro de livraria às vezes aproxima “E Se Fosse Verdade” de soluções fáceis. Ainda assim, Mark Waters acerta ao tratar o sobrenatural como algo que altera o espaço, o corpo e a relação entre duas pessoas. Basta pouco. O apartamento segue como centro de gravidade da história, o hospital devolve ao romance a sombra que o acompanha o tempo todo, e San Francisco vira cidade de trânsito para personagens que ainda não encontraram onde deixar o passado. No fim, ficam uma porta entreaberta, uma parede vazia e a luz da tarde caindo na sala.

Filme: E Se Fosse Verdade
Diretor: Mark Waters
Ano: 2005
Gênero: Comédia/Drama/Fantasia/Romance
Avaliação: 9/10 1 1
★★★★★★★★★
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